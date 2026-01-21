Finance.cz  »  Účty a spoření  »  Srovnání spořicích účtů v lednu 2026: které banky drží sazby nad 4 %?

Srovnání spořicích účtů v lednu 2026: které banky drží sazby nad 4 %?

Spořicí účty mírně zhodnotí uložené peníze a zároveň zachovávají dostatečnou likviditu. Zvýšila některá banka úrokové sazby na svých spořicích účtech? A je složité na vyšší úrokové sazby dosáhnout?
V prosinci 2025 byly čtyři spořicí účty, které nabízely zhodnocení 4 % či více. Jak se nabídka spořicích účtů v novém roce proměnila? Jaké podmínky je nutné splnit pro získání výhodných úrokových sazeb?

Srovnání spořicích účtů v lednu 2026

V tabulce jsou uvedeny pouze ty spořicí účty, jejichž úroková sazba je vyšší než 3 %.

Srovnání spořicích účtů s úrokovou sazbou nad 3,00 % v lednu 2026

Banka Úrok do hranice Hranice Úrok nad hranicí Další podmínky
mBank:
mSpořicí účet Plus 		 4,01 % Do 500 000 Kč 3,61 %
do 500 000 Kč do
3 000 000 Kč

3,21 %
nad 3 000 000 Kč		 Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně*
Raiffeisenbank:
Bonusový spořicí účet		 4,00 % Do 500 000 Kč 0,10 %** 10× platba kartou měsíčně + aktivace spořicího účtu
Česká spořitelna:
Spořicí účet pro děti		 3,80 %*** Do 100 000 Kč  0,01 %  Pravidelné zasílání alespoň 50 Kč měsíčně na spořicí účet
ČSOB: Spoření s bonusem 3,80 %**** Do 250 000 Kč 2,00 % Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně
VÚB Banka: Spoření bez limitů 3,60 % Daňový domicil od finančního úřadu pro českou 15% daň z příjmů, jinak se úrok bude danit slovenskou 19% daní
Komerční banka: Spořicí účet 3,50 % Do 1 000 000 Kč 0,10 %  Jednorázový vklad alespoň 100 000 Kč, aplikace Komerční banky, zvolení některého z tarifů banky
Fio banka:
Fio konto		 3,25 % Do 200 000 Kč 0,10 %
Trinity Bank:
Skvělý účet		 3,21 % Od výše vkladu nad 600 000 Kč
Oberbank 3,20 % Minimální vklad 2 000 000 Kč
Partners banka 3,06 % 5× platba kartou měsíčně*****

Zdroj: Nabídka bank a spořitelen
* Pro klienty do 18 let, nutné splnit podmínky 5 plateb kartou měsíčně
** Rozdílná úroková míra, záleží na typu účtu
*** Pro klienty do 18 let
**** Pro klienty od 18 do 26 let***** U balíčku Pro jednoho, u balíčků Pro dva a Pro rodinu máte základní úrokovou sazbu automaticky a bez podmínek

mBank: mSpoření s úrokem 4,01 %

Polská mBank nabízí mSpořicí účet Plus s úrokovou sazbou ve výši 4,01 % do 500 000 Kč. Tuto sazbu banka garantuje do 28. února 2026.

Vklad od 500 000,01 Kč do 3 000 000 Kč je úročen sazbou 3,61 % p.a., částka nad 3 000 000 Kč je úročena sazbou 3,21 % p.a.

První 3 měsíce je zvýhodněná sazba bez podmínek, od třetího měsíce je podmínkou vklad minimálně ve výši 15 000 Kč a 5 plateb kartou měsíčně.

Klienti mladší 18 let pro úrokovou sazbu ve výši 4,01 % nemusí tyto podmínky splnit.

mBank má v nabídce ještě další spořicí účty – mSpoření a mSpořicí účet s úrokovými sazbami 3,01 % p.a.

Raiffeisenbank: Bonusový spořicí účet s úrokem 4,00 %

Raiffeisenbank na svém Bonusovém spořicím účtu nabízí úrokovou sazbu ve výši 4,00 % p.a., pro její získání je nutné splnit tyto podmínky:

  • 10 plateb kartou měsíčně v kamenném či online obchodě,
  • aktivace spořicího účtu v aplikaci Raiffeisenbank.

Pokud podmínky splněny nejsou, tak se úroková sazba sníží na 0,10 % p.a. Úroky jsou připisovány 5. dne následujícího měsíce.

Bonusovou úrokovou sazbu lze u Raiffeisenbank získat u Chytrého, Aktivního i Exkluzivního účtu do výše vkladu 500 tisíc Kč, nad tuto hranici jsou pak vklady úročeny u každého účtu odlišně:

Tarif Bonusový úrok u vkladu do 500 tis. Kč Bonusový úrok u vkladu od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč Bonusový úrok u vkladu od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč
Chytrý účet 4,00 % 0,10 % 0,10 %
Aktivní účet 4,00 % 3,00 % 0,10 %
Exkluzivní účet 4,00 % 3,00 % 3,00 %

Zdroj: Raiffeisenbank

Raiffeisenbank nabízí akci pro zákazníky, kteří si od 6. ledna 2025 do 31. prosince 2026 zřídili účet. Tito zákazníci mohou za 10 plateb kartou v kalendářním měsíci získat 500 Kč měsíčně, a to až po dobu 6 měsíců.

Česká spořitelna: Spořicí účet pro děti s úrokem 3,80 %

Česká spořitelna u Spořicího účtu pro děti (klienty mladší 18 let) nabízí úrokovou sazbu až ve výši 3,80 %, kterou klienti získají za pravidelné zasílání „kapesného“ ve výši alespoň 50 Kč měsíčně.

Bez kapesného činí základní úroková sazba ve výši 2,80 % p.a. do výše 100 000 Kč. Nad hranici 100 000 Kč je vklad v obou případech dále úročen úrokovou sazbou 0,01 % p.a.

Pro plnoleté klienty Česká spořitelna nabízí spořicí účet s úrokovou sazbou 3,80 % p.a. do 400 000 Kč, ale s podmínkou investování či spoření ve výši alespoň 2000 Kč měsíčně v produktech České spořitelny. Bez investice či spoření dosáhnete na spořicím účtu na úrokovou sazbu ve výši 0,75 % p.a.

ČSOB: Spoření s bonusem a úrokem 3,80 %

ČSOB má v nabídce Spoření s bonusem, v rámci něhož mohou klienti od 18 let do 26 let získat úrokovou sazbu ve výši 3,80 % p.a. do výše vkladu 250 000 Kč.

Podmínkou pro získání bonusové sazby je 5 plateb kartou měsíčně.

V případě, že je klient starší 26 let, tak může získat úrokovou sazbu ve výši 2,75 % p.a. do výše vkladu 250 000 Kč (nad tuto částku je vklad úročen sazbou 2,00 %). Nutné je ovšem splnit následující podmínky:

  • zasíláním vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně
  • 5 platbami kartou měsíčně

ČSOB nabízí možnost získat úrokovou sazbu ve výši 3,80 % i klientům starším 26 let, ale pod podmínkou investice či zaslání financí na penzijko či stavebko ve výši minimálně 1 500 Kč měsíčně.

Při nesplnění podmínek je vklad úročen pouze základní úrokovou sazbou ve výši 0,25 % p.a.

ČSOB oznámila, že úrokovou sazbu až 3,80 % ročně na vklady do 250 000 Kč si mohou její klienti užívat až do 31. března 2026. Nejpozději 2 týdny před koncem platnosti TOP sazby oznámí ČSOB její výši na svých stránkách.

VÚB banka: Spoření bez limitů s úrokem 3,60 %

Všeobecná úverová banka (VÚB) se sídlem na Slovensku nabízí Spoření bez limitů, na němž najdete úrokovou sazbu ve výši 3,60 % p.a. bez omezení výše vkladu.

VÚB vede účet v korunách, ale jelikož sídlí na Slovensku, tak jsou vklady daněny slovenskou sazbou srážkové daně ve výši 19 %.

Slovenskému zdanění se lze vyhnout vyřízením potvrzení o daňovém domicilu v ČR, o které můžete požádat u českého finančního úřadu (za 100 Kč). O daňovém domicilu a jeho vyřízení se dočtete na webových stránkách VÚB banky.

Komerční banka: Spořicí účet KB s úrokem 3,50 %

Komerční banka nabízí Spořicí účet KB s úrokovou sazbou ve výši 3,50 % p.a. do výše vkladu 1 000 000 Kč, nad tuto hranici je vklad úročen 0,10 % p.a.

Podmínky pro získání bonusové sazby jsou odlišné u stávajících a nových klientů Komerční banky.

Podmínky pro nové klienty:

  • mít aplikaci Komerční banky,
  • sjednání spořicího účtu a některého z tarifů banky (i tarifu Start, který je zdarma) do 3 měsíců od založení spořicího účtu.

Bonusová sazba začne platit po sjednání obou produktů (spořicího účtu a tarifu).

Podmínky pro stávající klienty:

  • jednorázový vklad ve výši 100 000 Kč z jiné banky,
  • v internetovém bankovnictví KB+ na počítači v sekci Úročení a detailu spořicího účtu zvolit „Získat bonus“.

Při nesplnění podmínek se vklad úročí základní úrokovou sazbou ve výši 0,10 %.

Fio banka: Fio konto s úrokem 3,25 %

Fio banka na Fio kontu nabízí bonusovou úrokovou sazbu 3,25 % p.a. do výše vkladu 200 000 Kč, nad tuto hranici je vklad úročen následovně:

  • od 200 000 Kč do 1 000 000 Kč úrokovou sazbu 0,10 % p.a.
  • od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč úrokovou sazbu 0,15 % p.a.
  • nad 10 000 000 Kč úrokovou sazbu 0,20 % p.a.

Fio konto je určeno pro fyzické osoby, právnickým osobám nabízí Fio banka spořicí účet s úrokovou sazbou 2,70 % p.a. bez omezení výše vkladu.

Trinity Bank: Skvělý účet s úrokem 3,21 %

Trinity Bank v prosincovém srovnání nabízela na Skvělém účtu úrokovou sazbu ve výši 3,21 % p.a. bez omezení výše vkladu.

Nyní je úroková sazba odvozena od výše vkladu:

  • Základní sazba ve výši 2,01 % platí pro vklady do 300 000 Kč
  • Střední sazba 2,80 % je určena pro vklady od 300 000 Kč do 600 000 Kč
  • Nejvyšší sazbou 3,21 % se pak úročí vklady nad 600 000 Kč

Celý zůstatek Trinity Bank úročí vždy úrokovou sazbou podle daného rozmezí.

Úroky jsou připisovány v poslední den v měsíci a jsou nadále zhodnocovány.

Oberbank: Spořicí účet s úrokem 3,20 %

Oberbank na Spořicím účtu nabízí úrokovou sazbu ve výši 3,20 % p.a., ale s minimální výší vkladu 2 000 000 Kč.

Vklady od 1 000 000 Kč do 2 000 000 Kč jsou na Spořicím účtu Oberbank úročeny sazbou 3,00 % p.a. Při nesplnění podmínek je úroková sazba ve výši 0,01 % p.a.

Podmínkou pro založení spořicího účtu je zřízení privátního běžného účtu.

Partners Banka: Spořicí účet s úrokem 3,06 %

Partners Banka má v nabídce účty:

  • Pro jednoho,
  • Pro dva,
  • Pro rodinu

U balíčků účtů Pro dva a Pro rodinu nabízí základní úrokovou sazbu ve výši 3,06 % p.a. bez omezení výše vkladu.

U účtu Pro jednoho je nutné pro získání základní úrokové sazby 3,06 % zaplatit 5× kartou v každém měsíci.

Pokud klient nesplní podmínku, tak se po 3 měsících sníží úroková sazba na 1,50 % p.a. Jestliže podmínku klient opětovně splní či přejde na jiný balíček účtů (Pro dva či Pro rodinu), se sazba znovu zvýší na 3,06 % p.a.

U Partners banky může klient získat zvýhodněnou sazbu ve výši 4,06 % p.a. do 500 000 Kč, podmínkou je doporučení jiného klienta. Zvýhodněnou sazbu pak tento klient získá na dobu jednoho měsíce. Doporučený klient získá zvýhodněnou sazbu o 1 procentní bod také, a to dokonce na 3 měsíce. 

Další spořicí účty nabízí úrok 3,00 % či nižší 

Banky a spořitelny nabízejí celou řadu spořicích účtů, ale většina z nich již jen s úrokovou sazbou 3,00 % p.a. či nižší, anebo s podmínkou investice v některém z finančních produktů.

Srovnání spořicích účtů najdete také ve Srovnávači Měšce:

