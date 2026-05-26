Spořicí účty v květnu 2026: které banky zvýšily sazby? Již řada banka nabízí sazbu nad 4 %

V Jaké je aktuální srovnání spořicích účtů? Jaké podmínky je nutné splnit pro získání zvýhodněných sazeb?
- Srovnání spořicích účtů v květnu 2026: kde najdete nejvyšší úrokovou sazbu?
- mBank: mSpořicí účet pro děti – úroková sazba 5,01 %
- mBank: mSpořicí účet Plus – úroková sazba 4,01 %
- Raiffeisenbank: Bonusový spořicí účet – úroková sazba 4,00 %
- Česká spořitelna: Spořicí účet pro děti – úroková sazba 3,80 %
- ČSOB: Spoření s bonusem – úroková sazba 3,80 %
- VÚB banka: Spoření bez limitů – úroková sazba 3,70 %
- Komerční banka: Spořicí účet KB – úroková sazba 3,50 %
- Trinity Bank: Narozeninový spořicí účet – úroková sazba 3,30 %
- Fio banka: Fio konto – úroková sazba 3,25 %
- Partners Banka: Spořicí účet – úroková sazba 3,20 %
- UniCredit Bank: účty START, OPEN a TOP – úroková sazba 3,20 %
- Nabídka spořicích účtů s úrokem 3,00 % či nižším, anebo s podmínkou investice
Srovnání spořicích účtů v květnu 2026: kde najdete nejvyšší úrokovou sazbu?
Ve srovnání jsou zahrnuty spořicí účty, u nichž úroková sazba je vyšší než 3 %.
|Banka
|Úrok do hranice
|Hranice
|Úrok nad hranicí
|Další podmínky
|mBank: mSpořicí účet pro děti
|5,01 %
|Do 50 000 Kč
|3,01 %
|Založení účtu pro dítě mladší 15 let
|mBank:
mSpořicí účet Plus
|4,01 %
|Do 500 000 Kč
|3,41 % od 500 000,01 Kč do 3 000 000 Kč
3,21 % nad 3 000 000,01 Kč
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně*
|Raiffeisenbank:
Bonusový spořicí účet
|4,00 %
|Do 500 000 Kč
|0,10 %**
|10 plateb kartou měsíčně + aktivace spořicího účtu
|Česká spořitelna:
Spořicí účet pro děti
|3,80 %***
|Do 100 000 Kč
|0,01 %
|Pravidelné zasílání alespoň 50 Kč měsíčně na spořicí účet
|ČSOB: Spoření s bonusem
|3,80 %****
|Do 250 000 Kč
|2,00 %
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně
|VÚB Banka: Spoření bez limitů
|3,70 %
|–
|–
|Daňový domicil od finančního úřadu pro českou 15% daň z příjmů, jinak se úrok bude danit slovenskou 19% daní
|Komerční banka: Spořicí účet
|3,50 %
|Do 1 000 000 Kč
|0,10 %
|Jednorázový vklad alespoň 100 000 Kč, aplikace Komerční banky, zvolení některého z tarifů banky
|Trinity Bank: Narozeninový spořicí účet
|3,30 %
|-
|–
|–
|J&T Banka
|3,25 %
|Fio banka: Fio konto
|3,25 %
|Do 200 000 Kč
|0,10 %
|Partners banka
|3,20 %*****
|-
|-
|5× platba kartou měsíčně******
|UniCredit Bank
|3,20 %
|Do 2 000 000 Kč
|0,10 %
|5× platba kartou měsíčně, minimální vklad 20 000 Kč měsíčně či pravidelná investice
Zdroj: Nabídka bank a spořitelen
* Pro klienty do 18 let, nutné splnit podmínky 5 plateb kartou měsíčně
** Rozdílná úroková míra, záleží na typu účtu
*** Pro klienty do 18 let
**** Pro klienty od 18 do 26 let
***** S doporučením činí úroková sazba 4,06 %
****** Pouze u balíčku Pro jednoho, u balíčků Pro dva a Pro rodinu máte základní úrokovou sazbu automaticky a bez podmínek
Do srovnání nebyly zahrnuty spořicí účty s úrokovou sazbou přesahující 3% hranici, ale s podmínkou investice či spoření. Tyto produkty jsou zmíněny u spořicích účtů, jejichž úrokové sazby přesahují 3 % bez potřeby investice či spoření.
