Srovnání spořicích účtů v únoru 2026: nový král spořáků nabízí sazbu nad 5 %

Zatímco v prosinci 2025 nabízely čtyři banky spořicí účty s úrokovou sazbou 4 % či vyšší, v lednu 2026 již jen dvě banky nabízely spořicí účty s 4% či vyšším zhodnocením. V únoru je v nabídce spořicí účet s úrokovou sazbou překračující 5 %, ale výhradně pro děti.
Co se dozvíte v článku
- Spořicí účty v únoru 2026, kdo nabízí nejvyšší úrokovou sazbu?
- mBank: mSpoření pro děti nabízí úrok 5,01 %
- mBank: mSpořicí účet Plus nabízí úrok 4,01 %
- Raiffeisenbank: Bonusový spořicí účet nabízí úrok 4,00 %
- Česká spořitelna: Spořicí účet pro děti nabízí úrok 3,80 %
- ČSOB: Spoření s bonusem nabízí úrok 3,80 %
- VÚB banka: Spoření bez limitů nabízí úrok 3,60 % bez limitů
- Komerční banka: Spořicí účet KB nabízí úrok 3,50 %
- Fio banka: Fio konto nabízí úrok 3,25 %
- Trinity Bank: Spořicí účet nabízí úrok 3,21 %
- Oberbank: Spořicí účet nabízí úrok 3,20 %
- UniCredit bank: účty START, OPEN a TOP nabízí úrok až 3,15 %
- Partners Banka: Spořicí účet nabízí úrok 3,06 %
- Nabídka spořicích účtů již s úrokem 3,00 % či nižším, anebo s podmínkou investice
Jaká je nabídka spořicích účtů v únoru 2026? Jaké podmínky je nutné splnit pro získání výhodných úrokových sazeb?
Spořicí účty v únoru 2026, kdo nabízí nejvyšší úrokovou sazbu?
Ve srovnání jsou zahrnuty pouze spořicí účty, u nichž úroková sazba překročila 3 %.
Srovnání spořicích účtů s úrokovou sazbou nad 3,00 % v únoru 2026
|Banka
|Úrok do hranice
|Hranice
|Úrok nad hranicí
|Další podmínky
|mBank: mSpořicí účet pro děti
|5,01 %
|Do 50 000 Kč
|3,01 %
|Založení účtu pro dítě mladší 15 let
|mBank:
mSpořicí účet Plus
|4,01 %
|Do 500 000 Kč
|3,61 % od 500 000,01 Kč do 3 000 000 Kč
3,21 % nad 3 000 000,01 Kč
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně*
|Raiffeisenbank:
Bonusový spořicí účet
|4,00 %
|Do 500 000 Kč
|0,10 %**
|10× platba kartou měsíčně + aktivace spořicího účtu
|Česká spořitelna:
Spořicí účet pro děti
|3,80 %***
|Do 100 000 Kč
|0,01 %
|Pravidelné zasílání alespoň 50 Kč měsíčně na spořicí účet
|ČSOB: Spoření s bonusem
|3,80 %****
|Do 250 000 Kč
|2,00 %
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně
|VÚB Banka: Spoření bez limitů
|3,60 %
|–
|–
|Daňový domicil od finančního úřadu pro českou 15% daň z příjmů, jinak se úrok bude danit slovenskou 19% daní
|Komerční banka: Spořicí účet
|3,50 %
|Do 1 000 000 Kč
|0,10 %
|Jednorázový vklad alespoň 100 000 Kč, aplikace Komerční banky, zvolení některého z tarifů banky
|Fio banka: Fio konto
|3,25 %
|Do 200 000 Kč
|0,10 %
|Trinity Bank: Skvělý účet
|3,21 %
|–
|–
|Od výše vkladu nad 600 000 Kč
|Oberbank
|3,20 %
|–
|–
|Minimální vklad 2 000 000 Kč
|UniCredit bank
|3,15 %
|Do 2 000 000 Kč
|0,10 %
|5× platba kartou měsíčně, minimální vklad 20 000 Kč měsíčně či pravidelná investice
|Partners banka
|3,06 %
|–
|–
|5× platba kartou měsíčně*****
Zdroj: Nabídka bank a spořitelen
* Pro klienty do 18 let, nutné splnit podmínky 5 plateb kartou měsíčně
** Rozdílná úroková míra, záleží na typu účtu
*** Pro klienty do 18 let
**** Pro klienty od 18 do 26 let*****
U balíčku Pro jednoho, u balíčků Pro dva a Pro rodinu máte základní úrokovou sazbu automaticky a bez podmínek
mBank: mSpoření pro děti nabízí úrok 5,01 %
mBank nabízí mSpořicí účet pro děti do 15 let s úrokovou sazbou 5,01 % pro vklady do 50 000 Kč. Nad tuto hodnotu se vkladu úročí sazbou 3,01 %. Úroková sazba ve výši 5,01 % je garantována do 30. června 2026.
