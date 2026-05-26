Spořicí účty v květnu 2026: které banky zvýšily sazby? Již řada banka nabízí sazbu nad 4 %

Aktualizováno: Byl upraven titulek, kde bylo chybně uvedeno, že více bank nabízí sazbu nad 5 % (dnes 12:53)
Pokračuje trend zvyšování úrokových sazeb bank a spořitelen na spořicích účtech? Které banky aktuálně nabízejí nejvyšší úročení a jaké podmínky musíte splnit pro získání nejvyšší sazby? Kde stačí minimum podmínek a kde jich musíte splnit celou řadu?
Michal Bureš
dubnu nabízela nejvyšší úrokovou sazbu na spořicím účtu mBank, ale pouze pro klienty do 15 let. Jaké je aktuální srovnání spořicích účtů? Jaké podmínky je nutné splnit pro získání zvýhodněných sazeb?

Co se dozvíte v článku
  1. Srovnání spořicích účtů v květnu 2026: kde najdete nejvyšší úrokovou sazbu?
  2. mBank: mSpořicí účet pro děti – úroková sazba 5,01 %
  3. mBank: mSpořicí účet Plus – úroková sazba 4,01 %
  4. Raiffeisenbank: Bonusový spořicí účet – úroková sazba 4,00 %
  5. Česká spořitelna: Spořicí účet pro děti – úroková sazba 3,80 %
  6. ČSOB: Spoření s bonusem – úroková sazba 3,80 %
  7. VÚB banka: Spoření bez limitů – úroková sazba 3,70 %
  8. Komerční banka: Spořicí účet KB – úroková sazba 3,50 %
  9. Trinity Bank: Narozeninový spořicí účet – úroková sazba 3,30 %
  10. Fio banka: Fio konto – úroková sazba 3,25 %
  11. Partners Banka: Spořicí účet – úroková sazba 3,20 %
  12. UniCredit Bank: účty START, OPEN a TOP – úroková sazba 3,20 %
  13. Nabídka spořicích účtů s úrokem 3,00 % či nižším, anebo s podmínkou investice

Srovnání spořicích účtů v květnu 2026: kde najdete nejvyšší úrokovou sazbu?

Ve srovnání jsou zahrnuty spořicí účty, u nichž úroková sazba je vyšší než 3 %.

Banka Úrok do hranice Hranice Úrok nad hranicí Další podmínky
mBank: mSpořicí účet pro děti  5,01 % Do 50 000 Kč 3,01 % Založení účtu pro dítě mladší 15 let 
mBank:
mSpořicí účet Plus 		 4,01 % Do 500 000 Kč 3,41 % od 500 000,01 Kč do 3 000 000 Kč

3,21 % nad 3 000 000,01 Kč		 Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně*
Raiffeisenbank:
Bonusový spořicí účet		 4,00 % Do 500 000 Kč 0,10 %** 10 plateb kartou měsíčně + aktivace spořicího účtu
Česká spořitelna:
Spořicí účet pro děti		 3,80 %*** Do 100 000 Kč  0,01 %  Pravidelné zasílání alespoň 50 Kč měsíčně na spořicí účet
ČSOB: Spoření s bonusem 3,80 %**** Do 250 000 Kč 2,00 % Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně
VÚB Banka: Spoření bez limitů 3,70 % Daňový domicil od finančního úřadu pro českou 15% daň z příjmů, jinak se úrok bude danit slovenskou 19% daní
Komerční banka: Spořicí účet 3,50 % Do 1 000 000 Kč 0,10 %  Jednorázový vklad alespoň 100 000 Kč, aplikace Komerční banky, zvolení některého z tarifů banky
Trinity Bank: Narozeninový spořicí účet 3,30 % 
J&T Banka 3,25 %      
Fio banka: Fio konto 3,25 % Do 200 000 Kč 0,10 %  
Partners banka 3,20 %***** 5× platba kartou měsíčně******
UniCredit Bank 3,20 %  Do 2 000 000 Kč 0,10 %  5× platba kartou měsíčně, minimální vklad 20 000 Kč měsíčně či pravidelná investice

Zdroj: Nabídka bank a spořitelen
* Pro klienty do 18 let, nutné splnit podmínky 5 plateb kartou měsíčně
** Rozdílná úroková míra, záleží na typu účtu
*** Pro klienty do 18 let
**** Pro klienty od 18 do 26 let
***** S doporučením činí úroková sazba 4,06 %
****** Pouze u balíčku Pro jednoho, u balíčků Pro dva a Pro rodinu máte základní úrokovou sazbu automaticky a bez podmínek

Do srovnání nebyly zahrnuty spořicí účty s úrokovou sazbou přesahující 3% hranici, ale s podmínkou investice či spoření. Tyto produkty jsou zmíněny u spořicích účtů, jejichž úrokové sazby přesahují 3 % bez potřeby investice či spoření.

