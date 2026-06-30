Od zítřka začíná povinná evidence psů v Česku. Za nesplnění hrozí pokuta až 50 tisíc korun

Od středy 1. července 2026 začíná v Česku fungovat Centrální evidence psů (CEP). Nový státní registr zavádí pro chovatele povinnost nechat každého psa zapsat do systému. Bez této registrace nesplní zákonnou povinnost.
Nový informační systém spravovaný Komorou veterinárních lékařů ČR se stává jedinou oficiální databází psů v České republice. Zápis do něj nebude automatický a chovatel o něj musí veterináře aktivně požádat.
Jak registrace probíhá
Štěňata se zapisují při čipování ještě před předáním novému majiteli. U dospělých psů platí povinnost zajistit zápis nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině.
Veterinární lékař provede registraci na žádost chovatele a musí ji do systému zadat do sedmi dnů. Za úkon se hradí poplatek, jehož výše se může lišit podle konkrétního veterinárního pracoviště.
Pro urychlení celého procesu doporučuje Komora veterinárních lékařů předem vyplnit formulář pro evidenci psa, který slouží jako podklad pro žádost o registraci. K dispozici je formulář také pro chovatele psa – firmu. Formulář poté předložíte vašemu veterináři.
Povinnost není automatická. Chovatel musí veterináře požádat
Zápis psa do Centrální evidence neprobíhá automaticky při návštěvě ordinace. Chovatel musí veterináři aktivně sdělit, že o registraci žádá.
Ministerstvo zemědělství i veterinární správa upozorňují, že evidence v soukromých databázích nebo registrech petpasů nenahrazuje zákonnou povinnost. Každý pes musí být zapsán v centrálním státním systému.
Oceníte spuštění centrální evidence psů?
Co systém eviduje
Centrální evidence psů bude obsahovat:
- identifikační údaje psa (např. číslo čipu či tetování),
- základní informace o zvířeti (plemeno, pohlaví, kastrace),
- údaje o očkování proti vzteklině,
- kontaktní údaje chovatele,
- záznamy o ztrátě, nálezu a navrácení psa.
Součástí systému je i možnost dohledání zvířete v případě ztráty, k čemuž mají přístup veterináři, Státní veterinární správa, Policie ČR a obce.
Kdo za údaje odpovídá a jaké jsou sankce
Za správnost a aktuálnost údajů odpovídá chovatel. Státní veterinární správa bude dodržování povinnosti kontrolovat v rámci běžných kontrol.
Pokud chovatel psa neregistruje, hrozí mu pokuta až do výše 50 000 korun. U právnických osob a podnikajících fyzických osob může sankce dosáhnout až 300 000 korun.
Jak se do systému přihlásit?
Chovatelé budou moci do systému vstupovat podobně jako do jiných státních online služeb, například prostřednictvím Identity občana nebo bankovní identity. Některé údaje, například kontaktní informace nebo oznámení o ztrátě psa, si budou moci aktualizovat sami.
Centrální evidenci psů provozuje Komora veterinárních lékařů ČR. Přístup do systému budou mít také veterinární lékaři, Státní veterinární správa, Policie ČR a obce.
Postup pro přihlášení chovatele do systému popisuje video níže.