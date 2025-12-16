Srovnání spořicích účtů v prosinci 2025: kdo je králem spořáků na konci roku?

V listopadu 2025 nabízely čtyři banky spořicí účty, u kterých bylo možno dosáhnout na úrokovou sazbu 4 % či více. Jak se nabídka proměnila v prosinci? Snažily se banky nalákat na konci roku více klientů?
Srovnání spořicích účtů v prosinci 2025
V tabulce uvádíme pouze banky či spořitelny, jejichž spořicí účty přesahují 3% úrokovou sazbu.
Srovnání spořicích účtů s úrokovou sazbou nad 3,00 % v prosinci 2025
|Banka
|Úrok do hranice
|Hranice
|Úrok nad hranicí
|Další podmínky
|Česká spořitelna: Spořicí účet pro děti
|4,05 %*
|Do 100 000 Kč
|0,01 %
|Pravidelné zasílání alespoň 50 Kč měsíčně na spořicí účet
|mBank: mSpořicí účet Plus
|4,01 %
|–
|–
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně**
|Raiffeisenbank
|4,00 %
|Do 500 000 Kč
|0,10 %***
|10× platba kartou měsíčně + aktivace spořicího účtu
|ČSOB: Spoření s bonusem
|4,00 %****
|Do 250 000 Kč
|1,75 %
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně
|VÚB Banka: Spoření bez limitů
|3,60 %
|–
|–
|Daňový domicil od finančního úřadu pro českou 15% daň z příjmů, jinak se úrok bude danit slovenskou 19% daní
|Komerční banka: Spořicí účet
|3,50 %
|Do 1 000 000 Kč
|0,10 %
|Jednorázový vklad alespoň 100 000 Kč, aplikace Komerční banky, zvolení některého z tarifů banky
|Fio banka: Fio konto
|3,25 %
|Do 200 000 Kč
|0,10 %
|Trinity bank: Skvělý účet
|3,21 %
|–
|–
|Oberbank
|3,20 %
|–
|–
|Minimální vklad 2 000 000 Kč
|Partners banka
|3,06 %
|–
|–
|5× platba kartou měsíčně*****
Zdroj: Nabídka bank a spořitelen
* Pro klienty do 18 let
** Pro klienty do 18 let stačí splnit podmínky 5 plateb kartou měsíčně
*** Rozdílná úroková míra, která záleží na typu účtu
**** Pro klienty od 18 do 26 let
***** U balíčku Pro jednoho, u balíčků Pro dva a Pro rodinu máte základní úrokovou sazbu automaticky a bez podmínek
Česká spořitelna: úroková sazba 4,05 %, ale jen pro děti
Dlouhodobě nabízí nejvyšší úrokovou sazbuu Česká spořitelna u Spořicího účtu pro děti, ten je ovšem určen pouze pro klienty mladší 18 let.
Základní úroková sazba zde činí 3,05 % p.a. do výše 100 000 Kč. S bonusovou úrokovou sazbou pak úroková sazba činí 4,05 % p.a. do výše vkladu 100 000 Kč. Nad hranici 100 000 Kč je vklad dále úročen úrokovou sazbou 0,01 % p.a.
Rovněž zůstává i podmínky pro získání bonusového procentního bodu je zasílání „kapesného“ minimálně ve výši 50 Kč měsíčně.
Česká spořitelna pro plnoleté klienty nabízí produkt s úrokovou sazbou 3,80 % p.a. do 400 000 Kč, nicméně na ni dosáhnete pouze při investování či spoření ve výši alespoň 2000 Kč měsíčně v produktech České spořitelny.
Jestliže byste nechtěli investovat či spořit u České spořitelny, tak spořitelna nabízí spořicí účet s úrokovou sazbou ve výši 0,75 % p.a.
mBank: úroková sazba 4,01 % na 3 měsíce bez podmínek
Polská mBank nabízí mSpořicí účet Plus s úrokovou sazbu ve výši 4,01 % bez omezení výše vkladu. Tuto sazbu banka garantuje do 8. ledna 2026.
