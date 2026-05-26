Kdy předdůchod zvyšuje a kdy naopak snižuje důchod? Někdy se do něj opravdu vyplatí odejít

V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát a období předdůchodu se považuje za vyloučenou dobu pojištění pro výpočet starobního důchodu. Současně však období čerpání předdůchodu není náhradní dobou pojištění. Do předdůchodu je možné odejít nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku, přičemž předdůchodci mohou mít libovolné příjmy. Měsíční částka předdůchodu musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy.
Využití předdůchodu a výše důchodu
V praxi čerpají předdůchod především lidé, kteří nemohou nebo nechtějí pracovat až do řádného důchodového věku a přitom se chtějí vyhnout trvale krácenému předčasnému důchodu. Při využití předdůchodu je následný řádný starobní důchod pochopitelně vyšší, než by byl předčasný důchod. Současně však platí, že v případě výdělečné činnosti až do dosažení řádného důchodového věku by byl měsíční řádný starobní důchod vyšší, než je při využití předdůchodu.
Praktický příklad: čerpání předdůchodu vs odpracovaná doba
Pan Lukáš má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 50 000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 47 let. Pan Lukáš odešel v roce 2026 do řádného starobního důchodu. Panu Lukášovi je přiznán měsíční důchod ve výši 25 087 Kč.
Pan Martin má rovněž průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 50 000 Kč a odešel v roce 2026 do řádného starobního důchodu. Předchozí tři roky však čerpal předdůchod, takže získal dobu pojištění v rozsahu 44 let (předdůchod není náhradní dobou pojištění). Pan Martin měl během produktivního života stejné příjmy jako pan Lukáš, vzhledem k tomu, že je předdůchod vyloučenou dobou pojištění, tak nedošlo k rozmělnění osobního vyměřovacího základu (průměrné mzdy za odpracované roky). Panu Martinovi je přiznán řádný starobní důchod ve výši 23 798 Kč.
Pan Ondřej odešel v letošním roce do předčasného důchodu dříve o 1080 dní. Pan Ondřej získal dobu pojištění v rozsahu 44 let, přestal pracovat o tři roky dříve než pan Lukáš. Osobní vyměřovací základ (průměrnou důchodovou mzdu) má pan Ondřej rovněž 50 000 Kč. Panu Ondřejovi je tak přiznán měsíční předčasný důchod ve výši 18 627 Kč.
Na základě situace pana Lukáše, pana Martina a pana Ondřeje názorně vidíme, že měsíční částka starobního důchodu je nejvyšší při výdělečné činnosti až do řádného starobního důchodu. Dle zvolených údajů snižuje čerpání předdůchodu měsíční důchod o 1 289 Kč. Z důvodu využití předdůchodu je však měsíční důchod vyšší o 5 171 Kč, než by činil předčasný důchod.
Výpočet důchodu v roce 2026
Porovnání u jednotlivých mezd
V přiložené tabulce níže máme u různých osobních vyměřovacích základů (průměrných mezd za odpracované roky) vypočten řádný starobní důchod při době pojištění v rozsahu 47 let, řádný starobní důchod při čerpání předdůchodu po dobu tří let při získané době pojištění v rozsahu 44 let a předčasný důchod při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku při získání doby pojištění v rozsahu 44 let.
Z tabulky názorně vidíme, že čím vyšší osobní vyměřovací základ, tím vyšší finanční rozdíly mezi jednotlivými důchodovými variantami jsou a zejména se významně zvyšuje finanční rozdíl mezi důchodem při využití předdůchodu a odchodu do předčasného důchodu.
|
Průměrná mzda
|
Starobní důchod (47 let pojištění)
|
Starobní důchod (44 let pojištění, 3 roky předdůchod)
|
Předčasný důchod (dříve o 1080 dní, doba pojištění 44 let)
|
25 000 Kč
|
20 520 Kč
|
19 523 Kč
|
15 522 Kč
|
35 000 Kč
|
22 347 Kč
|
21 233 Kč
|
16 764 Kč
|
45 000 Kč
|
24 173 Kč
|
22 943 Kč
|
18 006 Kč
|
55 000 Kč
|
26 000 Kč
|
24 654 Kč
|
19 249 Kč
|
65 000 Kč
|
27 827 Kč
|
26 364 Kč
|
20 491 Kč
|
75 000 Kč
|
29 654 Kč
|
28 074 Kč
|
21 733 Kč
|
100 000 Kč
|
34 221 Kč
|
32 350 Kč
|
24 839 Kč
|
125 000 Kč
|
38 789 Kč
|
36 626 Kč
|
27 945 Kč
|
150 000 Kč
|
43 356 Kč
|
40 901 Kč
|
31 050 Kč
|
200 000 Kč
|
51 736 Kč
|
48 746 Kč
|
36 749 Kč
Zdroj: vlastní výpočet autora
Závěrem: Předdůchod a starobní důchod
Při využití předdůchodu není následný starobní důchod stejně vysoký jako v případě výdělečné činnosti až do dosažení řádného důchodového věku. Finanční pokles měsíčního důchodu je však výrazně nižší, než o kolik je vyšší řádný důchod při čerpání předdůchodu oproti odchodu do předčasného důchodu o necelé tři roky dříve.
Důchodové rozhodování je pochopitelně individuální záležitostí, které ovlivňuje nejenom aktuální finanční stránka, ale i časový horizont a samozřejmě zdravotní, pracovní a rodinné hledisko. To mimo jiné znamená, že pro někoho je předdůchod zajímavým řešením a někdo raději odejde do předčasného důchodu a naspořené peníze použije ke zlepšení životní situace až v důchodovém věku.