Od zítřka se zvýší maximální ceny pohonných hmot

Veronika Němcová
Během dnešního dne zveřejnilo Ministerstvo financí maximální prodejní ceny pohonných hmot na středu 15. dubna. Maximální stropy za benzin a naftu se oproti dnešnímu dni mírně zvýší.

Maximální ceny za naftu a benzin

Maximální přípustná cena benzinu bude ve středu 42,10 Kč s DPH / litr. Maximální přípustná cena nafty bude 45,00 Kč s DPH / litr. V úterý byla maximální cena benzinu na 41,67 Kč za litr a cena nafty stanovena na 44,36 Kč za litr.

Zároveň Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech a snažili se udržovat cenovou hladinu pod stanovenou hranicí. Stropy na pohonné hmoty (PHM) zavedla vláda od 8. dubna

Nový zákon umožní vládě regulovat ceny benzínu a nafty

Vývoj maximálních cen PHM - stanovené cenové stropy

Den platnosti
stropu ceny PHM

Benzín
v Kč s DPH / litr

Nafta
v Kč s DPH / litr

Cenový věstník
MF č.

15. 4. 2026

42,10

45,00

11/2026

14. 4. 2026

41,67

44,36

10/2026

11. - 13. 4. 2026

41,95

45,90

9/2026

10. 4. 2026

41,77

45,20

8/2026

9. 4. 2026

43,05

49,40

7/2026

8. 4. 2026

43,15

49,59

6/2026

Zdroj: MFČR

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