mBank: mSpořicí účet Plus nabízí úrok 4,01 %
Dále mBank nabízí mSpořicí účet Plus s úrokovou sazbou ve výši 4,01 % do 500 000 Kč, mBank úrokovou sazbu garantuje do 31. března 2026. Dále je vklad úročen:
- od 500 000,01 Kč do 3 000 000 Kč sazbou 3,61 % p.a.
- nad 3 000 000 Kč je úročena sazbou 3,21 % p.a.
Zvýhodněná sazba je první tři měsíce bez podmínek, od třetího měsíce je podmínkou vklad minimálně ve výši 15 000 Kč a 5 plateb kartou měsíčně.
mBank nabízí ještě spořicí účty – mSpoření a mSpořicí účet s úrokovými sazbami ve výši 3,01 % p.a. a garancí do 31. března 2026.
Raiffeisenbank: Bonusový spořicí účet nabízí úrok 4,00 %
Raiffeisenbank nabízí Bonusový spořicí účet, kde lze získat úrokovou sazbu až ve výši 4,00 % p.a.. Pro zisk 4% úrokové sazby je nutné splnit tyto podmínky:
- aktivace spořicího účtu v aplikaci Raiffeisenbank,
- 10× zaplatit platební kartou měsíčně v kamenném či online obchodě.
Jestliže podmínky klient nesplní, úroková sazba se sníží na 0,10 % p.a. Úroky jsou připisovány 5. dne následujícího měsíce.
Bonusovou úrokovou Raiffeisenbank nabízí v rámci Chytrého, Aktivního i Exkluzivního účtu do výše vkladu 500 tisíc Kč, nad tuto hranici jsou pak vklady úročeny u každého účtu odlišně:
|Tarif
|Bonusový úrok u vkladu do 500 tis. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč
|Chytrý účet
|4,00 %
|0,10 %
|0,10 %
|Aktivní účet
|4,00 %
|3,00 %
|0,10 %
|Exkluzivní účet
|4,00 %
|3,00 %
|3,00 %
Zdroj: Raiffeisenbank
Raiffeisenbank nabízí akci pro zákazníky, kteří si od 6. ledna 2025 do 31. prosince 2026 zřídili účet. Tito zákazníci mohou za 10 plateb kartou v kalendářním měsíci získat 500 Kč měsíčně, a to až po dobu 6 měsíců.
Česká spořitelna: Spořicí účet pro děti nabízí úrok 3,80 %
Česká spořitelna nabízí Spořicí účet pro děti, tedy pro klienty mladší 18 let, kde lze získat úrokovou sazbu až ve výši 3,80 %.
Tato sazba je podmíněna pravidelným zasíláním „kapesného“ na spořicí účet ve výši alespoň 50 Kč měsíčně.
Jestliže podmínka zaslání 50 Kč měsíčně není splněna, tak základní úroková sazba činí 2,80 % p.a. do výše 100 000 Kč. Nad tuto hranici 100 000 Kč je vklad v obou případech dále úročen úrokovou sazbou 0,01 % p.a.
Pro dospělé klienty Česká spořitelna nabízí spořicí účet s úrokovou sazbou 3,80 % p.a. do 400 000 Kč, ale s podmínkou investování či spoření ve výši alespoň 2000 Kč měsíčně v produktech České spořitelny.
