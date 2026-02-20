Finance.cz  »  Účty a spoření  »  Srovnání spořicích účtů v únoru 2026: nový král spořáků nabízí sazbu nad 5 %

Srovnání spořicích účtů v únoru 2026: nový král spořáků nabízí sazbu nad 5 %

Spořicí účty si Češi oblíbili kvůli rostoucí inflaci, která je poslední dobou poměrně nízká. Jaké jsou úrokové sazby na spořicích účtech? Jaké jsou podmínky na spořicích účtech pro dosažení výhodnějších úrokových sazeb?
Autor: Shutterstock
Michal Bureš
Dnes

Sdílet

Zatímco v prosinci 2025 nabízely čtyři banky spořicí účty s úrokovou sazbou 4 % či vyšší, v lednu 2026 již jen dvě banky nabízely spořicí účty s 4% či vyšším zhodnocením. V únoru je v nabídce spořicí účet s úrokovou sazbou překračující 5 %, ale výhradně pro děti.

Co se dozvíte v článku
  1. Spořicí účty v únoru 2026, kdo nabízí nejvyšší úrokovou sazbu?
  2. mBank: mSpoření pro děti nabízí úrok 5,01 %
  3. mBank: mSpořicí účet Plus nabízí úrok 4,01 %
  4. Raiffeisenbank: Bonusový spořicí účet nabízí úrok 4,00 %
  5. Česká spořitelna: Spořicí účet pro děti nabízí úrok 3,80 %
  6. ČSOB: Spoření s bonusem nabízí úrok 3,80 %
  7. VÚB banka: Spoření bez limitů nabízí úrok 3,60 % bez limitů
  8. Komerční banka: Spořicí účet KB nabízí úrok 3,50 %
  9. Fio banka: Fio konto nabízí úrok 3,25 %
  10. Trinity Bank: Spořicí účet nabízí úrok 3,21 %
  11. Oberbank: Spořicí účet nabízí úrok 3,20 %
  12. UniCredit bank: účty START, OPEN a TOP nabízí úrok až 3,15 %
  13. Partners Banka: Spořicí účet nabízí úrok 3,06 %
  14. Nabídka spořicích účtů již s úrokem 3,00 % či nižším, anebo s podmínkou investice 

Jaká je nabídka spořicích účtů v únoru 2026? Jaké podmínky je nutné splnit pro získání výhodných úrokových sazeb?

Spořicí účty v únoru 2026, kdo nabízí nejvyšší úrokovou sazbu?

Ve srovnání jsou zahrnuty pouze spořicí účty, u nichž úroková sazba překročila 3 %.

Srovnání spořicích účtů s úrokovou sazbou nad 3,00 % v únoru 2026

Banka Úrok do hranice Hranice Úrok nad hranicí Další podmínky
mBank: mSpořicí účet pro děti  5,01 % Do 50 000 Kč 3,01 % Založení účtu pro dítě mladší 15 let 
mBank:
mSpořicí účet Plus 		 4,01 % Do 500 000 Kč 3,61 % od 500 000,01 Kč do 3 000 000 Kč

3,21 % nad 3 000 000,01 Kč		 Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně*
Raiffeisenbank:
Bonusový spořicí účet		 4,00 % Do 500 000 Kč 0,10 %** 10× platba kartou měsíčně + aktivace spořicího účtu
Česká spořitelna:
Spořicí účet pro děti		 3,80 %*** Do 100 000 Kč  0,01 %  Pravidelné zasílání alespoň 50 Kč měsíčně na spořicí účet
ČSOB: Spoření s bonusem 3,80 %**** Do 250 000 Kč 2,00 % Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně
VÚB Banka: Spoření bez limitů 3,60 % Daňový domicil od finančního úřadu pro českou 15% daň z příjmů, jinak se úrok bude danit slovenskou 19% daní
Komerční banka: Spořicí účet 3,50 % Do 1 000 000 Kč 0,10 %  Jednorázový vklad alespoň 100 000 Kč, aplikace Komerční banky, zvolení některého z tarifů banky
Fio banka: Fio konto 3,25 % Do 200 000 Kč 0,10 %
Trinity Bank: Skvělý účet 3,21 % Od výše vkladu nad 600 000 Kč
Oberbank 3,20 % Minimální vklad 2 000 000 Kč
UniCredit bank 3,15 % Do 2 000 000 Kč  0,10 %  5× platba kartou měsíčně, minimální vklad 20 000 Kč měsíčně či pravidelná investice
Partners banka 3,06 % 5× platba kartou měsíčně*****

