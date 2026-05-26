Kdy předdůchod zvyšuje a kdy naopak snižuje důchod? Někdy se do něj opravdu vyplatí odejít

Předdůchod je možností, jak přestat dříve pracovat a přitom nebýt bez finančních prostředků a mít vyřešen pojistný vztah u zdravotní pojišťovny. Jak ovlivňuje čerpání předdůchodu měsíční výši důchodu? Vypočítejme si v praktických příkladech výši důchodu při čerpání předdůchodu v porovnání s předčasným důchodem a zaměstnáním až do řádného důchodového věku.
Petr Gola
V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát a období předdůchodu se považuje za vyloučenou dobu pojištění pro výpočet starobního důchodu. Současně však období čerpání předdůchodu není náhradní dobou pojištění. Do předdůchodu je možné odejít nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku, přičemž předdůchodci mohou mít libovolné příjmy. Měsíční částka předdůchodu musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy.

Co se dozvíte v článku
  1. Využití předdůchodu a výše důchodu
  2. Porovnání u jednotlivých mezd
  3. Závěrem: Předdůchod a starobní důchod

Využití předdůchodu a výše důchodu

V praxi čerpají předdůchod především lidé, kteří nemohou nebo nechtějí pracovat až do řádného důchodového věku a přitom se chtějí vyhnout trvale krácenému předčasnému důchodu. Při využití předdůchodu je následný řádný starobní důchod pochopitelně vyšší, než by byl předčasný důchod. Současně však platí, že v případě výdělečné činnosti až do dosažení řádného důchodového věku by byl měsíční řádný starobní důchod vyšší, než je při využití předdůchodu. 

Praktický příklad: čerpání předdůchodu vs odpracovaná doba

Pan Lukáš má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 50 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 47 let. Pan Lukáš odešel v roce 2026 do řádného starobního důchodu. Panu Lukášovi je přiznán měsíční důchod ve výši 25 087 Kč.

Pan Martin má rovněž průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 50 000 Kč a odešel v roce 2026 do řádného starobního důchodu. Předchozí tři roky však čerpal předdůchod, takže získal dobu pojištění v rozsahu 44 let (předdůchod není náhradní dobou pojištění). Pan Martin měl během produktivního života stejné příjmy jako pan Lukáš, vzhledem k tomu, že je předdůchod vyloučenou dobou pojištění, tak nedošlo k rozmělnění osobního vyměřovacího základu (průměrné mzdy za odpracované roky). Panu Martinovi je přiznán řádný starobní důchod ve výši 23 798 Kč.

Pan Ondřej odešel v letošním roce do předčasného důchodu dříve o 1080 dní. Pan Ondřej získal dobu pojištění v rozsahu 44 let, přestal pracovat o tři roky dříve než pan Lukáš. Osobní vyměřovací základ (průměrnou důchodovou mzdu) má pan Ondřej rovněž 50 000 Kč. Panu Ondřejovi je tak přiznán měsíční předčasný důchod ve výši 18 627 Kč. 

Na základě situace pana Lukáše, pana Martina a pana Ondřeje názorně vidíme, že měsíční částka starobního důchodu je nejvyšší při výdělečné činnosti až do řádného starobního důchodu. Dle zvolených údajů snižuje čerpání předdůchodu měsíční důchod o 1 289 Kč. Z důvodu využití předdůchodu je však měsíční důchod vyšší o 5 171 Kč, než by činil předčasný důchod.

Výpočet důchodu v roce 2026
Znám "Osobní vyměřovací základ":

Porovnání u jednotlivých mezd

V přiložené tabulce níže máme u různých osobních vyměřovacích základů (průměrných mezd za odpracované roky) vypočten řádný starobní důchod při době pojištění v rozsahu 47 let, řádný starobní důchod při čerpání předdůchodu po dobu tří let při získané době pojištění v rozsahu 44 let a předčasný důchod při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku při získání doby pojištění v rozsahu 44 let.

Z tabulky názorně vidíme, že čím vyšší osobní vyměřovací základ, tím vyšší finanční rozdíly mezi jednotlivými důchodovými variantami jsou a zejména se významně zvyšuje finanční rozdíl mezi důchodem při využití předdůchodu a odchodu do předčasného důchodu. 

Průměrná mzda

Starobní důchod (47 let pojištění)

Starobní důchod (44 let pojištění, 3 roky předdůchod)

Předčasný důchod (dříve o 1080 dní, doba pojištění 44 let)

25 000 Kč

20 520 Kč

19 523 Kč

15 522 Kč

35 000 Kč

22 347 Kč

21 233 Kč

16 764 Kč

45 000 Kč

24 173 Kč

22 943 Kč

18 006 Kč

55 000 Kč

26 000 Kč

24 654 Kč

19 249 Kč

65 000 Kč

27 827 Kč

26 364 Kč

20 491 Kč

75 000 Kč

29 654 Kč

28 074 Kč

21 733 Kč

100 000 Kč

34 221 Kč

32 350 Kč

24 839 Kč

125 000 Kč

38 789 Kč

36 626 Kč

27 945 Kč

150 000 Kč

43 356 Kč

40 901 Kč

31 050 Kč

200 000 Kč

51 736 Kč

48 746 Kč

36 749 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Závěrem: Předdůchod a starobní důchod

Při využití předdůchodu není následný starobní důchod stejně vysoký jako v případě výdělečné činnosti až do dosažení řádného důchodového věku. Finanční pokles měsíčního důchodu je však výrazně nižší, než o kolik je vyšší řádný důchod při čerpání předdůchodu oproti odchodu do předčasného důchodu o necelé tři roky dříve.

Důchodové rozhodování je pochopitelně individuální záležitostí, které ovlivňuje nejenom aktuální finanční stránka, ale i časový horizont a samozřejmě zdravotní, pracovní a rodinné hledisko. To mimo jiné znamená, že pro někoho je předdůchod zajímavým řešením a někdo raději odejde do předčasného důchodu a naspořené peníze použije ke zlepšení životní situace až v důchodovém věku.

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

