Finance.cz  »  Daně a mzdy

Složenka k dani z nemovitosti dorazila. Daň však můžete uhradit i jinými způsoby a někdy dokonce musíte

To, že vám k dani z nemovitosti dorazila složenka, ještě neznamená, že daň musí být uhrazena právě touto cestou. Možností je více.
Autor: Shutterstock
Lucie Balová Mečířová
Dnes

Sdílet

Finanční správa začala údaje pro platbu daně z nemovitých věcí rozesílat už v dubnu s tím, že do dnešního dne, tj. do 25. května 2026, měly být do poštovních schránek doručeny poslední složenky. Pojďme se proto společně podívat na to, co dělat, pokud vám složenka do schránky nedorazila, ale i jakými způsoby můžete vyměřenou daň z nemovitosti uhradit.

Co se dozvíte v článku
  1. Do kdy je třeba zaplatit daň z nemovitosti
  2. Finanční správa doručí jednu, dvě anebo ještě více složenek
  3. Čím více nemovitostí, tím více můžete mít složenek
  4. Nezapomeňte na případné nedoplatky
  5. Platba složenkou je zpoplatněna. Není to však jediná možnost
  6. Chodí složenka i při využívání služby SIPO?

Do kdy je třeba zaplatit daň z nemovitosti

Daň z nemovitých věcí musí být vždy uhrazena do konce pátého měsíce, který následuje po konci zdaňovacího období, za který má být daň zaplacena. To znamená, že daň z nemovitosti za rok 2026 musí být uhrazena do 31. května 2026. Protože však 31. květen letos připadá na neděli, konečný termín pro platbu se posouvá na nejbližší pracovní den, čili na pondělí 1. června 2026.

Toto datum pak platí pro daň z nemovitosti, která není vyšší než 5000 Kč. Jestliže je daň z nemovitosti vyšší než 5000 Kč, lze si platbu rozdělit do dvou splátek. První polovinu uhradíte teď právě do pondělí 1. června a druhou do pondělí 30. listopadu.

Jiný režim splátek mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří musí daň z nemovitých věcí uhradit do 31. srpna a 30. listopadu 2026.

Využili jste při prodeji nemovitosti služeb realitního makléře?

Zobraz výsledek
Podpora v nezaměstnanosti se v roce 2026 razantně zvýšila. Mají na ni ale nárok i důchodci? Přečtěte si také:

Podpora v nezaměstnanosti se v roce 2026 razantně zvýšila. Mají na ni ale nárok i důchodci?

Finanční správa doručí jednu, dvě anebo ještě více složenek

Finanční správa doručí fyzickou poštovní poukázku typu A do schránky těm poplatníkům, kteří nevlastní datovou schránku a zároveň se také do 15. března letošního roku nepřihlásili k rozesílání pokynům k platbě emailem.

Pokud bude daň z nemovitosti nižší než 5000 Kč, finanční správa zašle jen jednu složenku. V případě daně vyšší však budou složenky dvě. Vyšší daň máte samozřejmě také možnost uhradit v jedné splátce. Anebo využijete obě s tím, že na každou uvedete odpovídající polovinu celkové částky a jednu zaplatíte do příštího pondělí a druhou do konce listopadu.

Srovnání spořicích účtů v dubnu 2026: řada bank zvyšuje sazby, lídr má úrokovou sazbu nad 5 % Přečtěte si také:

Srovnání spořicích účtů v dubnu 2026: řada bank zvyšuje sazby, lídr má úrokovou sazbu nad 5 %

Čím více nemovitostí, tím více můžete mít složenek

Pokud vlastníte více nemovitostí, rozhodující pro počet doručených složenek je, zda vlastníte všechny nemovitosti v jednom kraji a zda došlo k přesažení hraniční částky 5000 Kč. Jestliže všechny nemovitosti vlastníte v jednom kraji a částku 5000 Kč jste nepřesáhli, dorazí vám jedna složenka a daň za všechny uhradíte dohromady. Pokud však jejich součet přesáhl částku 5000 Kč, složenky dostanete dvě.

Pokud jsou nemovitosti rozeseté různě po republice, složenka vám přijde za každou zvlášť a každou zvlášť také uhradíte. Pokud je u jednotlivých nemovitostí daň vyšší než 5000 Kč, na každou nemovitost dostanete dvě složenky a bude jen na vás, zda daně zaplatíte najednou anebo ve dvou termínech.

Termínované vklady v dubnu 2026: banky zvyšují úrokové sazby, kdo je novým lídrem? Přečtěte si také:

Termínované vklady v dubnu 2026: banky zvyšují úrokové sazby, kdo je novým lídrem?

Nezapomeňte na případné nedoplatky

Může se stát, že je na oddělitelné informační části poštovní poukázky uveden nedoplatek na dani z nemovitých věcí. Tento nedoplatek pak musí poplatník přičíst k vyměřené dani a doplatit jej společně s ní. Pokud by však byl zjištěn přeplatek, částku si může od daně z nemovitosti odečíst. Tímto způsobem bude poplatník postupovat, pokud je daň splatná ve dvou termínech.

Pokud by byla splatná v jednom termínu z důvodu nepřekročení částky 5000 Kč, bude na oddělitelné informační části složenky uvedeno „Celkem k úhradě“, což znamená, že doplatek nebo přeplatek je již do celkové výše daně započítán a poplatník tedy nemusí nic přičítat ani odečítat.

Jak dlouho a kolik musíte vydělávat na předčasný důchod 21 000 Kč? Přečtěte si také:

Jak dlouho a kolik musíte vydělávat na předčasný důchod 21 000 Kč?

Platba složenkou je zpoplatněna. Není to však jediná možnost

Pokud chcete zaplatit daň z nemovitosti složenkou, mějte na paměti, že úhrada poštovní poukázkou typu A je u České pošty zpoplatněna.

Úhrada složenkou

1 Kč až 5000 Kč

5001 Kč až 50 000 Kč

Každých dalších započatých 10 000 Kč

Cena za poštovní poukázku

57 Kč

65 Kč

12 Kč

Kdo by chtěl ušetřit, existují i jiné možnosti, jak daň z nemovitosti zaplatit, třebaže do schránky došla právě složenka. První možností je bezhotovostní bankovní převod, ke kterému využijete platební údaje ze složenky. Takto lze postupovat v situaci, kdy chcete daň zaplatit s využitím internetového bankovnictví. Pokud byste chtěli využít bankovnictví mobilní, můžete postupovat obdobně anebo využít QR kód, který je uveden na oddělitelné informační části poštovní poukázky.

Bankovní převod anebo platbu prostřednictvím QR kódu budete muset také volit v případě, kdy jste sice papírovou složenku obdrželi, ale dlouhodobě se zdržujete v zahraničí. Ze zahraničí lze daň zaplatit bezhotovostně bankovním příkazem, číslo účtu finančního úřadu je však nutno uvést v mezinárodním kódu IBAN. Poštovní poukázkou lze platit pouze na některé z poboček České pošty na území ČR.

Nezapomeňte pak, že datum 1. června anebo 30. listopadu nemá být termín pro odeslání platby. Peníze už v tu dobu musí být na účtu finanční správy.

MM26_NL

Chodí složenka i při využívání služby SIPO?

„Pokud se poplatník v patřičné lhůtě přihlásí k hrazení daně z nemovitých věcí prostřednictvím služby SIPO od České pošty, již mu nejsou samostatně zasílány platební údaje ani složenka k úhradě daně z nemovitých věcí. Výše daně hrazená prostřednictvím SIPO je zřejmá z platebního dokladu SIPO zasílaného Českou poštou. V případě potřeby si může daňový subjekt požádat příslušného správce daně o zaslání informace, ze které je patrna výše daně za jednotlivé druhy nemovitých věcí,“ upřesňuje Patrik Madle, tiskový mluvčí z Generálního finančního ředitelství. 

Vypočítejte si orientační výši daně z nemovitosti na naší kalkulačce

nápověda
Vyberte druh nemovitosti
nápověda
Zahrnuje se do daňového přiznání a vypočítává se tedy pouze v případě, že výměra zastavěné plochy přesahuje 16 m2.
nápověda
V případě, že na pozemku žádnou nemovitou stavbu nemáte, zadejte 0.
nápověda
Uveďte pouze podlaží s výměrou alespoň dvou třetin zastavěné plochy.
nápověda
Údaj naleznete v Seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, stanovenými vyhláškou ministerstva zemědělství.
Koeficienty pro svou nemovitost
nápověda
Obec může vyhláškou pro jednotlivá území obce koeficient zvýšit o jednu kategorii. V Praze může město koeficient 4,5 navýšit na 5,0.
nápověda
Pokud je nemovitost umístěna v národním parku nebo v I. zóně chráněné krajinné oblasti, pak vyplňte 2; pokud nikoli vyplňte 1.
nápověda
Uveďte místní koeficient, pokud jej stanovila obec, v jejímž katastru se nemovitost nachází. Pozor, některé obce mohou mít odlišné místní koeficienty i pro některé ulice či parcely v rámci stejné obce.
Nemovitost je umístěna v národním parku nebo v zóně I. chráněné krajinné oblasti
nápověda
Je-li předmětem daně zdanitelná stavba, vyplňte číslo popisné nebo evidenční, které jí bylo přiděleno.
nápověda
Uveďte parcelní číslo, na kterém se označený druh pozemku nachází. Parcelní číslo se zapíše tak, že před lomítkem se zapíše kmenové číslo parcely a za lomítkem poddělení.
Podprůměrné příjmy a nadprůměrný důchod? Je to možné častěji, než si myslíte… Přečtěte si také:

Podprůměrné příjmy a nadprůměrný důchod? Je to možné častěji, než si myslíte…

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

Témata:




Nejnovější články

Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty

Dále u nás najdete

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

Zbývá poslední týden pro registraci do TOP 100 ICT společností v ČR

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Jak bude vypadat a fungovat EET 2.0? Přinášíme podrobný přehled

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

Od „cihly“ k AI: Star Trek stál za vynálezem mobilního telefonu

Hasiči a záchranáři testují, co umí 5G, když jde o život

Návrh novely zákoníku práce mění pravidla náboru uchazečů

Americké firmy ovládají skoro tři čtvrtiny evropského cloudu

Neokrádejte se zbytečně o důchod. Můžete tomu snadno předejít

Recyklace lithium-iontových baterií: velký trh, který raketově roste

Cloud z Lidlu zamíří do Česka. Schwarz Digits potvrdil expanzi

Novela zákoníku práce zavede povinné mzdové systémy

Které banky nyní dávají finanční bonus za sjednání produktu?

Gamingu zdar, trh monitorů táhnou vzhůru herní modely

Václav Moravec spustil placený web

WordPress 7.0 Armstrong přináší AI a lepší administraci

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

Pravděpodobně se posune další významná změna u důchodů

Švýcarsko jako realitní ráj pro české investory