Podívejte se, jaké pracovní pozice nabízí Úřad práce

Veronika Němcová
Dnes

newsimg-new-prace-100.jpg Autor: Depositphotos

Portál Úřadu práce ČR nabízí veřejně přístupnou databázi volných pracovních míst, která slouží jak uchazečům o zaměstnání, tak zaměstnavatelům. Základem je jednoduchý vyhledávač, ve kterém si uživatel zvolí, jaký typ práce hledá, v jaké lokalitě a podle jakých dalších kritérií. 

Lze filtrovat například podle oboru, profese, vzdělání, úvazku nebo vzdálenosti od zadaného místa. Vyhledávání funguje bez nutnosti registrace, ale přihlášení uživatelé mají možnost ukládat si své filtry nebo si nechat nové nabídky posílat e-mailem.

Nabídku volných pracovních míst naleznete pod tímto odkazem.

Jak se nabídky do systému dostávají

Do databáze se dostávají pracovní místa, která zaměstnavatelé nahlásí prostřednictvím úřadu práce, a to buď elektronicky, nebo přes příslušnou pobočku. Každá nabídka obsahuje základní informace o práci, místě výkonu, požadavcích na uchazeče a podmínkách zaměstnání. Systém se průběžně aktualizuje, takže odráží aktuální situaci na trhu práce v jednotlivých regionech i oborech.

Vyhledávač tak neslouží jen k samotnému hledání práce, ale i jako přehled o tom, jaké profese jsou v danou chvíli žádané a kde je po pracovní síle největší poptávka. Díky filtrům si každý může rychle přizpůsobit výsledky své situaci a získat přehled o možnostech, které jsou pro něj reálně dostupné. 

Databáze Úřadu práce tak funguje jako centrální a oficiální zdroj informací o volných pracovních místech v České republice.