Zdroj: Nabídka bank a spořitelen
* Pro klienty do 18 let, nutné splnit podmínky 5 plateb kartou měsíčně
** Rozdílná úroková míra, záleží na typu účtu
*** Pro klienty do 18 let
**** Pro klienty od 18 do 26 let*****

U balíčku Pro jednoho, u balíčků Pro dva a Pro rodinu máte základní úrokovou sazbu automaticky a bez podmínek

mBank: mSpoření pro děti nabízí úrok 5,01 %

mBank nabízí mSpořicí účet pro děti do 15 let s úrokovou sazbou 5,01 % pro vklady do 50 000 Kč. Nad tuto hodnotu se vkladu úročí sazbou 3,01 %. Úroková sazba ve výši 5,01 % je garantována do 30. června 2026.

mBank: mSpořicí účet Plus nabízí úrok 4,01 %

Dále mBank nabízí mSpořicí účet Plus s úrokovou sazbou ve výši 4,01 % do 500 000 Kč, mBank úrokovou sazbu garantuje do 31. března 2026. Dále je vklad úročen:

  • od 500 000,01 Kč do 3 000 000 Kč sazbou 3,61 % p.a.
  • nad 3 000 000 Kč je úročena sazbou 3,21 % p.a.

Zvýhodněná sazba je první tři měsíce bez podmínek, od třetího měsíce je podmínkou vklad minimálně ve výši 15 000 Kč a 5 plateb kartou měsíčně.

mBank nabízí ještě spořicí účty – mSpoření a mSpořicí účet s úrokovými sazbami ve výši 3,01 % p.a. a garancí do 31. března 2026.

Raiffeisenbank: Bonusový spořicí účet nabízí úrok 4,00 %

Raiffeisenbank nabízí Bonusový spořicí účet, kde lze získat úrokovou sazbu až ve výši 4,00 % p.a.. Pro zisk 4% úrokové sazby je nutné splnit tyto podmínky:

  • aktivace spořicího účtu v aplikaci Raiffeisenbank,
  • 10× zaplatit platební kartou měsíčně v kamenném či online obchodě.

Jestliže podmínky klient nesplní, úroková sazba se sníží na 0,10 % p.a. Úroky jsou připisovány 5. dne následujícího měsíce.

Bonusovou úrokovou Raiffeisenbank nabízí v rámci Chytrého, Aktivního i Exkluzivního účtu do výše vkladu 500 tisíc Kč, nad tuto hranici jsou pak vklady úročeny u každého účtu odlišně:

Tarif Bonusový úrok u vkladu do 500 tis. Kč Bonusový úrok u vkladu od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč Bonusový úrok u vkladu od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč
Chytrý účet 4,00 % 0,10 % 0,10 %
Aktivní účet 4,00 % 3,00 % 0,10 %
Exkluzivní účet 4,00 % 3,00 % 3,00 %

Zdroj: Raiffeisenbank

Raiffeisenbank nabízí akci pro zákazníky, kteří si od 6. ledna 2025 do 31. prosince 2026 zřídili účet. Tito zákazníci mohou za 10 plateb kartou v kalendářním měsíci získat 500 Kč měsíčně, a to až po dobu 6 měsíců.

Česká spořitelna: Spořicí účet pro děti nabízí úrok 3,80 %

Česká spořitelna nabízí Spořicí účet pro děti, tedy pro klienty mladší 18 let, kde lze získat úrokovou sazbu až ve výši 3,80 %.

Tato sazba je podmíněna pravidelným zasí­láním „kapesného“ na spořicí účet ve výši alespoň 50 Kč měsíčně.

Jestliže podmínka zaslání 50 Kč měsíčně není splněna, tak základní úroková sazba činí 2,80 % p.a. do výše 100 000 Kč. Nad tuto hranici 100 000 Kč je vklad v obou případech dále úročen úrokovou sazbou 0,01 % p.a.

Pro dospělé klienty Česká spořitelna nabízí spořicí účet s úrokovou sazbou 3,80 % p.a. do 400 000 Kč, ale s podmínkou investování či spoření ve výši alespoň 2000 Kč měsíčně v produktech České spořitelny.

Bez investování či spoření mohou klienti využít spořicí účet České spořitelny, ale již jen s úrokovou sazbu ve výši 0,75 % p.a.

ČSOB: Spoření s bonusem nabízí úrok 3,80 %

U ČSOB lze založit Spoření s bonusem, kde mohou klienti od 18 let do 26 let získat úrokovou sazbu ve výši 3,80 % p.a. do výše vkladu 250 000 Kč, ale s podmínkou 5 plateb kartou měsíčně.

Klienti starší 18 let mohou získat úrokovou sazbu ve výši 2,75 % p.a. do výše vkladu 250 000 Kč (nad tuto částku je vklad úročen sazbou 2,00 %) po splnění podmínek:

  • zasíláním vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně
  • 5 platbami kartou měsíčně

I klienti starší 26 let mohou u ČSOB získat úrokovou sazbu ve výši 3,80 %, ale již s podmínkou investice či zaslání financí na penzijko či stavebko ve výši alespoň 1 500 Kč měsíčně.

Jestliže podmínky splněny nejsou, je vklad úročen pouze základní úrokovou sazbou ve výši 0,25 % p.a.

Úrokovou sazbu ve výši 3,80 % ročně na vklady do 250 000 Kč si klienti ČSOB mohou užívat do 31. března 2026. Nejpozději 2 týdny před koncem platnosti oznámí ČSOB její novou výši na svých stránkách.

VÚB banka: Spoření bez limitů nabízí úrok 3,60 % bez limitů

Všeobecná úverová banka (VÚB) sídlící na Slovensku na Spoření bez limitů nabízí úrokovou sazbu ve výši 3,60 % p.a. bez omezení výše vkladu.

U VÚB je účet veden v korunách, ale kvůli sídlu na Slovensku jsou vklady daněny slovenskou sazbou srážkové daně ve výši 19 %.

Slovenskému zdanění se lze vyhnout vyřízením Potvrzení o daňovém domicilu v ČR, o které můžete požádat u českého finančního úřadu (za 100 Kč). O daňovém domicilu a jeho vyřízení se dočtete na webových stránkách VÚB banky.

Úmrtí blízkého: jak se řeší peníze na účtu, pojistky, spoření na penzi či investice? Přečtěte si také:

Úmrtí blízkého: jak se řeší peníze na účtu, pojistky, spoření na penzi či investice?

Komerční banka: Spořicí účet KB nabízí úrok 3,50 %

Komerční banka má ve svém portfoliu Spořicí účet KB, kde nabízí úrokovou sazbu ve výši 3,50 % p.a. do výše vkladu 1 000 000 Kč, nad tuto hranici je vklad úročen 0,10 % p.a.

Podmínky pro získání bonusové sazby jsou odlišné u stávajících a nových klientů Komerční banky.

Podmínky pro nové klienty:

  • mít aplikaci Komerční banky,
  • sjednání spořicího účtu a některého z tarifů banky (i tarifu Start, který je zdarma) do 3 měsíců od založení spořicího účtu.

Bonusová sazba začne platit po sjednání obou produktů (spořicího účtu a tarifu).

Podmínky pro stávající klienty:

  • jednorázový vklad ve výši 100 000 Kč z jiné banky,
  • v internetovém bankovnictví KB+ na počítači v sekci Úročení a detailu spořicího účtu zvolit „Získat bonus“.

Při nesplnění podmínek se vklad úročí základní úrokovou sazbou ve výši 0,10 %.

Komerční banka rovněž nabízí marketingovou akci, kde mohou klienti získat až 4 000 Kč:

  • Klienti mohou získat 3 × 500 Kč, jestliže v každém z následujících 3 měsíců po sjednání účtu zaplatí alespoň 5× kartou.
  • Dalších 3 × 500 Kč mohou klienti získat, jestliže si na účet budou ve stejném období měsíčně posílat alespoň 15 000 Kč.Za změnu banky mohou klienti získat bonus ve výši 1 000 Kč.
Marketingová akce Komerční banky platí do 30. června 2026.
V Česku roste obliba dlouhodobého investování, čeho se vyvarovat? Přečtěte si také:

V Česku roste obliba dlouhodobého investování, čeho se vyvarovat?

Fio banka: Fio konto nabízí úrok 3,25 %

Fio banka na svém Fio kontu nabízí bonusovou úrokovou sazbu ve výši 3,25 % p.a. do výše vkladu 200 000 Kč.

Následně je vklad úročen:

  • 0,10 % p.a. od 200 000 Kč do 1 000 000 Kč 
  • 0,15 % p.a. od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč
  • 0,20 % p.a. nad 10 000 000 Kč

Fio konto je určeno pro fyzické osoby. Fio banka nabízí právnickým osobám spořicí účet, kde úroková sazba činí 2,70 % p.a. bez omezení výše vkladu.

Trinity Bank: Spořicí účet nabízí úrok 3,21 %

Trinity Bank nabízí Spořicí účet s odstupňováním úrokové sazby dle výše vkladu:

  • Základní sazba ve výši 2,01 % platí pro vklady do 300 000 Kč
  • Střední sazba 2,80 % je určena pro vklady od 300 000 Kč do 600 000 Kč
  • Nejvyšší sazba 3,21 % se pak úročí vklady nad 600 000 Kč

Celý zůstatek je úročen úrokovou sazbou podle daného rozmezí.

Úroky jsou připisovány v poslední den v měsíci a jsou nadále zhodnocovány.

Oberbank: Spořicí účet nabízí úrok 3,20 %

Oberbank má v nabídce Spořicí účty, které mají jako podmínku minimální výši vkladu.

Při minimální výši vkladu 2 000 000 Kč na Spořicím účtu Oberbank získáte úrokovou sazbu ve výši 3,20 % p.a.

Při minimální výši vkladu od 1 000 000 Kč do 2 000 000 Kč jsou na Spořicím účtu Oberbank úročeny sazbou 3,00 % p.a.

Při nesplnění podmínek je úroková sazba ve výši 0,01 % p.a.

Podmínkou pro založení spořicího účtu je zřízení privátního běžného účtu.

UniCredit bank: účty START, OPEN a TOP nabízí úrok až 3,15 %

UniCredit bank má v nabídce učty START, OPEN a TOP, na nichž lze zřídit spořicí účet, kde lze získat úrokovou sazbu ve výši 3,15 % p.a. do výše 2 000 000 Kč.

Úroková sazba ve výši 3,15 % je složena ze tří části:

  • základní úrokové sazby ve výši 0,10 % p.a.
  • bonusové úrokové sazby ve výši 1,90 % p.a.
  • bonusové úrokové sazby Extra ve výši 1,15 % p.a.

Bonusovou úrokovou sazbu (1,90 %) získáte za 3 transakce kartou měsíčně.

Bonusovou úrokovou sazbu Extra (1,15 %) získáte v případě minimálního měsíčního vkladu ve výši 20 000 Kč či v případě sjednání pravidelné investice.

Partners Banka: Spořicí účet nabízí úrok 3,06 %

U Partners Banky si mohou klienti založit účty:

  • Pro jednoho,
  • Pro dva,
  • Pro rodinu

Partners banka u účtů Pro dva a Pro rodinu nabízí základní úrokovou sazbu ve výši 3,06 % p.a. bez omezení výše vkladu.

Dále Partners banka na účtu Pro jednoho nabízí tutéž úrokovou sazbu, ale pod podmínkou 5 plateb kartou v každém měsíci.

Jestliže klient tuto podmínku nesplní, tak se po 3 měsících sníží úroková sazba na 1,50 % p.a. Jestliže podmínku klient opětovně splní či přejde na jiný balíček účtů (Pro dva či Pro rodinu), se sazba znovu zvýší na 3,06 % p.a.

školení JMHZ

U Partners banky běží marketingová akce při níž může klient získat zvýhodněnou sazbu ve výši 4,06 % p.a. do 500 000 Kč, ale pod podmínkou doporučení jiného klienta. Zvýhodněnou sazbu pak tento klient získá na dobu 1 měsíce. Doporučený klient získá zvýhodněnou sazbu o 1 procentní bod také, a to na 3 měsíce. 

Srovnání termínovaných vkladů v lednu 2026: kdo zvyšoval úrokové sazby? Přečtěte si také:

Srovnání termínovaných vkladů v lednu 2026: kdo zvyšoval úrokové sazby?

Nabídka spořicích účtů již s úrokem 3,00 % či nižším, anebo s podmínkou investice 

Na bankovním trhu najdete celou řadu spořicích účtů, ale již jen s úrokovou sazbou 3,00 % p.a. či nižší, anebo s podmínkou investice v některém z finančních produktů. U družstev je pak nutné uložit určitou výši vkladu, která se ovšem nezhodnocuje. Porovnat si podmínky spořicích účtů můžete ve Srovnávači Měšce:

Spořicí účty - srovnání Přečtěte si také:

Spořicí účty - srovnání

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Michal Bureš

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

Témata:




Nejnovější články

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Ceny pamětí se mezičtvrtletně zdvojnásobily, čeká se další růst

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority

Sophos kupuje Arco Cyber, zpřístupní CISO organizacím

Hrdinství systém nenahradí. Proč se startupy stěhují z ČR?

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

Začínající podnikatel: Přijímáme zaměstnance

Příspěvek na produkty spoření na stáří a daň z příjmů

Windows budou důkladněji chráněny před AI agenty

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný z kauzy Sex.cz

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

Nová PID Lítačka: jak bude vypadat?

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

České firmy pod náletem kyberútoků. Počet vzrostl o pětinu

Prima v tichosti zpřísnila podmínky přetáčení reklam

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?