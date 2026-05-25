Noví klienti mohou od Komerční banky získat bonus až 4000 korun

Digitální platformu KB+ dnes využívá více než 1,7 milionu klientů a banka ji dlouhodobě rozvíjí ve spolupráci s uživateli. Zájemci, kteří zvažují nový účet u Komerční banky, mohou už jen do 30. června využít nabídku KB+ Bonus a získat až 4 000 Kč.
Bonus 4 000 Kč za běžné používání účtu
Noví klienti mohou při založení účtu získat až 3 000 korun za běžné používání účtu během prvních tří měsíců. Podmínkou je příchozí platba alespoň 15 tisíc korun měsíčně a minimálně pět plateb kartou. Za každý splněný měsíc banka připíše 1 000 korun.
Další tisícikorunu mohou klienti získat za změnu banky. Bonus banka vyplácí na spořicí účet vedený u KB, který aktuálně nabízí bonusovou úrokovou sazbu až 3,5 procenta ročně. Součástí nabídky je navíc také bonus při sjednání doplňkového penzijního spoření ve výši 1000 Kč.
„KB+ je hlavní digitální prostředí Komerční banky, které denně používají statisíce lidí. Letos jsme dokončili převod klientů ze segmentu občané do KB+ a zároveň dál rozšiřujeme funkce, které klientům zjednodušují každodenní práci s penězi. Bonus 4 000 Kč, který zájemci mohou získat do konce června, je příležitost vyzkoušet si bankovnictví, které vzniká ve spolupráci s klienty, je jednoduché na používání a zároveň staví na vysoké úrovni bezpečnosti," uvedl Miroslav Hiršl, člen představenstva a vrchní ředitel retailového bankovnictví Komerční banky.
Klienti pomáhají aplikaci vylepšovat
KB uvádí, že aplikaci dlouhodobě vyvíjí ve spolupráci s klienty. Do testování a připomínkování se podle banky zapojilo přes 140 tisíc uživatelů a na základě jejich zpětné vazby vznikly stovky úprav a nových funkcí.
Mezi poslední novinky patří například widget se zůstatkem na mobilu, možnost upravit si úvodní obrazovku nebo virtuální platební karty.
Pozitivní zpětná vazba se promítá i do veřejného hodnocení aplikace. Na Google Play dosahuje KB+ hodnocení 4,6 hvězdičky, v App Store má 4,4 hvězdičky. Spokojenost klientů potvrzují také interní měření, podle nichž uživatelská spokojenost dlouhodobě roste.