Na trhu jsou rovněž spořicí účty s vyššími úrokovými sazbami, ale s podmínkou počátečního vkladu přesahující 1 milion korun, jedná se o spořicí účty Oberbank a J&T Bank. Rovněž tyto spořicí účty nebyly zahrnuty do srovnání z důvodu kapitálové náročnosti.
mBank: mSpořicí účet pro děti – úroková sazba 5,01 %
mBank na mSpořicím účtu nabízí pro klienty do 15 let úrokovou sazbu ve výši 5,01 % s garancí do 30. června 2026, a to pro vklady do 50 000 Kč. Nad 50 000 Kč je vklad úročen 3,01 %.
mBank: mSpořicí účet Plus – úroková sazba 4,01 %
Pro zbývající klienty nabízí mBank mSpořicí účet Plus s úrokovou sazbou 4,01 % do 500 000 Kč s garancí do odvolání, minimálně až do 30. června 2026.
Vklad nad 500 000 Kč je dále úročen:
- od 500 000,01 Kč do 3 000 000 Kč sazbou 3,41 % p.a.
- nad 3 000 000 Kč sazbou 3,21 % p.a.
Úrokovou sazbu ve výši 4,01 % nabízí mBank první tři měsíce bez podmínek, od dalšího měsíce je ovšem nutné splnit tyto poměrně jednoduché podmínky:
- příchozí platba z jiné banky na běžný účet mKonto minimálně ve výši 15 000 Kč,
- 5 plateb kartou měsíčně.
Bohatá nabídka spořicích účtů ovšem u mBank nekončí a nabízí ještě mSpoření a mSpořicí účet s úrokovými sazbami ve výši 3,01 % p.a. s garancí do odvolání, minimálně však do 30. června 2026.
Raiffeisenbank: Bonusový spořicí účet – úroková sazba 4,00 %
Bonusový spořicí účet od Raiffeisenbank nabízí úrokovou sazbu až do výše 4,00 % p.a., kterou mohou klienti získat po splnění těchto podmínek:
- aktivace spořicího účtu v aplikaci Raiffeisenbank,
- 10× zaplatit platební kartou měsíčně v kamenném či online obchodě.
Pokud podmínky nejsou splněny, tak úroková sazba se razantně sníží na 0,10 % p.a. Úroky Raiffeisenbank připisuje 5. dne následujícího měsíce.
Bonusovou úrokovou sazbu ve výši 4,00 % nabízí Raiffeisenbank u Chytrého, Aktivního i Exkluzivního účtu do výše vkladu 500 tisíc Kč, nad tuto hranici jsou pak vklady úročeny:
|Tarif
|Bonusový úrok u vkladu do 500 tis. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč
|Chytrý účet
|4,00 %
|x
|x
|Aktivní účet
|4,00 %
|3,00 %
|x
|Exkluzivní účet
|4,00 %
|3,00 %
|3,00 %
Zdroj: Raiffeisenbank
Pro doplnění ještě uvádíme, že Raiffeisenbank nabízí akci pro zákazníky, kteří si od 6. ledna 2025 do 31. prosince 2026 zřídili účet. V rámci této marketingové akce mohou klienti získat 500 Kč za 10 plateb kartou v kalendářním měsíci, a to každý měsíc až po dobu 6 měsíců.
U Raiffeisenbank lze získat sazbu až ve výši 4,20 % do 500 000 Kč, ale již s podmínkou investice. Je tedy nutné splnit jednu z těchto podmínek:
- Součet vašich pravidelných investic do podílových fondů v daném měsíci bude alespoň 500 Kč.
- Tržní hodnota vašeho investičního portfolia na konci měsíce dosáhne alespoň 400 000 Kč.
Česká spořitelna: Spořicí účet pro děti – úroková sazba 3,80 %
Pro klienty mladší 15 let nabízí Česká spořitelna Spořicí účet pro děti. Úroková sazba na tomto produktu je 3,80 % do 100 000 Kč, pod podmínkou pravidelného zasílání alespoň 50 Kč měsíčně.
Pokud podmínky nejsou splněny, tak úroková sazba činí 2,80 % p.a. do výše 100 000 Kč.
Nad 100 000 Kč je vklad úročen 0,01 % p.a.
Česká spořitelna nabízí i pro dospělé klienty spořicí účet s úrokovou sazbou 3,80 % do 400 000 Kč, ale již s podmínkami, nejenom investice:
- mít George
- založit nový Plus účet a nový Spořicí účet
- či převést stávající Standard účet na Plus účet a zároveň si založí Spořicí účet
- pravidelná investice nebo penzijní spoření min. 2 000 Kč měsíčně.
