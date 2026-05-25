Složenka k dani z nemovitosti dorazila. Daň však můžete uhradit i jinými způsoby a někdy dokonce musíte

Finanční správa začala údaje pro platbu daně z nemovitých věcí rozesílat už v dubnu s tím, že do dnešního dne, tj. do 25. května 2026, měly být do poštovních schránek doručeny poslední složenky. Pojďme se proto společně podívat na to, co dělat, pokud vám složenka do schránky nedorazila, ale i jakými způsoby můžete vyměřenou daň z nemovitosti uhradit.
Co se dozvíte v článku
Do kdy je třeba zaplatit daň z nemovitosti
Daň z nemovitých věcí musí být vždy uhrazena do konce pátého měsíce, který následuje po konci zdaňovacího období, za který má být daň zaplacena. To znamená, že daň z nemovitosti za rok 2026 musí být uhrazena do 31. května 2026. Protože však 31. květen letos připadá na neděli, konečný termín pro platbu se posouvá na nejbližší pracovní den, čili na pondělí 1. června 2026.
Toto datum pak platí pro daň z nemovitosti, která není vyšší než 5000 Kč. Jestliže je daň z nemovitosti vyšší než 5000 Kč, lze si platbu rozdělit do dvou splátek. První polovinu uhradíte teď právě do pondělí 1. června a druhou do pondělí 30. listopadu.
Jiný režim splátek mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří musí daň z nemovitých věcí uhradit do 31. srpna a 30. listopadu 2026.
Využili jste při prodeji nemovitosti služeb realitního makléře?
Finanční správa doručí jednu, dvě anebo ještě více složenek
Finanční správa doručí fyzickou poštovní poukázku typu A do schránky těm poplatníkům, kteří nevlastní datovou schránku a zároveň se také do 15. března letošního roku nepřihlásili k rozesílání pokynům k platbě emailem.
Pokud bude daň z nemovitosti nižší než 5000 Kč, finanční správa zašle jen jednu složenku. V případě daně vyšší však budou složenky dvě. Vyšší daň máte samozřejmě také možnost uhradit v jedné splátce. Anebo využijete obě s tím, že na každou uvedete odpovídající polovinu celkové částky a jednu zaplatíte do příštího pondělí a druhou do konce listopadu.
Čím více nemovitostí, tím více můžete mít složenek
Pokud vlastníte více nemovitostí, rozhodující pro počet doručených složenek je, zda vlastníte všechny nemovitosti v jednom kraji a zda došlo k přesažení hraniční částky 5000 Kč. Jestliže všechny nemovitosti vlastníte v jednom kraji a částku 5000 Kč jste nepřesáhli, dorazí vám jedna složenka a daň za všechny uhradíte dohromady. Pokud však jejich součet přesáhl částku 5000 Kč, složenky dostanete dvě.
Pokud jsou nemovitosti rozeseté různě po republice, složenka vám přijde za každou zvlášť a každou zvlášť také uhradíte. Pokud je u jednotlivých nemovitostí daň vyšší než 5000 Kč, na každou nemovitost dostanete dvě složenky a bude jen na vás, zda daně zaplatíte najednou anebo ve dvou termínech.
Nezapomeňte na případné nedoplatky
Může se stát, že je na oddělitelné informační části poštovní poukázky uveden nedoplatek na dani z nemovitých věcí. Tento nedoplatek pak musí poplatník přičíst k vyměřené dani a doplatit jej společně s ní. Pokud by však byl zjištěn přeplatek, částku si může od daně z nemovitosti odečíst. Tímto způsobem bude poplatník postupovat, pokud je daň splatná ve dvou termínech.
Pokud by byla splatná v jednom termínu z důvodu nepřekročení částky 5000 Kč, bude na oddělitelné informační části složenky uvedeno „Celkem k úhradě“, což znamená, že doplatek nebo přeplatek je již do celkové výše daně započítán a poplatník tedy nemusí nic přičítat ani odečítat.
Platba složenkou je zpoplatněna. Není to však jediná možnost
Pokud chcete zaplatit daň z nemovitosti složenkou, mějte na paměti, že úhrada poštovní poukázkou typu A je u České pošty zpoplatněna.
|
Úhrada složenkou
|
1 Kč až 5000 Kč
|
5001 Kč až 50 000 Kč
|
Každých dalších započatých 10 000 Kč
|
Cena za poštovní poukázku
|
57 Kč
|
65 Kč
|
12 Kč
Kdo by chtěl ušetřit, existují i jiné možnosti, jak daň z nemovitosti zaplatit, třebaže do schránky došla právě složenka. První možností je bezhotovostní bankovní převod, ke kterému využijete platební údaje ze složenky. Takto lze postupovat v situaci, kdy chcete daň zaplatit s využitím internetového bankovnictví. Pokud byste chtěli využít bankovnictví mobilní, můžete postupovat obdobně anebo využít QR kód, který je uveden na oddělitelné informační části poštovní poukázky.
Bankovní převod anebo platbu prostřednictvím QR kódu budete muset také volit v případě, kdy jste sice papírovou složenku obdrželi, ale dlouhodobě se zdržujete v zahraničí. Ze zahraničí lze daň zaplatit bezhotovostně bankovním příkazem, číslo účtu finančního úřadu je však nutno uvést v mezinárodním kódu IBAN. Poštovní poukázkou lze platit pouze na některé z poboček České pošty na území ČR.
Nezapomeňte pak, že datum 1. června anebo 30. listopadu nemá být termín pro odeslání platby. Peníze už v tu dobu musí být na účtu finanční správy.
Chodí složenka i při využívání služby SIPO?
„Pokud se poplatník v patřičné lhůtě přihlásí k hrazení daně z nemovitých věcí prostřednictvím služby SIPO od České pošty, již mu nejsou samostatně zasílány platební údaje ani složenka k úhradě daně z nemovitých věcí. Výše daně hrazená prostřednictvím SIPO je zřejmá z platebního dokladu SIPO zasílaného Českou poštou. V případě potřeby si může daňový subjekt požádat příslušného správce daně o zaslání informace, ze které je patrna výše daně za jednotlivé druhy nemovitých věcí,“ upřesňuje Patrik Madle, tiskový mluvčí z Generálního finančního ředitelství.
Vypočítejte si orientační výši daně z nemovitosti na naší kalkulačce