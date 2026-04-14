Od zítřka se zvýší maximální ceny pohonných hmot

Během dnešního dne zveřejnilo Ministerstvo financí maximální prodejní ceny pohonných hmot na středu 15. dubna. Maximální stropy za benzin a naftu se oproti dnešnímu dni mírně zvýší.
Maximální ceny za naftu a benzin
Maximální přípustná cena benzinu bude ve středu 42,10 Kč s DPH / litr. Maximální přípustná cena nafty bude 45,00 Kč s DPH / litr. V úterý byla maximální cena benzinu na 41,67 Kč za litr a cena nafty stanovena na 44,36 Kč za litr.
Zároveň Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech a snažili se udržovat cenovou hladinu pod stanovenou hranicí. Stropy na pohonné hmoty (PHM) zavedla vláda od 8. dubna
Vývoj maximálních cen PHM - stanovené cenové stropy
Den platnosti
Benzín
Nafta
Cenový věstník
15. 4. 2026
42,10
45,00
14. 4. 2026
41,67
44,36
11. - 13. 4. 2026
41,95
45,90
10. 4. 2026
41,77
45,20
9. 4. 2026
43,05
49,40
8. 4. 2026
43,15
49,59
Zdroj: MFČR