Zvýhodněnou úrokovou sazbu Česká spořitelna klientům zobrazí v aplikaci nejpozději do 7 pracovních dnů od splnění všech podmínek kampaně.
Navíc úroková sazba 3,80 % p. a. platí do 31. srpna 2026, jestliže budete nadále splňovat podmínky kampaně. Následně se od 1. září 2026 Spořicí účet úročí podle standardních úrokových podmínek banky platných v daném období.
Pro klienty, kteří nechtějí investovat či spořit, nabízí spořicí účet České spořitelny s úrokovou sazbou ve výši 0,75 % p.a.
ČSOB: Spoření s bonusem – úroková sazba 3,80 %
ČSOB na spořicím účtu Spoření s bonusem nabízí úrokovou sazbu 3,80 % na vklady do 250 000 Kč. Nad hodnotu 250 000 Kč je vklad úročen 2,00 %.
První tři měsíce je tato sazba bez podmínek, později je ovšem nutné splnit:
- zasílání alespoň 15 000 Kč měsíčně na účet
- provedení 5 plateb kartou měsíčně
- odkládat minimálně 1500 Kč prostřednictvím Penzijka, Stavebka či investování
Pokud má klient ČSOB Premium, tak je třeba pravidelně odkládat alespoň 4000 Kč, úrokovou sazbu ve výši 3,80 % pak bude mít klient do vkladu 1 000 000 Kč.
Jestliže je klientovi, 18 až 26 let, tak ČSOB nabízí úrokovou sazbu 3,80 % na vklady do 250 000 Kč po splnění pouze 5 plateb kartou, tedy bez nutnosti příjmu či odkládání.
Spoření s bonusem se sazbou 3,80 % p.a. do 250 000 Kč nabízí ČSOB také pro nezletilé. V tomto případě musí podmínky splnit rodiče.
V případě, že klient si nechce odkládat do Penzijka, Stavebka či investování, tak úroková sazba bude činit 2,75 % p.a. do 250 000 Kč (nad tuto hranici je vklad úročen sazbou 2,00 % p.a.) při splnění:
- zasílání alespoň 15 000 Kč měsíčně na účet
- provedení 5 plateb kartou měsíčně.
Pokud klient podmínky nesplní, úročí se vklad pouze základní sazbou 0,25 % p.a.
Zvýhodněnou sazbu 3,80 % p.a. na vklady do 250 000 Kč garantuje ČSOB do 31. července 2026. Novou výši sazby banka oznámí nejpozději dva týdny před koncem platnosti na svých webových stránkách.
VÚB banka: Spoření bez limitů – úroková sazba 3,70 %
Slovenská Všeobecná úverová banka (VÚB) nabízí spořicí produkt Spoření bez limitů s úrokovou sazbou 3,70 % p.a., a to bez omezení výše vkladu.
Spořicí účet je veden v českých korunách. Protože však VÚB sídlí na Slovensku, vztahuje se na vyplácené úroky slovenská srážková daň ve výši 19 %, která se uplatňuje podle tamní legislativy.
Klienti se této srážkové dani mohou vyhnout doložením potvrzení o daňovém domicilu v České republice. O jeho vydání lze požádat příslušný český finanční úřad, přičemž správní poplatek činí 100 Kč.
Podrobnější informace k potvrzení daňového domicilu a postupu jeho vyřízení zveřejňuje VÚB na svých webových stránkách.
Komerční banka: Spořicí účet KB – úroková sazba 3,50 %
Komerční banka nabízí Spořicí účet KB s úrokovou sazbou 3,50 % p.a. pro vklady do 1 milionu korun. Prostředky nad tento limit jsou úročeny základní sazbou 0,10 % p.a.
Podmínky pro získání zvýhodněné sazby se liší podle toho, zda jde o nového nebo stávajícího klienta.
Noví klienti Komerční banky
Noví klienti musí pro získání bonusové sazby splnit dvě podmínky:
- používat mobilní aplikaci Komerční banky,
- do tří měsíců od založení spořicího účtu sjednat některý z bankovních tarifů, například bezplatný tarif Start.
Vyšší úročení začne banka připisovat až po splnění obou podmínek.
Stávající klientif Komerční banky
Stávající klienti musí provést:
- jednorázový převod minimálně 100 000 Kč z účtu vedeného u jiné banky,
- aktivaci bonusového úročení v internetovém bankovnictví KB+ (ve verzi pro počítač), a to v detailu spořicího účtu v sekci Úročení přes volbu „Získat bonus“.