Bez investování či spoření mohou klienti využít spořicí účet České spořitelny, ale již jen s úrokovou sazbu ve výši 0,75 % p.a.
ČSOB: Spoření s bonusem nabízí úrok 3,80 %
U ČSOB lze založit Spoření s bonusem, kde mohou klienti od 18 let do 26 let získat úrokovou sazbu ve výši 3,80 % p.a. do výše vkladu 250 000 Kč, ale s podmínkou 5 plateb kartou měsíčně.
Klienti starší 18 let mohou získat úrokovou sazbu ve výši 2,75 % p.a. do výše vkladu 250 000 Kč (nad tuto částku je vklad úročen sazbou 2,00 %) po splnění podmínek:
- zasíláním vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně
- 5 platbami kartou měsíčně
I klienti starší 26 let mohou u ČSOB získat úrokovou sazbu ve výši 3,80 %, ale již s podmínkou investice či zaslání financí na penzijko či stavebko ve výši alespoň 1 500 Kč měsíčně.
Jestliže podmínky splněny nejsou, je vklad úročen pouze základní úrokovou sazbou ve výši 0,25 % p.a.
Úrokovou sazbu ve výši 3,80 % ročně na vklady do 250 000 Kč si klienti ČSOB mohou užívat do 31. března 2026. Nejpozději 2 týdny před koncem platnosti oznámí ČSOB její novou výši na svých stránkách.
VÚB banka: Spoření bez limitů nabízí úrok 3,60 % bez limitů
Všeobecná úverová banka (VÚB) sídlící na Slovensku na Spoření bez limitů nabízí úrokovou sazbu ve výši 3,60 % p.a. bez omezení výše vkladu.
U VÚB je účet veden v korunách, ale kvůli sídlu na Slovensku jsou vklady daněny slovenskou sazbou srážkové daně ve výši 19 %.
Slovenskému zdanění se lze vyhnout vyřízením Potvrzení o daňovém domicilu v ČR, o které můžete požádat u českého finančního úřadu (za 100 Kč). O daňovém domicilu a jeho vyřízení se dočtete na webových stránkách VÚB banky.
Komerční banka: Spořicí účet KB nabízí úrok 3,50 %
Komerční banka má ve svém portfoliu Spořicí účet KB, kde nabízí úrokovou sazbu ve výši 3,50 % p.a. do výše vkladu 1 000 000 Kč, nad tuto hranici je vklad úročen 0,10 % p.a.
Podmínky pro získání bonusové sazby jsou odlišné u stávajících a nových klientů Komerční banky.
Podmínky pro nové klienty:
- mít aplikaci Komerční banky,
- sjednání spořicího účtu a některého z tarifů banky (i tarifu Start, který je zdarma) do 3 měsíců od založení spořicího účtu.
Bonusová sazba začne platit po sjednání obou produktů (spořicího účtu a tarifu).
Podmínky pro stávající klienty:
- jednorázový vklad ve výši 100 000 Kč z jiné banky,
- v internetovém bankovnictví KB+ na počítači v sekci Úročení a detailu spořicího účtu zvolit „Získat bonus“.
Při nesplnění podmínek se vklad úročí základní úrokovou sazbou ve výši 0,10 %.
Komerční banka rovněž nabízí marketingovou akci, kde mohou klienti získat až 4 000 Kč:
- Klienti mohou získat 3 × 500 Kč, jestliže v každém z následujících 3 měsíců po sjednání účtu zaplatí alespoň 5× kartou.
- Dalších 3 × 500 Kč mohou klienti získat, jestliže si na účet budou ve stejném období měsíčně posílat alespoň 15 000 Kč.Za změnu banky mohou klienti získat bonus ve výši 1 000 Kč.
Fio banka: Fio konto nabízí úrok 3,25 %
Fio banka na svém Fio kontu nabízí bonusovou úrokovou sazbu ve výši 3,25 % p.a. do výše vkladu 200 000 Kč.