Na trhu jsou rovněž spořicí účty s vyššími úrokovými sazbami, ale s podmínkou počátečního vkladu přesahující 1 milion korun, jedná se o spořicí účty Oberbank a J&T Bank. Rovněž tyto spořicí účty nebyly zahrnuty do srovnání z důvodu kapitálové náročnosti.

mBank: mSpořicí účet pro děti – úroková sazba 5,01 %

mBank na mSpořicím účtu nabízí pro klienty do 15 let úrokovou sazbu ve výši 5,01 % s garancí do 30. června 2026, a to pro vklady do 50 000 Kč. Nad 50 000 Kč je vklad úročen 3,01 %.

mBank: mSpořicí účet Plus – úroková sazba 4,01 %

Pro zbývající klienty nabízí mBank mSpořicí účet Plus s úrokovou sazbou 4,01 % do 500 000 Kč s garancí do odvolání, minimálně až do 30. června 2026.

Vklad nad 500 000 Kč je dále úročen:

  • od 500 000,01 Kč do 3 000 000 Kč sazbou 3,41 % p.a. 
  • nad 3 000 000 Kč sazbou 3,21 % p.a.

Úrokovou sazbu ve výši 4,01 % nabízí mBank první tři měsíce bez podmínek, od dalšího měsíce je ovšem nutné splnit tyto poměrně jednoduché podmínky:

  • příchozí platba z jiné banky na běžný účet mKonto minimálně ve výši 15 000 Kč,
  • 5 plateb kartou měsíčně.

Bohatá nabídka spořicích účtů ovšem u mBank nekončí a nabízí ještě mSpoření a mSpořicí účet s úrokovými sazbami ve výši 3,01 % p.a. s garancí do odvolání, minimálně však do 30. června 2026.

Raiffeisenbank: Bonusový spořicí účet – úroková sazba 4,00 %

Bonusový spořicí účet od Raiffeisenbank nabízí úrokovou sazbu až do výše 4,00 % p.a., kterou mohou klienti získat po splnění těchto podmínek:

  • aktivace spořicího účtu v aplikaci Raiffeisenbank,
  • 10× zaplatit platební kartou měsíčně v kamenném či online obchodě.

Pokud podmínky nejsou splněny, tak úroková sazba se razantně sníží na 0,10 % p.a. Úroky Raiffeisenbank připisuje 5. dne následujícího měsíce.

Bonusovou úrokovou sazbu ve výši 4,00 % nabízí Raiffeisenbank u Chytrého, Aktivního i Exkluzivního účtu do výše vkladu 500 tisíc Kč, nad tuto hranici jsou pak vklady úročeny:

Tarif Bonusový úrok u vkladu do 500 tis. Kč Bonusový úrok u vkladu od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč Bonusový úrok u vkladu od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč
Chytrý účet 4,00 % x x
Aktivní účet 4,00 % 3,00 % x
Exkluzivní účet 4,00 % 3,00 % 3,00 %

Zdroj: Raiffeisenbank

Pro doplnění ještě uvádíme, že Raiffeisenbank nabízí akci pro zákazníky, kteří si od 6. ledna 2025 do 31. prosince 2026 zřídili účet. V rámci této marketingové akce mohou klienti získat 500 Kč za 10 plateb kartou v kalendářním měsíci, a to každý měsíc až po dobu 6 měsíců.

U Raiffeisenbank lze získat sazbu až ve výši 4,20 % do 500 000 Kč, ale již s podmínkou investice. Je tedy nutné splnit jednu z těchto podmínek:

  • Součet vašich pravidelných investic do podílových fondů v daném měsíci bude alespoň 500 Kč.  
  • Tržní hodnota vašeho investičního portfolia na konci měsíce dosáhne alespoň 400 000 Kč. 
Česká spořitelna: Spořicí účet pro děti – úroková sazba 3,80 %

Pro klienty mladší 15 let nabízí Česká spořitelna Spořicí účet pro děti. Úroková sazba na tomto produktu je 3,80 % do 100 000 Kč, pod podmínkou pravidelného zasílání alespoň 50 Kč měsíčně.

Pokud podmínky nejsou splněny, tak úroková sazba činí 2,80 % p.a. do výše 100 000 Kč.

Nad 100 000 Kč je vklad úročen 0,01 % p.a.

Česká spořitelna nabízí i pro dospělé klienty spořicí účet s úrokovou sazbou 3,80 % do 400 000 Kč, ale již s podmínkami, nejenom investice:

  • mít George
  • založit nový Plus účet a nový Spořicí účet
  • či převést stávající Standard účet na Plus účet a zároveň si založí Spořicí účet
  • pravidelná investice nebo penzijní spoření min. 2 000 Kč měsíčně.

Zvýhodněnou úrokovou sazbu Česká spořitelna klientům zobrazí v aplikaci nejpozději do 7 pracovních dnů od splnění všech podmínek kampaně.

Navíc úroková sazba 3,80 % p. a. platí do 31. srpna 2026, jestliže budete nadále splňovat podmínky kampaně. Následně se od 1. září 2026 Spořicí účet úročí podle standardních úrokových podmínek banky platných v daném období. 

Pro klienty, kteří nechtějí investovat či spořit, nabízí spořicí účet České spořitelny s úrokovou sazbou ve výši 0,75 % p.a.

ČSOB: Spoření s bonusem – úroková sazba 3,80 %

ČSOB na spořicím účtu Spoření s bonusem nabízí úrokovou sazbu 3,80 % na vklady do 250 000 Kč. Nad hodnotu 250 000 Kč je vklad úročen 2,00 %.

První tři měsíce je tato sazba bez podmínek, později je ovšem nutné splnit:

  • zasílání alespoň 15 000 Kč měsíčně na účet
  • provedení 5 plateb kartou měsíčně
  • odkládat minimálně 1500 Kč prostřednictvím Penzijka, Stavebka či investování

Pokud má klient ČSOB Premium, tak je třeba pravidelně odkládat alespoň 4000 Kč, úrokovou sazbu ve výši 3,80 % pak bude mít klient do vkladu 1 000 000 Kč.

Jestliže je klientovi, 18 až 26 let, tak ČSOB nabízí úrokovou sazbu 3,80 % na vklady do 250 000 Kč po splnění pouze 5 plateb kartou, tedy bez nutnosti příjmu či odkládání.

Spoření s bonusem se sazbou 3,80 % p.a. do 250 000 Kč nabízí ČSOB také pro nezletilé. V tomto případě musí podmínky splnit rodiče.

V případě, že klient si nechce odkládat do Penzijka, Stavebka či investování, tak úroková sazba bude činit 2,75 % p.a. do 250 000 Kč (nad tuto hranici je vklad úročen sazbou 2,00 % p.a.) při splnění:

  • zasílání alespoň 15 000 Kč měsíčně na účet
  • provedení 5 plateb kartou měsíčně.

Pokud klient podmínky nesplní, úročí se vklad pouze základní sazbou 0,25 % p.a.

Zvýhodněnou sazbu 3,80 % p.a. na vklady do 250 000 Kč garantuje ČSOB do 31. července 2026. Novou výši sazby banka oznámí nejpozději dva týdny před koncem platnosti na svých webových stránkách.

VÚB banka: Spoření bez limitů – úroková sazba 3,70 %

Slovenská Všeobecná úverová banka (VÚB) nabízí spořicí produkt Spoření bez limitů s úrokovou sazbou 3,70 % p.a., a to bez omezení výše vkladu.

Spořicí účet je veden v českých korunách. Protože však VÚB sídlí na Slovensku, vztahuje se na vyplácené úroky slovenská srážková daň ve výši 19 %, která se uplatňuje podle tamní legislativy.

Klienti se této srážkové dani mohou vyhnout doložením potvrzení o daňovém domicilu v České republice. O jeho vydání lze požádat příslušný český finanční úřad, přičemž správní poplatek činí 100 Kč.

Podrobnější informace k potvrzení daňového domicilu a postupu jeho vyřízení zveřejňuje VÚB na svých webových stránkách.

Komerční banka: Spořicí účet KB – úroková sazba 3,50 %

Komerční banka nabízí Spořicí účet KB s úrokovou sazbou 3,50 % p.a. pro vklady do 1 milionu korun. Prostředky nad tento limit jsou úročeny základní sazbou 0,10 % p.a.

Podmínky pro získání zvýhodněné sazby se liší podle toho, zda jde o nového nebo stávajícího klienta.

Noví klienti Komerční banky

Noví klienti musí pro získání bonusové sazby splnit dvě podmínky:

  • používat mobilní aplikaci Komerční banky,
  • do tří měsíců od založení spořicího účtu sjednat některý z bankovních tarifů, například bezplatný tarif Start.

Vyšší úročení začne banka připisovat až po splnění obou podmínek.

