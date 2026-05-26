Předepisování některých léků se má zjednodušit, pacienti už nebudou muset za specialistou

Ministerstvo zdravotnictví připravuje změnu, která může pro část pacientů znamenat snazší přístup k léčbě a méně cest k lékaři. Novela vyhlášky má rozšířit okruh lékařů, kteří mohou předepisovat některé léky hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
Méně cest ke specialistovi kvůli receptu
Podle důvodové zprávy je hlavním cílem návrhu zvýšit dostupnost zdravotních služeb. V praxi by se změna měla dotknout hlavně pacientů, kteří dlouhodobě užívají určité léky, ale přesto musí kvůli jejich předepsání opakovaně navštěvovat ambulantního specialistu. Jde zejména o léky, které dnes spadají do přísnějšího režimu označeného symbolem „E“.
Nově by část těchto léků mohli předepisovat i praktičtí lékaři a pediatři, kteří jsou pro většinu pacientů nejdostupnějším kontaktním místem.
Ministerstvo argumentuje tím, že současná pravidla někdy vedou ke zbytečným administrativním krokům, kdy pacient absolvuje cestu ke specialistovi pouze kvůli obnovení receptu. To může být problematické zejména pro seniory, osoby s omezenou mobilitou nebo pacienty z regionů, kde je dostupnost specializovaných ambulancí horší než ve velkých městech.
Rozvolňování pravidel začalo už v roce 2024
Podle současných pravidel nemohou praktičtí lékaři ani pediatři předepisovat některé léky, které spadají do přísnějšího režimu označeného symbolem „E“. Tyto léky tak mohou na úhradu z veřejného zdravotního pojištění předepisovat pouze ambulantní specialisté.
Oproti tomu u volnější kategorie „L“ už byla tato pravidla v minulosti částečně uvolněna. Podle odborníků ale systém stále není dostatečně flexibilní. Čekací doby na specialisty mohou být dlouhé a v některých regionech je jejich dostupnost omezená, takže pacienti často musí kvůli receptu čekat nebo cestovat do vzdálenějších míst.
Nový režim „F“: léky, které zůstanou jen u specialistů
Součástí návrhu je také zavedení nového označení „F“, které se bude používat u některých léků. Toto označení v praxi znamená, že daný lék budou i nadále moci předepisovat pouze specialisté.
Důvodem je podle ministerstva to, že u některých léčiv je nutné, aby léčbu vedl lékař se specializací, který má s daným onemocněním i lékem největší zkušenosti. Jde například o situace, kdy je léčba složitější a vyžaduje přesnou diagnostiku nebo pravidelné sledování pacienta.
Zároveň má tento nový systém sloužit i do budoucna. Když se na trh dostane nový lék, úřady předem určí, zda ho budou moci předepisovat jen specialisté, nebo zda ho bude možné „uvolnit“ i praktickým lékařům.
Kolika léků se změna dotkne?
K 1. květnu 2026 se navrhovaná úprava týká 1103 léčivých přípravků se stanoveným omezením označeným „E“ v rámci podmínek úhrady v úrovni základní úhrady. Dalších 98 léčivých přípravků se stejným omezením spadá do režimu jedné zvýšené úhrady.
Celkově tak jde zhruba o jednu osminu ze všech 8565 léčivých přípravků, které jsou v ambulantní péči hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Co znamenají symboly „L“, „E“ a „F“
Některé léky hrazené z veřejného zdravotního pojištění mají takzvaná preskripční omezení, která určují, který lékař je může předepisovat. V praxi se označují písmeny.
Symbol „L“ znamená, že lék mohou předepisovat jak specialisté, tak v omezených případech i praktičtí lékaři.
Symbol „E“ je přísnější – tyto léky dnes mohou předepisovat pouze ambulantní specialisté. Nově ale návrh počítá s tím, že část z nich by mohli v budoucnu předepisovat i praktičtí lékaři a pediatři.
Nově navrhovaný symbol „F“ má vymezit léky, které zůstanou výhradně v rukou specialistů i do budoucna, například kvůli složitější léčbě nebo nutnosti odborného dohledu.
Kde si ověřit omezení u léků?
Informace o tom, kdo může konkrétní lék předepisovat, lze dohledat v databázi Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Postup je následující: v přehledu léčiv vyberete konkrétní lék a otevřete jeho detailní informace. Následně přejdete do sekce „Ceny a úhrady“. Tam je potřeba rozkliknout podrobnosti a podívat se na položku „vykazovací limit“. Právě v tomto textu bývá uvedeno, zda je lék vázán na předepisování specialistou, nebo zda ho mohou předepsat i praktičtí lékaři.
Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny jsou tyto údaje součástí úhradových podmínek jednotlivých léčiv a jsou pravidelně aktualizovány. Přístup k nim mají kromě pacientů také lékaři a lékárníci v elektronických systémech používaných při předepisování a výdeji léků.
Změna by měla nabýt účinnosti od 1. července 2026, aby se nové nastavení systému co nejdříve promítlo do praxe.