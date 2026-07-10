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Penzijní společnost Komerční banky začala rozdávat tisíce na bonusech

Lucie Balová Mečířová
Dnes

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KB Penzijní společnost (KBPS) aktuálně odměňuje nové klienty Komerční banky i ty, kteří si ke KBPS převedou své stávající penzijní spoření od jiné penzijní společnosti. Bonus mohou získat také rodiče při založení dětského doplňkového penzijního spoření. KBPS zároveň pokračuje ve vyplácení věrnostní odměny pro penzisty, kterým po změně legislativy zanikl nárok na státní příspěvek. Při splnění podmínek jim připisuje 250 korun měsíčně, tedy až 3 000 korun ročně.

Bonus 1 000 Kč pro nové klienty

Noví klienti Komerční banky, kteří si sjednají účet v některém z občanských tarifů a zároveň si založí doplňkové penzijní spoření u KBPS, mohou získat bonus 1 000 korun. Podmínkou je pravidelné spoření alespoň 500 korun měsíčně a splnění pravidel akční nabídky.

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Bonus 1 000 Kč za převod penzíjka ke KBPS

Stejnou odměnu získají klienti, kteří se rozhodnou převést své stávající doplňkové penzijní spoření od jiné penzijní společnosti ke KBPS. I v tomto případě je podmínkou měsíční příspěvek alespoň 500 korun a splnění podmínek akce.

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Penzíjko lze sjednat online i na pobočce

Založení doplňkového penzijního spoření je otázkou pár minut a lidé si ho mohou sjednat online v aplikaci KB+, na pobočce Komerční banky nebo s poradcem. Začít lze už od 100 korun měsíčně. Pro získání státního příspěvku je potřeba spořit alespoň 500 korun měsíčně. 

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Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

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