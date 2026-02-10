Finance.cz  »  Ekonomika  »  Od ledna 2027 se spustí EET. První na ráně budou řemeslníci, obchodníci a restauratéři

Od ledna 2027 se spustí EET. První na ráně budou řemeslníci, obchodníci a restauratéři

Lucie Balová Mečířová
Dnes

Sdílet

newsimg-new-nakup-9.jpg Autor: Depositphotos

Povinnost vést elektronickou evidenci tržeb byla zrušena k 1. lednu 2023. Nová vláda v čele s Andrejem Babišem však usiluje o znovuzavedení EET. Ministryně financí Alena Schillerová již spolu s dalšími pracuje na vytvoření zákona, který by měl být představen veřejnosti v polovině února.

Od dnešního dne Lidl trvale zlevňuje vybrané oblíbené produkty Přečtěte si také:

Od dnešního dne Lidl trvale zlevňuje vybrané oblíbené produkty

Buď EET nebo paušální daň

Cílem zavedení EET je omezení šedé ekonomiky a větší výběr daní do státní kasy. Přesto však poplatníci budou mít možnost volby. Podle vlády se budou moci rozhodnout, zda povedou elektronickou evidenci tržeb anebo paušální daň. Ta by však měla jakožto alternativa podle informací, které do médií sdělilo Ministerstvo financí ČR, mít odlišnou podobu, než jakou má paušální daň dnes.

Takto si navíc budou moci vybrat pouze drobní podnikatelé. Pro výběr z obou možností Ministerstvo nastaví limit obratu, který je dosahován v podnikání. Nastavený pak bude tak, aby se týkal nejen příležitostného podnikání, ale i těch živnostníku, pro které je podnikání hlavní výdělečná činnost.

Přesnější podmínky a informace ke znovuzavedení EET by měly být Ministerstvem financí představeny 18. února 2026 na tiskové konferenci.

Jste pro rozšíření elektronické evidence tržeb (EET)?

Zobraz výsledek
S kartou od Monety můžete získat až 12 000 Kč zpět Přečtěte si také:

S kartou od Monety můžete získat až 12 000 Kč zpět

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

Témata:

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

Kyberbezpečnost českých nemocnic je dál špatná

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Telefonát jako malware. Podvody v ČR násobně rostou

Ručí jednatel za daň, kterou nezaplatí firma?

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Konec soukromí jak ho známe?

Itálie má dvě pasti, které už se těší na řidiče mířící na olympiádu

Google mění podobu Gemini v Chromu

Registrační značku si budete moci nechat doručit do výdejního boxu

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority i rozpočet

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

Lidé s agresivním nádorem se k péči dostanou mnohem rychleji