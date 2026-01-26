Finance.cz  »  Bydlení  »  Nevíte, kdo má trvalý pobyt ve vašem bytě? Ombudsman vyžaduje po vládě změnu systému

Nevíte, kdo má trvalý pobyt ve vašem bytě? Ombudsman vyžaduje po vládě změnu systému

Veronika Němcová
Dnes

newsimg-new-bydleni-217.jpg Autor: Depositphotos

Vlastníci bytů v Česku se často nemohou jednoduše dozvědět, kdo má v jejich bytě nahlášený trvalý pobyt. Aktuální systém totiž umožňuje evidovat trvalý pobyt pouze na úrovni celého bytového domu, nikoli konkrétní bytové jednotky.

Výpis o trvalém pobytu je dostupný jen zástupci SVJ

„Obrátili se na mě vlastníci bytů s tím, že se nemohou dopátrat, zda má v jejich bytě někdo evidovaný trvalý pobyt. Ten není u českých občanů veden ke konkrétnímu bytu (bytové jednotce), ale k celému bytovému domu. Získat výpis všech, kteří mají na adrese bytového domu trvalý pobyt, vlastníci bytu nemůžou. Žádat o výpis smí pouze zástupce společenství vlastníků jednotek,“ shrnuje problém ombudsman Stanislav Křeček.

Nejasná evidence komplikuje výběr poplatků za komunální odpad

Podle ombudsmana tak v praxi vznikají situace, kdy jsou na adresách bytových domů evidováni lidé, o kterých většina vlastníků ani neví. Nejasná evidence navíc komplikuje i práci měst a obcí například při správě poplatku za komunální odpad, který je odvozován podle počtu osob hlášených na adrese. 

„Ačkoliv právní předpisy požadují po vlastnících bytů a městských a obecních úřadech, aby byli schopni jednoznačně určit, zda je někdo v bytě přihlášený, stát jim k tomu nedává žádnou dostatečně spolehlivou, praktickou a efektivní možnost,“ upozorňuje Křeček.

Ombudsman se proto obrátil na Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí s žádostí o zlepšení systému evidence obyvatel. Významnou součástí změn má být plánované zavedení nové evidenční jednotky „byt“ v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), která by umožnila evidovat trvalý pobyt právě na úrovni jednotlivých bytových jednotek.

Samotné zavedení „bytu“ podle ombudsmana stačit nebude

„Vytvoření evidenční jednotky ‚byt‘ samo o sobě nestačí. Je třeba pracovat na tom, aby ruku v ruce s tím proběhla i modernizace systému evidence obyvatel. Bez koordinovaného postupu úřadů hrozí, že se nápravy stávajících problémů v dohledné době nedočkáme, a proto budu další kroky státu pečlivě monitorovat,“ uzavírá ombudsman.

Autor aktuality

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

