Nevíte, kdo má trvalý pobyt ve vašem bytě? Ombudsman vyžaduje po vládě změnu systému

Vlastníci bytů v Česku se často nemohou jednoduše dozvědět, kdo má v jejich bytě nahlášený trvalý pobyt. Aktuální systém totiž umožňuje evidovat trvalý pobyt pouze na úrovni celého bytového domu, nikoli konkrétní bytové jednotky.
Výpis o trvalém pobytu je dostupný jen zástupci SVJ
„Obrátili se na mě vlastníci bytů s tím, že se nemohou dopátrat, zda má v jejich bytě někdo evidovaný trvalý pobyt. Ten není u českých občanů veden ke konkrétnímu bytu (bytové jednotce), ale k celému bytovému domu. Získat výpis všech, kteří mají na adrese bytového domu trvalý pobyt, vlastníci bytu nemůžou. Žádat o výpis smí pouze zástupce společenství vlastníků jednotek,“ shrnuje problém ombudsman Stanislav Křeček.
Bydlíte opravdu reálně v místě trvalého pobytu?
Nejasná evidence komplikuje výběr poplatků za komunální odpad
Podle ombudsmana tak v praxi vznikají situace, kdy jsou na adresách bytových domů evidováni lidé, o kterých většina vlastníků ani neví. Nejasná evidence navíc komplikuje i práci měst a obcí například při správě poplatku za komunální odpad, který je odvozován podle počtu osob hlášených na adrese.
„Ačkoliv právní předpisy požadují po vlastnících bytů a městských a obecních úřadech, aby byli schopni jednoznačně určit, zda je někdo v bytě přihlášený, stát jim k tomu nedává žádnou dostatečně spolehlivou, praktickou a efektivní možnost,“ upozorňuje Křeček.
Ombudsman se proto obrátil na Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí s žádostí o zlepšení systému evidence obyvatel. Významnou součástí změn má být plánované zavedení nové evidenční jednotky „byt“ v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), která by umožnila evidovat trvalý pobyt právě na úrovni jednotlivých bytových jednotek.
Samotné zavedení „bytu“ podle ombudsmana stačit nebude
„Vytvoření evidenční jednotky ‚byt‘ samo o sobě nestačí. Je třeba pracovat na tom, aby ruku v ruce s tím proběhla i modernizace systému evidence obyvatel. Bez koordinovaného postupu úřadů hrozí, že se nápravy stávajících problémů v dohledné době nedočkáme, a proto budu další kroky státu pečlivě monitorovat,“ uzavírá ombudsman.