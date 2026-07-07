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PENNY hledá na léto zhruba 100 brigádníků. Důvodem je i delší dovolená zaměstnanců

Veronika Němcová
Dnes

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Penny brigáda Autor: Penny
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Obchodní řetězec PENNY letos rozšiřuje letní brigádnické týmy. Důvodem není jen vyšší provoz během prázdnin nebo otevírání nových prodejen, ale také zavedení benefitu v podobě 30 dnů dovolené pro stálé zaměstnance. Firma uvádí, že během léta proto potřebuje více pracovníků na pokrytí směn.

Nábory probíhají po celé ČR

PENNY letos plánuje obsadit přibližně 100 brigádnických pozic napříč Českou republikou. Kvůli rozšiřování sítě prodejen podle společnosti vzrostl počet zveřejněných inzerátů meziročně o 20 procent.

Největší zájem o brigádníky je podle řetězce v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Firma zároveň upozorňuje, že přestože je většina míst již obsazena, situace se může během léta měnit podle čerpání dovolených zaměstnanců.

„Naši lidé na prodejnách odvádějí celoročně extrémně náročnou práci, proto je pro nás klíčové, aby si v létě pořádně odpočinuli. Tím, že našim zaměstnancům garantujeme 30 dní dovolené, dáváme letním brigádníkům ještě větší prostor než dříve. Stávají se z nich klíčoví parťáci pro hladký chod prodejen v době, kdy kmenový personál čerpá volno,“ uvedl HR ředitel PENNY Česká republika Michal Batelka.

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Brigády míří hlavně na studenty

O letní brigády mají podle společnosti tradičně největší zájem studenti. Uchazeči musí být starší 18 let, protože součástí práce je také obsluha pokladny. Kromě ní brigádníci zajišťují doplňování zboží nebo pečení pečiva.

Průměrně podle PENNY odpracují během léta zhruba 120 hodin, přičemž hodinová mzda činí 184 korun.

Firma zároveň pokračuje v systému doporučování nových brigádníků prostřednictvím svých zaměstnanců. Za doporučení úspěšného uchazeče získávají pracovníci mimořádnou finanční odměnu.

Volná místa pro letní brigády jsou průběžně aktualizována na kariérních stránkách penny.jobs.cz.

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Autor aktuality

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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