Následně je vklad úročen:
- 0,10 % p.a. od 200 000 Kč do 1 000 000 Kč
- 0,15 % p.a. od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč
- 0,20 % p.a. nad 10 000 000 Kč
Fio konto je určeno pro fyzické osoby. Fio banka nabízí právnickým osobám spořicí účet, kde úroková sazba činí 2,70 % p.a. bez omezení výše vkladu.
Trinity Bank: Spořicí účet nabízí úrok 3,21 %
Trinity Bank nabízí Spořicí účet s odstupňováním úrokové sazby dle výše vkladu:
- Základní sazba ve výši 2,01 % platí pro vklady do 300 000 Kč
- Střední sazba 2,80 % je určena pro vklady od 300 000 Kč do 600 000 Kč
- Nejvyšší sazba 3,21 % se pak úročí vklady nad 600 000 Kč
Celý zůstatek je úročen úrokovou sazbou podle daného rozmezí.
Úroky jsou připisovány v poslední den v měsíci a jsou nadále zhodnocovány.
Oberbank: Spořicí účet nabízí úrok 3,20 %
Oberbank má v nabídce Spořicí účty, které mají jako podmínku minimální výši vkladu.
Při minimální výši vkladu 2 000 000 Kč na Spořicím účtu Oberbank získáte úrokovou sazbu ve výši 3,20 % p.a.
Při minimální výši vkladu od 1 000 000 Kč do 2 000 000 Kč jsou na Spořicím účtu Oberbank úročeny sazbou 3,00 % p.a.
Při nesplnění podmínek je úroková sazba ve výši 0,01 % p.a.
Podmínkou pro založení spořicího účtu je zřízení privátního běžného účtu.
UniCredit bank: účty START, OPEN a TOP nabízí úrok až 3,15 %
UniCredit bank má v nabídce učty START, OPEN a TOP, na nichž lze zřídit spořicí účet, kde lze získat úrokovou sazbu ve výši 3,15 % p.a. do výše 2 000 000 Kč.
Úroková sazba ve výši 3,15 % je složena ze tří části:
- základní úrokové sazby ve výši 0,10 % p.a.
- bonusové úrokové sazby ve výši 1,90 % p.a.
- bonusové úrokové sazby Extra ve výši 1,15 % p.a.
Bonusovou úrokovou sazbu (1,90 %) získáte za 3 transakce kartou měsíčně.
Bonusovou úrokovou sazbu Extra (1,15 %) získáte v případě minimálního měsíčního vkladu ve výši 20 000 Kč či v případě sjednání pravidelné investice.
Partners Banka: Spořicí účet nabízí úrok 3,06 %
U Partners Banky si mohou klienti založit účty:
- Pro jednoho,
- Pro dva,
- Pro rodinu
Partners banka u účtů Pro dva a Pro rodinu nabízí základní úrokovou sazbu ve výši 3,06 % p.a. bez omezení výše vkladu.
Dále Partners banka na účtu Pro jednoho nabízí tutéž úrokovou sazbu, ale pod podmínkou 5 plateb kartou v každém měsíci.
Jestliže klient tuto podmínku nesplní, tak se po 3 měsících sníží úroková sazba na 1,50 % p.a. Jestliže podmínku klient opětovně splní či přejde na jiný balíček účtů (Pro dva či Pro rodinu), se sazba znovu zvýší na 3,06 % p.a.
U Partners banky běží marketingová akce při níž může klient získat zvýhodněnou sazbu ve výši 4,06 % p.a. do 500 000 Kč, ale pod podmínkou doporučení jiného klienta. Zvýhodněnou sazbu pak tento klient získá na dobu 1 měsíce. Doporučený klient získá zvýhodněnou sazbu o 1 procentní bod také, a to na 3 měsíce.
Nabídka spořicích účtů již s úrokem 3,00 % či nižším, anebo s podmínkou investice
Na bankovním trhu najdete celou řadu spořicích účtů, ale již jen s úrokovou sazbou 3,00 % p.a. či nižší, anebo s podmínkou investice v některém z finančních produktů. U družstev je pak nutné uložit určitou výši vkladu, která se ovšem nezhodnocuje. Porovnat si podmínky spořicích účtů můžete ve Srovnávači Měšce: