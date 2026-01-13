Nezaměstnanost v prosinci vzrostla na 4,8 %

Podíl nezaměstnaných ke konci prosince vzrostl o 0,2 procentního bodu na 4,8 %, což odpovídá každoročnímu sezónnímu nárůstu.Meziročně došlo k nárůstu o 0,7 procentního bodu.
Uchazečů o zaměstnání bylo na úřadě práce o desetitisíce více
Úřad práce ČR (ÚP ČR) evidoval k 31. prosinci 2025 celkem 354 314 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 13 003 více než v listopadu a o 47 836 uchazečů více než loni.
Počet nově evidovaných osob za prosinec byl poté oproti předchozímu měsíci vyšší o 1 813 osob, meziročně byl vyšší o 329 osob.
V praxi se začala projevovat flexinovela
Na přelomu roku se již v datech projevil vliv motivační změny legislativy, konkrétně novely zákoníku práce, tzv. flexinovely. Část osob, které podaly žádost o zprostředkování zaměstnání ještě před koncem roku 2025, se rozhodla vyčkat s podáním žádosti o podporu v nezaměstnanosti až na leden 2026, kdy vstoupily v účinnost klíčové změny, včetně motivujícího zvýšení maximální výše podpory na 80 % v prvním období.
Celkem 1 953 uchazečů, zaevidovaných do konce roku 2025, podalo žádost o podporu až v lednu. Ve stejném období předchozího roku šlo pouze o 352 osob, což představuje výrazný meziroční nárůst spojený s účinností nové právní úpravy.