První 3 měsíce je zvýhodněná sazba bez podmínek, od třetího měsíce je podmínkou vklad minimálně ve výši 15 000 Kč a 5 plateb kartou měsíčně.
Klienti mladší 18 let pro úrokovou sazbu ve výši 4,01 % nemusí tyto podmínky splnit.
mBank má v nabídce ještě další spořicí účty – mSpoření a mSpořicí účet s úrokovými sazbami 3,01 % p.a.
Raiffeisenbank: úroková sazba 4,00 % a snadné podmínky
Raiffeisenbank na svém Bonusovém spořicím účtu nabízí úrokovou sazbu ve výši 4,00 % p.a., pro její získání je nutné splnit tyto podmínky:
- 10 plateb kartou měsíčně v kamenném či online obchodě,
- aktivace spořicího účtu v aplikaci Raiffeisenbank.
Pokud podmínky splněny nejsou, tak se úroková sazba sníží na 0,10 % p.a. Úroky jsou připisovány 5. dne následujícího měsíce.
Bonusovou úrokovou sazbu lze u Raiffeisenbank získat u Chytrého, Aktivního i Exkluzivního účtu do výše vkladu 500 tisíc Kč, nad tuto hranici jsou pak vklady úročeny u každého účtu odlišně:
|Tarif
|Bonusový úrok u vkladu do 500 tis. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč
|Chytrý účet
|4,00 %
|0,10 %
|0,10 %
|Aktivní účet
|4,00 %
|3,20 %
|0,10 %
|Exkluzivní účet
|4,00 %
|3,20 %
|3,00 %
Zdroj: Raiffeisenbank
U Raiffeisenbank probíhá akce pro zákazníky, kteří si od 6. ledna 2025 do 31. prosince 2026 zřídili účet, ti mohou za 10 plateb kartou v kalendářním měsíci získat 500 Kč měsíčně, a to až po dobu 6 měsíců.
ČSOB: úroková sazba 4,00 % pro klienty do 26 let
ČSOB nabízí Spoření s bonusem, kde mohou klienti od 18 let do 26 let získat úrokovou sazbu ve výši 4,00 % p.a. do výše vkladu 250 000 Kč. Podmínkou pro získání bonusové sazby je 5 plateb kartou měsíčně.
Pokud jste starší 26 let, tak můžete získat úrokovou sazbu ve výši 3,25 % p.a. do výše vkladu 250 000 Kč (nad tuto částku je vklad úročen sazbou 1,75 %). Nutné je ovšem splnit následující podmínky?
- zasíláním vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně
- 5 platbami kartou měsíčně
Dále ČSOB nabízí možnost získat úrokovou sazbu ve výši 4,00 %, ovšem klienti nad 26 let musí investovat, či posílat peníze na penzijko či stavebko ve výši minimálně 1 500 Kč měsíčně.
Při nesplnění podmínek je vklad úročen pouze základní úrokovou sazbou ve výši 0,25 % p.a.
VÚB banka: úroková sazba 3,60 % bez omezení výše vkladu
Slovenská Všeobecná úverová banka (VÚB) na svém Spoření bez limitů nabízí úrokovou sazbu ve výši 3,60 % p.a. bez omezení výše vkladu.
VÚB vede účet v korunách, ale kvůli slovenskému sídlu banky jsou vklady daněny slovenskou sazbou srážkové daně ve výši 19 %. Slovenskému zdanění se lze vyhnout vyřízením potvrzení o daňovém domicilu v ČR, o které můžete požádat u českého finančního úřadu (za 100 Kč). O daňovém domicilu a jeho vyřízení se dočtete na webových stránkách VÚB banky.
Jestli příjmy úroků ze spořicího účtu ze zahraničí (včetně úroků ze spořicího účtu VÚB banky) přesáhnou 50 000 Kč za rok, je nutné podat daňové přiznání, v něm je příjmy z úroků nutné uvést a zisk se bude danit českou sazbou daně z příjmů (15 %, nebo 23 %).