Stávající klientif Komerční banky

Stávající klienti musí provést:

  • jednorázový převod minimálně 100 000 Kč z účtu vedeného u jiné banky,
  • aktivaci bonusového úročení v internetovém bankovnictví KB+ (ve verzi pro počítač), a to v detailu spořicího účtu v sekci Úročení přes volbu „Získat bonus“.

Pokud klient podmínky nesplní, bude spořicí účet úročen pouze základní sazbou 0,10 % p.a.

Komerční banka zároveň nabízí akční bonus až 4 000 Kč pro nové klienty. Akce platí do 30. června 2026 a odměny jsou rozděleny následovně:

  • 3× 500 Kč za provedení alespoň pěti plateb kartou v každém ze tří měsíců po založení účtu,
  • 3× 500 Kč za pravidelný příjem minimálně 15 000 Kč měsíčně ve stejném období,
  • jednorázový bonus 1 000 Kč při změně banky.

Marketingová akce je časově omezená a potrvá do 30. června 2026.

Trinity Bank: Narozeninový spořicí účet – úroková sazba 3,30 %

Trinity Bank má v nabídce Narozeninový spořicí účet, kde úroková sazba činí 3,30 % bez omezení výše vkladu, a to s garancí až do 31. srpna 2026.

Úroky Trinity Bank připisuje v poslední den v měsíci a jsou nadále zhodnocovány.

Fio banka: Fio konto – úroková sazba 3,25 %

Fio banka na svém Fio kontu má aktuálně v nabídce bonusovou úrokovou sazbu 3,25 % p.a. na vklady do 200 000 Kč. Nad tuto hranici se uplatňuje pásmové úročení:

  • 0,10 % p.a. pro část vkladu od 200 000 Kč do 1 000 000 Kč
  • 0,15 % p.a. pro část vkladu od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč
  • 0,20 % p.a. pro část vkladu nad 10 000 000 Kč

Fio konto je určeno pro fyzické osoby. Právnickým osobám nabízí Fio banka samostatný spořicí účet s úrokovou sazbou 2,70 % p.a., a to bez omezení maximální výše vkladu.

Partners Banka: Spořicí účet – úroková sazba 3,20 %

Partners Banka nabízí 3 účty:

  • Pro jednoho,
  • Pro dva,
  • Pro rodinu

Partners Banka u účtů Pro dva a Pro rodinu garantuje základní úrokovou sazbu 3,20 % p.a., a to bez omezení maximální výše vkladu.

U účtu Pro jednoho je získání této sazby podmíněno aktivním používáním platební karty. Klient musí každý měsíc uskutečnit alespoň pět plateb kartou a využívat službu Hlídání minimálního zůstatku.

Pokud podmínku nesplní, úroková sazba se po třech měsících sníží na 2,03 % p.a. Jakmile klient požadovaný počet plateb opět splní nebo přejde na vyšší tarif Pro dva či Pro rodinu, zvýší se sazba znovu na 3,20 % p.a.

Partners Banka zároveň nabízí marketingovou akci založenou na doporučení nového klienta. Pokud stávající klient doporučí nového zákazníka, může získat zvýhodněnou úrokovou sazbu 4,06 % p.a. na vklady do 500 000 Kč, a to po dobu jednoho měsíce.

Výhodu získá také doporučený klient, kterému banka navýší úrokovou sazbu o 1 procentní bod. Toto zvýhodnění může čerpat po dobu tří měsíců.

UniCredit Bank: účty START, OPEN a TOP – úroková sazba 3,20 %

UniCredit Bank má běžné účty START, OPEN a TOP, v rámci nichž lze na spořicím účtu získat úrokovou sazbu až 3,20 % ročně pro vklady do 2 000 000 Kč.

Tato maximální sazba se skládá ze tří částí:

  • základní úrok 0,01 % p.a.,
  • bonusový úrok 1,69 % p.a.,
  • bonusový úrok Extra 1,50 % p.a.

Bonusovou sazbu 1,69 % získáte, pokud provedete alespoň tři platby kartou měsíčně.

Bonusovou sazbu Extra ve výši 1,50 % banka připíše při měsíčním vkladu minimálně 20 000 Kč, případně při sjednání pravidelného investování.

Nabídka spořicích účtů s úrokem 3,00 % či nižším, anebo s podmínkou investice

Banky a spořitelny nabízejí celou řadu spořicích účtů s odlišnými podmínkami. Nicméně nabízí úrokové sazby ve výši 3,00 % či nižšími, vyšší úrokové sazby jsou pak podmíněny investicí či jinými podmínkami, které prakticky snižují či mohou snížit výnos z vkladu.

Přehled a srovnání jednotlivých nabídek najdete ve Srovnávači Měšec.cz:

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

