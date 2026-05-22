Může zaměstnavatel po zaměstnanci vyžadovat specifické pracovní oblečení?

Zaměstnanci si často kladou otázku, zda je požadavek jejich zaměstnavatele na speciální dress code oprávněný a zda jsou povinni taková pravidla dodržovat. V praxi se totiž může jednat jak o běžný firemní standard, tak i o přísnější pravidla související s bezpečností práce.
Otázka pracovního oblečení není v zákoně upravena úplně přímo. Pravidla je ale možné odvodit z několika právních předpisů.
Pravidla pro dress code v interních předpisech zaměstnavatele
Zaměstnavatel může pravidla pro pracovní oblečení upravit ve svých interních předpisech, a to například ve směrnicích nebo pracovním řádu. Právě tímto způsobem nejčastěji stanovuje, jaké oblečení je pro výkon práce vhodné nebo požadované.
Zároveň ale platí, že i když zaměstnavatel může tato pravidla nastavit, musí být přiměřená a odůvodněná povahou práce. Typicky se jedná o situace, kdy je nutné zajistit bezpečnost, hygienu nebo reprezentaci firmy.
Jak rozdíl mezi zákonnou povinností a interním požadavkem vysvětlil Nejvyšší soud
Nejvyšší soud v této souvislosti rozlišuje dva typy pravidel, která může zaměstnavatel vydávat.
První skupinou jsou právní povinnosti zaměstnance, které vyplývají přímo ze zákoníku práce nebo jiných právních předpisů. Tyto povinnosti je zaměstnanec vždy povinen dodržovat a jejich porušení může být posuzováno jako porušení zákonných povinností.
Druhou skupinou jsou ale interní pokyny zaměstnavatele, které nejsou právním předpisem ve smyslu § 305 odst. 1 zákoníku práce. Může jít například o interní směrnici nebo požadavek uvedený v pracovní smlouvě.
Tyto interní dokumenty mohou upravovat například právě dress code nebo konkrétní pracovní oblečení. Nejde však o „zákonnou povinnost“ zaměstnance.
Soud během rozhodování došel k závětu, že pokud zaměstnanec nedodržuje interní požadavek (například nenosí předepsaný pracovní oděv), nejde o porušení právních předpisů. Jde pouze o nesplnění požadavku zaměstnavatele.
Kdy je pracovní oblečení povinné přímo podle zákona
Odlišná situace nastává tehdy, když je pracovní oděv nebo ochranné pracovní pomůcky vyžadovány přímo právními předpisy. Nejčastěji jde o oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).
Podle zákoníku práce konkrétně § 106 odst. 4 písm. d), je zaměstnanec povinen „dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu“.
V těchto případech tedy nejde pouze o běžný firemní dress code, ale přímo o zákonnou povinnost. Zaměstnanec proto musí takové pracovní oblečení nebo ochranné pomůcky používat. Typicky se jedná například o ochranné helmy, pracovní obuv, reflexní vesty, ochranné rukavice, speciální oděvy ve zdravotnictví nebo chemických provozech.
Může zaměstnanec dostat výpověď za nedodržení předepsaného oblečení?
Pokud zaměstnanec pravidla pro nošení stanoveného oblečení opakovaně porušuje, může to vést i k výpovědi podle § 52 písm. f) zákoníku práce, tedy pro nesplňování požadavků zaměstnavatele pro řádný výkon práce. Zaměstnavatel však nemůže zaměstnance za této situace propustit bez předchozího upozornění. Zákoník práce totiž uvádí, že zaměstnanec musí být nejprve v posledních 12 měsících písemně vyzván k odstranění nedostatků a musí dostat možnost své jednání napravit.
Pokud zaměstnanec nepoužívá povinné ochranné pracovní prostředky nebo stanovený pracovní oděv, porušuje tím povinnost podle § 106 odst. 4 písm. d) zákoníku práce. Takové jednání může být posouzeno jako porušení povinností v oblasti bezpečnosti práce, což může vést až k výpovědi z pracovního poměru podle § 52 písm. g). Výpověď může zaměstnavatel dát například při závažném porušení těchto povinností. U soustavného méně závažného porušování je však možné přistoupit k výpovědi pouze tehdy, pokud byl zaměstnanec v posledních 6 měsících písemně upozorněn na možnost výpovědi.
Zaměstnavatel může po zaměstnancích požadovat určité pracovní oblečení, pokud je takový požadavek přiměřený a souvisí s výkonem práce, bezpečností, hygienou nebo reprezentací firmy. U běžného dress code nejde o povinnost vyplývající přímo ze zákona, jeho opakované nedodržování ale může mít pracovněprávní důsledky.
Jiná situace nastává u ochranných pracovních pomůcek nebo hygienických a bezpečnostních pravidel, kde už nejde o volbu zaměstnavatele, ale o povinnost vyplývající přímo ze zákona. V takovém případě je zaměstnanec povinen stanovené oblečení používat.