Komerční banka: úroková sazba 3,50 % do výše vkladu 1 000 000 Kč
Komerční banka na svém Spořicím účtu KB nabízí s úrokovou sazbu ve výši 3,50 % p.a. do výše vkladu 1 000 000 Kč, nad tuto hranici je vklad úročen 0,10 % p.a.
Podmínky pro získání bonusové sazby se liší u stávajících a nových klientů Komerční banky. Co je nutné splnit?
Podmínky pro nové klienty:
- mít aplikaci Komerční banky,
- sjednání spořicího účtu a některého z tarifů banky (i tarifu Start, který je zdarma) do 3 měsíců od založení spořicího účtu.
Bonusová sazba začne platit po sjednání obou produktů (spořicího účtu a tarifu).
Podmínky pro stávající klienty:
- jednorázový vklad ve výši 100 000 Kč z jiné banky,
- v internetovém bankovnictví KB+ na počítači v sekci Úročení a detailu spořicího účtu zvolit „Získat bonus“.
Pokud podmínky nejsou splněny, tak se vklad úročí základní úrokovou sazbou ve výši 0,10 %.
Fio banka: úroková sazba 3,25 %
Fio konto nabízí bonusovou úrokovou sazbu 3,25 % p.a. do výše vkladu 200 000 Kč, nad tuto hranici je vklad úročen:
- od 200 000 Kč do 1 000 000 Kč úrokovou sazbu 0,10 % p.a.
- od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč úrokovou sazbu 0,15 % p.a.
- nad 10 000 000 Kč úrokovou sazbu 0,20 % p.a.
Právnickým osobám nabízí Fio banka spořicí účet s úrokovou sazbou 2,70 % p.a. bez omezení výše vkladu.
Trinity Bank: úroková sazba 3,21 % bez omezení výše vkladu
Trinity Bank na Skvělém účtu nabízí úrokovou sazbu ve výši 3,21 % p.a. bez omezení výše vkladu
Úroky jsou připisovány v poslední den v měsíci a jsou nadále zhodnocovány.
Oberbank: úroková sazba 3,20 % s vkladem alespoň 2 miliony Kč
Oberbank nabízí Spořicí účet s úrokovou sazbu ve výši 3,20 % p.a. s výší vkladu alespoň 2 milionů korun.
Pro vklady od 1 do 2 milionů korun Oberbank nabízí úrokovou sazbu 3,00 % p.a. Při nesplnění podmínek je úroková sazba ve výši 0,01 % p.a.
Podmínkou pro založení spořicího účtu je zřízení privátního běžného účtu.
Partners Banka: úroková sazba 3,06 % bez omezení výše vkladu
Partners Banka má účty Pro jednoho, Pro dva, Pro rodinu a nabízí základní úrokovou sazbu 3,06 % p.a. bez omezení výše vkladu.
U účtů Pro dva a Pro rodinu je úroková míra ve výši 3,06 % p.a. bez podmínek.
U účtu Pro jednoho je nutné pro získání základní úrokové sazby 3,06 % zaplatit 5× kartou v každém měsíci.
Při nesplnění této podmínky, se po 3 měsících sníží úroková sazba na 1,50 % p.a. Pokud podmínku opětovně splníte či při přechodu na jiný balíček účtů (Pro dva či Pro rodinu), se sazba znovu zvýší na 3,06 % p.a.
Partners banka nabízí možnost získání zvýhodněné sazby ve výši 4,06 % p.a. do 500 000 Kč, a to za doporučení jiného klienta a to na dobu jednoho měsíce.
Doporučený klient pak získá rovněž zvýhodněnou sazbu o 1 procentní bod, a to dokonce na 3 měsíce.
Jiné spořicí účty jen s úrokovou sazbou 3,00 % či nižší
Nabídka spořicích účtů na trhu je široká, ostatní banky či spořitelny mají nabídce jen produkty s úrokovou sazbou 3,00 % p.a. či nižší, to si můžete ověřit ve Srovnávači Měšce:
Ve srovnávači jsou zahrnuty i spořicí účty s vyšší úrokovou sazbou, ale u nich je nutné splnit podmínku investice v některém z finančních produktů daného subjektu.