Pokud klient podmínky nesplní, bude spořicí účet úročen pouze základní sazbou 0,10 % p.a.
Komerční banka zároveň nabízí akční bonus až 4 000 Kč pro nové klienty. Akce platí do 30. června 2026 a odměny jsou rozděleny následovně:
- 3× 500 Kč za provedení alespoň pěti plateb kartou v každém ze tří měsíců po založení účtu,
- 3× 500 Kč za pravidelný příjem minimálně 15 000 Kč měsíčně ve stejném období,
- jednorázový bonus 1 000 Kč při změně banky.
Marketingová akce je časově omezená a potrvá do 30. června 2026.
Trinity Bank: Narozeninový spořicí účet – úroková sazba 3,30 %
Trinity Bank má v nabídce Narozeninový spořicí účet, kde úroková sazba činí 3,30 % bez omezení výše vkladu, a to s garancí až do 31. srpna 2026.
Úroky Trinity Bank připisuje v poslední den v měsíci a jsou nadále zhodnocovány.
Fio banka: Fio konto – úroková sazba 3,25 %
Fio banka na svém Fio kontu má aktuálně v nabídce bonusovou úrokovou sazbu 3,25 % p.a. na vklady do 200 000 Kč. Nad tuto hranici se uplatňuje pásmové úročení:
- 0,10 % p.a. pro část vkladu od 200 000 Kč do 1 000 000 Kč
- 0,15 % p.a. pro část vkladu od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč
- 0,20 % p.a. pro část vkladu nad 10 000 000 Kč
Fio konto je určeno pro fyzické osoby. Právnickým osobám nabízí Fio banka samostatný spořicí účet s úrokovou sazbou 2,70 % p.a., a to bez omezení maximální výše vkladu.
Partners Banka: Spořicí účet – úroková sazba 3,20 %
Partners Banka nabízí 3 účty:
- Pro jednoho,
- Pro dva,
- Pro rodinu
Partners Banka u účtů Pro dva a Pro rodinu garantuje základní úrokovou sazbu 3,20 % p.a., a to bez omezení maximální výše vkladu.
U účtu Pro jednoho je získání této sazby podmíněno aktivním používáním platební karty. Klient musí každý měsíc uskutečnit alespoň pět plateb kartou a využívat službu Hlídání minimálního zůstatku.
Pokud podmínku nesplní, úroková sazba se po třech měsících sníží na 2,03 % p.a. Jakmile klient požadovaný počet plateb opět splní nebo přejde na vyšší tarif Pro dva či Pro rodinu, zvýší se sazba znovu na 3,20 % p.a.
Partners Banka zároveň nabízí marketingovou akci založenou na doporučení nového klienta. Pokud stávající klient doporučí nového zákazníka, může získat zvýhodněnou úrokovou sazbu 4,06 % p.a. na vklady do 500 000 Kč, a to po dobu jednoho měsíce.
Výhodu získá také doporučený klient, kterému banka navýší úrokovou sazbu o 1 procentní bod. Toto zvýhodnění může čerpat po dobu tří měsíců.
UniCredit Bank: účty START, OPEN a TOP – úroková sazba 3,20 %
UniCredit Bank má běžné účty START, OPEN a TOP, v rámci nichž lze na spořicím účtu získat úrokovou sazbu až 3,20 % ročně pro vklady do 2 000 000 Kč.
Tato maximální sazba se skládá ze tří částí:
- základní úrok 0,01 % p.a.,
- bonusový úrok 1,69 % p.a.,
- bonusový úrok Extra 1,50 % p.a.
Bonusovou sazbu 1,69 % získáte, pokud provedete alespoň tři platby kartou měsíčně.
Bonusovou sazbu Extra ve výši 1,50 % banka připíše při měsíčním vkladu minimálně 20 000 Kč, případně při sjednání pravidelného investování.
Nabídka spořicích účtů s úrokem 3,00 % či nižším, anebo s podmínkou investice
Banky a spořitelny nabízejí celou řadu spořicích účtů s odlišnými podmínkami. Nicméně nabízí úrokové sazby ve výši 3,00 % či nižšími, vyšší úrokové sazby jsou pak podmíněny investicí či jinými podmínkami, které prakticky snižují či mohou snížit výnos z vkladu.
Přehled a srovnání jednotlivých nabídek najdete ve Srovnávači Měšec.cz: