Od září budou státní muzea a galerie první neděli v měsíci zdarma

Státní muzea a galerie zapojené do programu Ministerstva kultury budou od září každou první neděli v měsíci zpřístupňovat své stálé expozice zdarma. Poprvé bude možné nabídku využít v neděli 6. září 2026. Volné vstupy budou pokračovat i v dalších letech.
Ministerstvo kultury navazuje na jarní pilotní projekt volných nedělních vstupů a opatřením chce podle svého vyjádření zpřístupnit kulturu širšímu okruhu veřejnosti. Na rozdíl od předchozího pilotního projektu se nově mohou do zapojených stálých expozic první neděli v měsíci zdarma podívat návštěvníci bez rozdílu věku.
Do konce letošního roku budou volné vstupy 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince. Akce se týká státních muzeí a galerií v Praze i regionech.
Do kterých objektů bude vstup zdarma?
Národní galerie Praha
Veletržní palác
Salmovský palác
Šternberský palác
Schwarzenberský palác
Klášter sv. Anežky České
Moravská galerie v Brně
Uměleckoprůmyslové muzeum
Pražákův palác
Místodržitelský palác
Muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici
Muzeum umění Olomouc
Muzeum moderního umění Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Muzejní komplex Národní muzeum
Náprstkovo muzeum
Národopisné muzeum
Muzeum Antonína Dvořáka
Muzeum Bedřicha Smetany
Muzeum české loutky a cirkusu
Zámek Vrchotovy Janovice
Památník Bedřicha Smetany
Památník Josefa Suka
Památník Jana Palacha
Národní technické muzeum
Technické muzeum v Brně
Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác
Pavilon Anthropos
Biskupský dvůr
Palác šlechtičen
Slezské zemské muzeum
Historická výstavní budova v Opavě
Arboretum Nový Dvůr
Národní památník II. světové války v Hrabyni
Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Hlavní budova Uměleckoprůmyslového musea
Dům U Černé Matky Boží
Zámek Kamenice nad Lipou
Národní ústav lidové kultury
Skanzen Strážnice – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy
Zámek Strážnice
Národní muzeum v přírodě
Muzeum v přírodě Plzeň-Bolevec
Muzeum v přírodě Vysočina
Hanácké muzeum v přírodě
Muzeum v přírodě Zubrnice
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Památník národního písemnictví
Muzeum literatury
Letohrádek Hvězda
Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace
Lety u Písku
Hodonín u Kunštátu
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Zámek Vrchotovy Janovice se kvůli sezonnímu provozu zapojí v roce 2026 pouze 6. září a 4. října.
Před návštěvou doporučujeme zkontrolovat aktuální otevírací dobu a rozsah přístupných expozic na webových stránkách konkrétního muzea nebo galerie.