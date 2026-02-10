Od ledna 2027 se spustí EET. První na ráně budou řemeslníci, obchodníci a restauratéři

Povinnost vést elektronickou evidenci tržeb byla zrušena k 1. lednu 2023. Nová vláda v čele s Andrejem Babišem však usiluje o znovuzavedení EET. Ministryně financí Alena Schillerová již spolu s dalšími pracuje na vytvoření zákona, který by měl být představen veřejnosti v polovině února.
Buď EET nebo paušální daň
Cílem zavedení EET je omezení šedé ekonomiky a větší výběr daní do státní kasy. Přesto však poplatníci budou mít možnost volby. Podle vlády se budou moci rozhodnout, zda povedou elektronickou evidenci tržeb anebo paušální daň. Ta by však měla jakožto alternativa podle informací, které do médií sdělilo Ministerstvo financí ČR, mít odlišnou podobu, než jakou má paušální daň dnes.
Takto si navíc budou moci vybrat pouze drobní podnikatelé. Pro výběr z obou možností Ministerstvo nastaví limit obratu, který je dosahován v podnikání. Nastavený pak bude tak, aby se týkal nejen příležitostného podnikání, ale i těch živnostníku, pro které je podnikání hlavní výdělečná činnost.
Přesnější podmínky a informace ke znovuzavedení EET by měly být Ministerstvem financí představeny 18. února 2026 na tiskové konferenci.