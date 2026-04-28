Srovnání spořicích účtů v dubnu 2026: řada bank zvyšuje sazby, nový lídr má úrokovou sazbu nad 5 %

V Nabízí mBank stále tento produkt? Jak se proměnila nabídka spořicích účtů? A jaké podmínky banky stanovily pro získání vyšších sazeb?
Co se dozvíte v článku
- Spořicí účty v dubnu 2026: kdo nabízí nejvyšší úrokovou sazbu?
- mBank: mSpořicí účet pro děti s úrokem 5,01 %
- mBank: mSpořicí účet Plus s úrokem 4,01 %
- Raiffeisenbank: Bonusový spořicí účet s úrokem 4,00 %
- Česká spořitelna: Spořicí účet pro děti s úrokem 3,80 %
- ČSOB: Spoření s bonusem s úrokem 3,80 %
- VÚB banka: Spoření bez limitů s úrokem 3,70 %
- Komerční banka: Spořicí účet KB s úrokem 3,50 %
- Trinity Bank: Narozeninový spořicí účet 3,30 %
- Fio banka: Fio konto s úrokem 3,25 %
- Partners Banka: Spořicí účet s úrokem 3,20 %
- Oberbank: Spořicí účet s úrokem 3,20 %
- UniCredit Bank: účty START, OPEN a TOP s úrokem 3,20 %
- Nabídka spořicích účtů s úrokem 3,00 % či nižším, anebo s podmínkou investice
Spořicí účty v dubnu 2026: kdo nabízí nejvyšší úrokovou sazbu?
Srovnáváme spořicí účty, u kterých úroková sazba překročuje 3 %. Spořicí účty s nižší sazbou nebyly do srovnání zahrnuty.
|Banka
|Úrok do hranice
|Hranice
|Úrok nad hranicí
|Další podmínky
|mBank: mSpořicí účet pro děti
|5,01 %
|Do 50 000 Kč
|3,01 %
|Založení účtu pro dítě mladší 15 let
|mBank:
mSpořicí účet Plus
|4,01 %
|Do 500 000 Kč
|3,61 % od 500 000,01 Kč do 3 000 000 Kč
3,21 % nad 3 000 000,01 Kč
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně*
|Raiffeisenbank:
Bonusový spořicí účet
|4,00 %
|Do 500 000 Kč
|0,10 %**
|10 plateb kartou měsíčně + aktivace spořicího účtu
|Česká spořitelna:
Spořicí účet pro děti
|3,80 %***
|Do 100 000 Kč
|0,01 %
|Pravidelné zasílání alespoň 50 Kč měsíčně na spořicí účet
|Česká spořitelna: Spořicí účet
|3,80 %
|–
|–
|George
Plus účet
Spořicí účet
|ČSOB: Spoření s bonusem
|3,80 %****
|Do 250 000 Kč
|2,00 %
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně
|VÚB Banka: Spoření bez limitů
|3,70 %
|–
|–
|Daňový domicil od finančního úřadu pro českou 15% daň z příjmů, jinak se úrok bude danit slovenskou 19% daní
|Komerční banka: Spořicí účet
|3,50 %
|Do 1 000 000 Kč
|0,10 %
|Jednorázový vklad alespoň 100 000 Kč, aplikace Komerční banky, zvolení některého z tarifů banky
|Trinity Bank: Narozeninový spořicí účet
|3,30 %
|-
|–
|–
|Fio banka: Fio konto
|3,25 %
|Do 200 000 Kč
|0,10 %
|Partners banka
|3,20 %*****
|-
|-
|5× platba kartou měsíčně******
|UniCredit Bank
|3,20 %
|Do 2 000 000 Kč
|0,10 %
|5× platba kartou měsíčně, minimální vklad 20 000 Kč měsíčně či pravidelná investice
|Oberbank
|3,20 %
|–
|–
|Minimální vklad 2 000 000 Kč
Zdroj: Nabídka bank a spořitelen
* Pro klienty do 18 let, nutné splnit podmínky 5 plateb kartou měsíčně
** Rozdílná úroková míra, záleží na typu účtu
*** Pro klienty do 18 let
**** Pro klienty od 18 do 26 let
***** S doporučením činí úroková sazba 4,06 %****** Pouze u balíčku Pro jednoho, u balíčků Pro dva a Pro rodinu máte základní úrokovou sazbu automaticky a bez podmínek
mBank: mSpořicí účet pro děti s úrokem 5,01 %
mBank nabízí na mSpořicím účtu pro děti do 15 let úrokovou sazbu ve výši 5,01 % pro vklady do 50 000 Kč, a to s garancí do 30. června 2026.
Nad hranicí 50 000 Kč mBank úročí vklad sazbou 3,01 %.
mBank: mSpořicí účet Plus s úrokem 4,01 %
mBank ještě nabízí mSpořicí účet Plus s úrokovou sazbou 4,01 % do 500 000 Kč s garancí do odvolání, minimálně až do 31. května 2026.
Vklad se dále úročí:
- od 500 000,01 Kč do 3 000 000 Kč sazbou 3,61 % p.a.
- nad 3 000 000 Kč sazbou 3,21 % p.a.
Úroková sazba ve výši 4,01 % je první tři měsíce bez podmínek, od třetího měsíce je s podmínkami:
- příchozí platba z jiné banky na běžný účet mKonto minimálně ve výši 15 000 Kč,
- 5 plateb kartou měsíčně.
mBank dále nabízí mSpoření a mSpořicí účet s úrokovými sazbami ve výši 3,01 % p.a. s garancí do odvolání, minimálně však do 31. května 2026.
Raiffeisenbank: Bonusový spořicí účet s úrokem 4,00 %
Raiffeisenbank nabízí Bonusový spořicí účet s úrokovou sazbou až ve výši 4,00 % p.a., kterou lze získat po splnění několika podmínek:
- aktivace spořicího účtu v aplikaci Raiffeisenbank,
- 10× zaplatit platební kartou měsíčně v kamenném či online obchodě.
Cena za nesplnění podmínek je vysoká, úroková sazba se sníží na 0,10 % p.a. Úroky Raiffeisenbank připisuje 5. dne následujícího měsíce.
Bonusovou úrokovou sazbu ve výši 4,00 % nabízí Raiffeisenbank u Chytrého, Aktivního i Exkluzivního účtu do výše vkladu 500 tisíc Kč, nad tuto hranici jsou pak vklady úročeny:
|Tarif
|Bonusový úrok u vkladu do 500 tis. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč
|Chytrý účet
|4,00 %
|x
|x
|Aktivní účet
|4,00 %
|3,00 %
|x
|Exkluzivní účet
|4,00 %
|3,00 %
|3,00 %
Zdroj: Raiffeisenbank
Pro doplnění ještě uvádíme, že Raiffeisenbank nabízí akci pro zákazníky, kteří si od 6. ledna 2025 do 31. prosince 2026 zřídili účet. V rámci této marketingové akce mohou klienti získat 500 Kč za 10 plateb kartou v kalendářním měsíci, a to každý měsíc až po dobu 6 měsíců.
Česká spořitelna: Spořicí účet pro děti s úrokem 3,80 %
Pro klienty mladší nabízí Česká spořitelna Spořicí účet pro děti s úrokovou sazbou 3,80 % do 100 000 Kč, kde je podmínka pravidelného zasílání „kapesného“ ve výši alespoň 50 Kč měsíčně.
Při nesplnění podmínky je vklad úročen základní úrokovou sazbou ve výši 2,80 % p.a. do výše 100 000 Kč, nad tuto výši je vklad úročen 0,01 % p.a.
Česká spořitelna nabízí do konce dubna možnost založit Spořicí účet s úrokovou sazbou 3,80 % do 400 000 Kč, nutné je splnit do konce dubna tyto podmínky:
- mít George
- založit nový Plus účet a nový Spořicí účet
- či převést stávající Standard účet na Plus účet a zároveň si založí Spořicí účet
- pravidelná investice nebo penzijní spoření min. 2 000 Kč měsíčně.
Zvýhodněnou úrokovou sazbu Česká spořitelna zobrazí v aplikaci nejpozději do 7 pracovních dnů od splnění všech podmínek kampaně.
Navíc úroková sazba 3,80 % p. a. platí do 31. srpna 2026, jestliže budete nadále splňovat podmínky kampaně. Následně se od 1. září 2026 Spořicí účet úročí podle standardních úrokových podmínek banky platných v daném období.
Pro klienty, kteří nechtějí investovat či spořit, nabízí spořicí účet České spořitelny s úrokovou sazbou ve výši 0,75 % p.a.
ČSOB: Spoření s bonusem s úrokem 3,80 %
ČSOB nabízí spořicí účet Spoření s bonusem. Klienti ve věku od 18 do 26 let mohou získat úrokovou sazbu 3,80 % p.a. na vklady do 250 000 Kč, a to při splnění podmínky 5 plateb kartou měsíčně. Nad hodnotu 250 000 Kč je vklad úročen 2,00 %.
Spoření s bonusem se sazbou 3,80 % p.a. do 250 000 Kč nabízí ČSOB také pro nezletilé. V tomto případě musí podmínku pěti plateb kartou měsíčně splnit rodiče.
Klienti starší 26 let dosáhnou na sazbu 2,75 % p.a. do 250 000 Kč (nad tuto hranici je vklad úročen sazbou 2,00 % p.a.), pokud splní dvě podmínky:
- zasílání alespoň 15 000 Kč měsíčně na účet
- provedení 5 plateb kartou měsíčně.
Klienti starší 26 let mohou na sazbu 3,80 % p.a. dosáhnout, ale již s podmínkou investice či zasílání alespoň 1 500 Kč měsíčně na penzijní či stavební spoření.
Pokud klient podmínky nesplní, úročí se vklad pouze základní sazbou 0,25 % p.a.
Zvýhodněnou sazbu 3,80 % p.a. na vklady do 250 000 Kč garantuje ČSOB do 31. května 2026. Novou výši sazby banka oznámí nejpozději dva týdny před koncem platnosti na svých webových stránkách.
VÚB banka: Spoření bez limitů s úrokem 3,70 %
Všeobecná úverová banka (VÚB) nabízí spořicí produkt Spoření bez limitů s úrokovou sazbou 3,70 % p.a., a to bez omezení maximální výše vkladu.
Účet je veden v českých korunách, nicméně vzhledem k tomu, že banka sídlí na Slovensku, podléhají úroky srážkové dani ve výši 19 % podle slovenské legislativy.
Této srážkové dani se lze vyhnout doložením potvrzení o daňovém domicilu v České republice. O jeho vydání můžete požádat u českého finančního úřadu, a to za správní poplatek 100 Kč. Podrobnosti k daňovému domicilu a jeho vyřízení uvádí VÚB na svých webových stránkách.
Komerční banka: Spořicí účet KB s úrokem 3,50 %
Komerční banka nabízí Spořicí účet KB s úrokovou sazbou 3,50 % p.a. na vklady do 1 000 000 Kč. Částky nad tento limit jsou úročeny sazbou 0,10 % p.a.
Podmínky pro získání bonusové sazby se liší podle toho, zda jde o nového, nebo stávajícího klienta.
Noví klienti musí splnit tyto podmínky:
- mít mobilní aplikaci Komerční banky,
- do 3 měsíců od založení spořicího účtu sjednat také některý z tarifů banky (např. tarif Start zdarma).
Bonusová sazba začne platit po sjednání obou produktů.
Stávající klienti musí splnit:
- jednorázový vklad alespoň 100 000 Kč z jiné banky,
- v internetovém bankovnictví KB+ (na počítači) v sekci Úročení u detailu spořicího účtu zvolit možnost „Získat bonus“.
Pokud klient podmínky nesplní, bude vklad úročen pouze základní sazbou 0,10 % p.a.
Komerční banka současně nabízí marketingovou akci, ve které lze získat až 4 000 Kč. Akce platí do 30. června 2026 a podmínky jsou následující:
- 3× 500 Kč za to, že klient v každém ze tří měsíců po založení účtu provede alespoň 5 plateb kartou,
- dalších 3× 500 Kč za pravidelné zasílání minimálně 15 000 Kč měsíčně ve stejném období,
- jednorázový bonus 1 000 Kč za změnu banky.
Tato marketingová akce Komerční banky je platná do 30. června 2026.
Trinity Bank: Narozeninový spořicí účet 3,30 %
Trinity Bank nabízí Narozeninový spořicí účet s úrokovou sazbou 3,30 % bez omezení výše vkladu a s garancí až do 31. srpna 2026.
Úroky Trinity Bank připisuje v poslední den v měsíci a jsou nadále zhodnocovány.
Fio banka: Fio konto s úrokem 3,25 %
Fio banka nabízí na Fio kontu bonusovou úrokovou sazbu 3,25 % p.a. na vklady do 200 000 Kč. Nad tuto hranici se uplatňuje pásmové úročení:
- 0,10 % p.a. pro část vkladu od 200 000 Kč do 1 000 000 Kč
- 0,15 % p.a. pro část vkladu od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč
- 0,20 % p.a. pro část vkladu nad 10 000 000 Kč
Fio konto je určeno pro fyzické osoby. Právnickým osobám nabízí Fio banka samostatný spořicí účet s úrokovou sazbou 2,70 % p.a., a to bez omezení maximální výše vkladu.
Partners Banka: Spořicí účet s úrokem 3,20 %
Partners Banka má v nabídce tyto účty:
- Pro jednoho,
- Pro dva,
- Pro rodinu
U účtů Pro dva a Pro rodinu banka garantuje základní úrokovou sazbu 3,20 % p.a. bez omezení výše vkladu. V případě účtu Pro jednoho je podmínkou pro získání této sazby provedení alespoň pěti plateb kartou v každém měsíci.
Pokud klient tuto podmínku nesplní, dojde po třech měsících ke snížení úrokové sazby na 2,03 % p.a. Jakmile klient podmínku znovu splní nebo přejde na některý z vyšších balíčků (Pro dva či Pro rodinu), sazba se opět zvýší, a to na 3,20 % p.a.
Banka zároveň nabízí časově omezenou marketingovou akci. V jejím rámci může klient získat zvýhodněnou úrokovou sazbu 4,06 % p.a. na vklady do 500 000 Kč, pokud doporučí nového klienta. Toto zvýhodnění platí pro doporučujícího klienta po dobu jednoho měsíce.
Doporučený klient si polepší o 1 procentní bod na úrokové sazbě, přičemž toto zvýhodnění může čerpat po dobu tří měsíců.
Oberbank: Spořicí účet s úrokem 3,20 %
Oberbank nabízí spořicí účty s podmínkou minimální výše vkladu.
Při vkladu v rozmezí 1 000 000 Kč až 2 000 000 Kč je Spořicí účet Oberbank úročen sazbou 3,00 % p.a. V případě minimálního vkladu od 2 000 000 Kč dosáhne klient na sazbu 3,20 % p.a.
Pokud klient podmínky nesplní, uplatní se základní úroková sazba 0,01 % p.a.
Podmínkou pro založení spořicího účtu je zároveň zřízení privátního běžného účtu.
UniCredit Bank: účty START, OPEN a TOP s úrokem 3,20 %
UniCredit Bank nabízí běžné účty START, OPEN a TOP, kde lze na spořicím účtu získat úrokovou sazbu až 3,20 % ročně pro vklady do 2 000 000 Kč.
Tato maximální sazba se skládá ze tří částí:
- základní úrok 0,01 % p.a.,
- bonusový úrok 1,69 % p.a.,
- bonusový úrok Extra 1,50 % p.a.
Bonusovou sazbu 1,69 % získáte, pokud provedete alespoň tři platby kartou měsíčně.
Bonusovou sazbu Extra ve výši 1,50 % banka připíše při měsíčním vkladu minimálně 20 000 Kč, případně při sjednání pravidelného investování.
Nabídka spořicích účtů s úrokem 3,00 % či nižším, anebo s podmínkou investice
Na bankovním trhu je aktuálně k dispozici široká nabídka spořicích účtů. Ve většině případů se však úrokové sazby pohybují kolem 3,00 % p.a. nebo níže, případně jsou podmíněny investicí do jiného finančního produktu.
U družstevních záložen je navíc obvykle nutné složit členský vklad, který není dále úročen.
Přehled a srovnání jednotlivých nabídek najdete ve Srovnávači Měšec.cz: