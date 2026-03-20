Srovnání spořicích účtů v březnu 2026: kdo udržel úrokovou sazbu nad 5 %?

V . Jak se změnila nabídka spořicích účtů? Co je nutné splnit pro získání těch nejvyšších sazeb?
Spořicí účty v březnu 2026: kdo nabízí nejvyšší úrokovou sazbu?
Srovnáváme spořicí účty, u kterých úroková sazba překročuje 3 %. Spořicí účty s nižší sazbou nebyly do srovnání zahrnuty.
|Banka
|Úrok do hranice
|Hranice
|Úrok nad hranicí
|Další podmínky
|mBank: mSpořicí účet pro děti
|5,01 %
|Do 50 000 Kč
|3,01 %
|Založení účtu pro dítě mladší 15 let
|mBank:
mSpořicí účet Plus
|4,01 %
|Do 500 000 Kč
|3,61 % od 500 000,01 Kč do 3 000 000 Kč
3,21 % nad 3 000 000,01 Kč
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně*
|Raiffeisenbank:
Bonusový spořicí účet
|4,00 %
|Do 500 000 Kč
|0,10 %**
|10 plateb kartou měsíčně + aktivace spořicího účtu
|Česká spořitelna:
Spořicí účet pro děti
|3,80 %***
|Do 100 000 Kč
|0,01 %
|Pravidelné zasílání alespoň 50 Kč měsíčně na spořicí účet
|ČSOB: Spoření s bonusem
|3,80 %****
|Do 250 000 Kč
|2,00 %
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně
|VÚB Banka: Spoření bez limitů
|3,60 %
|–
|–
|Daňový domicil od finančního úřadu pro českou 15% daň z příjmů, jinak se úrok bude danit slovenskou 19% daní
|Komerční banka: Spořicí účet
|3,50 %
|Do 1 000 000 Kč
|0,10 %
|Jednorázový vklad alespoň 100 000 Kč, aplikace Komerční banky, zvolení některého z tarifů banky
|Fio banka: Fio konto
|3,25 %
|Do 200 000 Kč
|0,10 %
|Trinity Bank: Skvělý účet
|3,21 %
|–
|–
|Od výše vkladu nad 600 000 Kč
|Oberbank
|3,20 %
|–
|–
|Minimální vklad 2 000 000 Kč
|UniCredit Bank
|3,15 %
|Do 2 000 000 Kč
|0,10 %
|5× platba kartou měsíčně, minimální vklad 20 000 Kč měsíčně či pravidelná investice
|Partners banka
|3,06 %
|–
|–
|5× platba kartou měsíčně*****
Zdroj: Nabídka bank a spořitelen
* Pro klienty do 18 let, nutné splnit podmínky 5 plateb kartou měsíčně
** Rozdílná úroková míra, záleží na typu účtu
*** Pro klienty do 18 let
**** Pro klienty od 18 do 26 let
*****Pouze u balíčku Pro jednoho, U balíčků Pro dva a Pro rodinu máte základní úrokovou sazbu automaticky a bez podmínek
mBank: 5,01 % na mSpořicím účtu pro děti
Nejvyšší úrokovou sazbu nabízí mBank na svém mSpořicím účtu pro děti do 15 let, a to ve výši 5,01 % pro vklady do 50 000 Kč. mBank úrokovou sazbu ve výši 5,01 % garantuje do 30. června 2026.
Nad hranicí 50 000 Kč jsou vklady úročeny sazbou 3,01 %.
mBank: 4,01 % na mSpořicím účtu Plus
mBank vedle mSpořicího účtu pro děti nabízí mSpořicí účet Plus, kde najdete úrokovou sazbu ve výši 4,01 % do 500 000 Kč a s garancí do 31. března 2026. Vklad nad 500 000 Kč je dále úročen:
- sazbou 3,61 % p.a. od 500 000,01 Kč do 3 000 000 Kč
- sazbou 3,21 % p.a. nad 3 000 000 Kč
Zvýhodněná sazba ve výši 4,01 % je první tři měsíce bez podmínek, od třetího měsíce je podmínkou příchozí platba z jiné banky na běžný účet mKonto minimálně ve výši 15 000 Kč a 5 plateb kartou měsíčně.
Dále mBank nabízí mSpoření a mSpořicí účet s úrokovými sazbami ve výši 3,01 % p.a. a garancí do 31. března 2026.
Raiffeisenbank: 4,00 % na Bonusovém spořicím účtu
Raiffeisenbank na svém Bonusovém spořicím účtu nabízí úrokovou sazbu až ve výši 4,00 % p.a., ale s povinností splnění těchto podmínek:
- aktivace spořicího účtu v aplikaci Raiffeisenbank,
- 10× zaplatit platební kartou měsíčně v kamenném či online obchodě.
Jestliže podmínky klient nesplní, úroková sazba se sníží na 0,10 % p.a. Úroky jsou připisovány 5. dne následujícího měsíce.
Bonusovou úrokovou sazbu ve výši 4,00 % nabízí Raiffeisenbank u Chytrého, Aktivního i Exkluzivního účtu do výše vkladu 500 tisíc Kč, nad tuto hranici jsou pak vklady úročeny:
|Tarif
|Bonusový úrok u vkladu do 500 tis. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč
|Chytrý účet
|4,00 %
|x
|x
|Aktivní účet
|4,00 %
|3,00 %
|x
|Exkluzivní účet
|4,00 %
|3,00 %
|3,00 %
Zdroj: Raiffeisenbank
Raiffeisenbank nabízí akci pro zákazníky, kteří si od 6. ledna 2025 do 31. prosince 2026 zřídili účet. Zákazníci mohou v rámci marketingové akce získat 500 Kč za 10 plateb kartou v kalendářním měsíci, a to každý měsíc až po dobu 6 měsíců.
Česká spořitelna: 3,80 % na Spořicím účtu pro děti
Česká spořitelna na svém Spořicím účtu pro děti (klienty mladší 18 let) nabízí úrokovou sazbu ve výši 3,80 % do 100 000 Kč s podmínkou pravidelného zasílání „kapesného“ ve výši alespoň 50 Kč měsíčně.
Při nesplnění podmínky je vklad úročen základní úrokovou sazbou ve výši 2,80 % p.a. do výše 100 000 Kč.
Nad hranici 100 000 Kč je vklad úročen úrokovou sazbou 0,01 % p.a.
Pro plnoleté klienty má Česká spořitelna v nabídce spořicí účet s úrokovou sazbou 3,80 % p.a. do 400 000 Kč, ale již s podmínkou investování či spoření ve výši alespoň 2000 Kč měsíčně v produktech České spořitelny.
Pro klienty, kteří nechtějí investovat či spořit, nabízí spořicí účet České spořitelny s úrokovou sazbou ve výši 0,75 % p.a.
ČSOB: 3,80 % na Spoření s bonusem
ČSOB nabízí spořicí účet Spoření s bonusem, kde mohou klienti od 18 let do 26 let získat úrokovou sazbu ve výši 3,80 % p.a. do výše vkladu 250 000 Kč, ale s podmínkou 5 plateb kartou měsíčně.
Klienti starší 26 let mohou získat úrokovou sazbu ve výši 2,75 % p.a. do výše vkladu 250 000 Kč (nad tuto částku je vklad úročen sazbou 2,00 %) po splnění podmínek:
- zasíláním vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně
- 5 platbami kartou měsíčně
ČSOB nabízí Spoření s bonusem a úrokovou sazbou 3,80 % do 250 000 Kč i pro nezletilé, kdy podmínku 5 plateb kartou měsíčně musí splnit rodiče.
Klienti starší 26 let u ČSOB na úrokovou sazbu ve výši 3,80 % dosáhnou při splnění podmínky investice či zaslání financí na penzijko či stavebko ve výši alespoň 1 500 Kč měsíčně.
Jestliže podmínky splněny nejsou, je vklad úročen pouze základní úrokovou sazbou ve výši 0,25 % p.a.
Úrokovou sazbu ve výši 3,80 % ročně na vklady do 250 000 Kč ČSOB garantuje do 31. května 2026. Nejpozději 2 týdny před koncem platnosti oznámí ČSOB její novou výši na svých stránkách.
VÚB banka: 3,60% na Spoření bez limitů
Všeobecná úverová banka (VÚB) ze Slovenska nabízí na Spoření bez limitů úrokovou sazbu ve výši 3,60 % p.a. bez omezení výše vkladu.
VÚB vede účet v korunách, ale kvůli sídlu na Slovensku jsou vklady daněny slovenskou sazbou srážkové daně ve výši 19 %.
Zdanění na Slovensku se můžete vyhnout vyřízením Potvrzení o daňovém domicilu v ČR, o které můžete požádat u českého finančního úřadu (za 100 Kč). O daňovém domicilu a jeho vyřízení se dočtete na webových stránkách VÚB banky.
Komerční banka: 3,50 % na Spořicím účtu KB
Komerční banka nabízí Spořicí účet KB s úrokovou sazbou ve výši 3,50 % p.a., a to až do výše vkladu 1 000 000 Kč, nad tuto hranici je vklad úročen 0,10 % p.a.
Podmínky pro získání bonusové sazby se liší pro stávající a nové klienty. Podmínky pro nové klienty jsou:
- mít aplikaci Komerční banky,
- sjednání spořicího účtu a některého z tarifů banky (i tarifu Start, který je zdarma) do 3 měsíců od založení spořicího účtu.
Bonusová sazba začne platit po sjednání obou produktů (spořicího účtu a tarifu).
Podmínky pro stávající klienty jsou:
- jednorázový vklad ve výši 100 000 Kč z jiné banky,
- v internetovém bankovnictví KB+ na počítači v sekci Úročení a detailu spořicího účtu zvolit „Získat bonus“.
Při nesplnění podmínek se vklad úročí základní úrokovou sazbou ve výši 0,10 %.
U Komerční banky probíhá marketingová akce, při níž mohou klienti získat až 4 000 Kč a platí až do 30. června 2026. Podmínky této marketingové akce jsou následující:
- Klienti mohou získat 3 × 500 Kč, jestliže v každém z následujících 3 měsíců po sjednání účtu zaplatí alespoň 5× kartou.
- Dalších 3 × 500 Kč mohou klienti získat, jestliže si na účet budou ve stejném období měsíčně posílat alespoň 15 000 Kč. Za změnu banky mohou klienti získat bonus ve výši 1 000 Kč.
Fio banka: 3,25 % na Fio kontu
Fio banka nabízí na Fio kontu bonusovou úrokovou sazbu ve výši 3,25 % p.a. do výše vkladu 200 000 Kč, nad tuto hranici je vklad úročen:
- 0,10 % p.a. od 200 000 Kč do 1 000 000 Kč
- 0,15 % p.a. od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč
- 0,20 % p.a. nad 10 000 000 Kč
Fio konto je určeno pro fyzické osoby. Zatímco Fio banka právnickým osobám nabízí spořicí účet, kde úroková sazba činí 2,70 % p.a. bez omezení výše vkladu.
Trinity Bank: 3,21 % na Spořicím účtu
Trinity Bank na Spořicím účtu nabízí výše úrokové sazby závislé na velikosti vkladu, čím vyšší vklad, tím vyšší úročení. Úrokové sazby pro vklady na Spořicím účtu Trinity bank jsou následující:
- Základní sazba 2,01 % pro vklady do 300 000 Kč
- Střední sazba 2,80 % pro vklady od 300 000 Kč do 600 000 Kč
- Nejvyšší sazba 3,21 % pro vklady nad 600 000 Kč
Celý zůstatek je úročen úrokovou sazbou podle daného rozmezí.
Úroky jsou připisovány v poslední den v měsíci a jsou nadále zhodnocovány.
Oberbank: 3,20 % na Spořicím účtu
Oberbank nabízí Spořicí účty, které mají jako podmínku minimální výši vkladu, při minimální výši vkladu od 1 000 000 Kč do 2 000 000 Kč jsou na Spořicím účtu Oberbank úročeny sazbou 3,00 % p.a. Při minimální výši vkladu 2 000 000 Kč na Spořicím účtu Oberbank získáte úrokovou sazbu ve výši 3,20 % p.a.
Pokud klient podmínky nesplní, tak úroková sazba činí 0,01 % p.a.
Podmínkou pro založení spořicího účtu je zřízení privátního běžného účtu.
UniCredit Bank: 3,15 % na účtech START, OPEN a TOP
UniCredit Bank nabízí běžné účty START, OPEN a TOP, ke kterým si lze zřídit spořicí účet s úrokovou sazbou až 3,15 % ročně pro vklady do 2 000 000 Kč.
Tato maximální sazba se skládá ze tří částí:
- základní úrok 0,10 % p.a.,
- bonusový úrok 1,90 % p.a.,
- bonusový úrok Extra 1,15 % p.a.
Bonusovou sazbu 1,90 % získáte, pokud provedete alespoň tři platby kartou měsíčně.
Bonusovou sazbu Extra ve výši 1,15 % banka připíše při měsíčním vkladu minimálně 20 000 Kč, případně při sjednání pravidelného investování.
Partners Banka: 3,06 % na Spořicím účtu
Partners Banky nabízí účty:
- Pro jednoho,
- Pro dva,
- Pro rodinu
V rámci účtů Pro dva a Pro rodinu nabízí Partners banka základní úrokovou sazbu ve výši 3,06 % p.a. bez omezení výše vkladu. Na účtu Pro jednoho tuto sazbu získáte po splnění podmínky pěti plateb kartou v každém měsíci.
V případě, že klient podmínku pěti plateb nesplní, tak se po 3 měsících sníží úroková sazba na 1,50 % p.a. Pokud podmínku klient opětovně splní či přejde na jiný balíček účtů (Pro dva či Pro rodinu), se sazba znovu zvýší na 3,06 % p.a.
U Partners Banky probíhá marketingová akce, díky níž může klient získat zvýhodněnou úrokovou sazbu 4,06 % p.a. na vklady do 500 000 Kč, a to za podmínky doporučení nového klienta. Tato zvýhodněná sazba platí pro doporučujícího klienta po dobu jednoho měsíce.
Doporučený klient získá navýšení úrokové sazby o 1 procentní bod, přičemž toto zvýhodnění mu náleží po dobu tří měsíců.
Nabídka spořicích účtů již s úrokem 3,00 % či nižším, anebo s podmínkou investice
Na bankovním trhu je k dispozici celá řada spořicích účtů, většinou však s úrokovou sazbou okolo 3,00 % p.a. nebo nižší, případně podmíněnou investicí do jiného finančního produktu. U družstevních záložen je navíc zpravidla nutné složit členský vklad, který se dále neúročí. Přehled a porovnání jednotlivých nabídek najdete ve Srovnávači Měšce: