Srovnání spořicích účtů v lednu 2026: které banky drží sazby nad 4 %?

V prosinci 2025 byly čtyři spořicí účty, které nabízely zhodnocení 4 % či více. Jak se nabídka spořicích účtů v novém roce proměnila? Jaké podmínky je nutné splnit pro získání výhodných úrokových sazeb?
Srovnání spořicích účtů v lednu 2026
V tabulce jsou uvedeny pouze ty spořicí účty, jejichž úroková sazba je vyšší než 3 %.
Srovnání spořicích účtů s úrokovou sazbou nad 3,00 % v lednu 2026
|Banka
|Úrok do hranice
|Hranice
|Úrok nad hranicí
|Další podmínky
|mBank:
mSpořicí účet Plus
|4,01 %
|Do 500 000 Kč
|3,61 %
do 500 000 Kč do
3 000 000 Kč
3,21 %
nad 3 000 000 Kč
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně*
|Raiffeisenbank:
Bonusový spořicí účet
|4,00 %
|Do 500 000 Kč
|0,10 %**
|10× platba kartou měsíčně + aktivace spořicího účtu
|Česká spořitelna:
Spořicí účet pro děti
|3,80 %***
|Do 100 000 Kč
|0,01 %
|Pravidelné zasílání alespoň 50 Kč měsíčně na spořicí účet
|ČSOB: Spoření s bonusem
|3,80 %****
|Do 250 000 Kč
|2,00 %
|Zasílání vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou měsíčně
|VÚB Banka: Spoření bez limitů
|3,60 %
|–
|–
|Daňový domicil od finančního úřadu pro českou 15% daň z příjmů, jinak se úrok bude danit slovenskou 19% daní
|Komerční banka: Spořicí účet
|3,50 %
|Do 1 000 000 Kč
|0,10 %
|Jednorázový vklad alespoň 100 000 Kč, aplikace Komerční banky, zvolení některého z tarifů banky
|Fio banka:
Fio konto
|3,25 %
|Do 200 000 Kč
|0,10 %
|Trinity Bank:
Skvělý účet
|3,21 %
|–
|–
|Od výše vkladu nad 600 000 Kč
|Oberbank
|3,20 %
|–
|–
|Minimální vklad 2 000 000 Kč
|Partners banka
|3,06 %
|–
|–
|5× platba kartou měsíčně*****
Zdroj: Nabídka bank a spořitelen
* Pro klienty do 18 let, nutné splnit podmínky 5 plateb kartou měsíčně
** Rozdílná úroková míra, záleží na typu účtu
*** Pro klienty do 18 let
**** Pro klienty od 18 do 26 let***** U balíčku Pro jednoho, u balíčků Pro dva a Pro rodinu máte základní úrokovou sazbu automaticky a bez podmínek
mBank: mSpoření s úrokem 4,01 %
Polská mBank nabízí mSpořicí účet Plus s úrokovou sazbou ve výši 4,01 % do 500 000 Kč. Tuto sazbu banka garantuje do 28. února 2026.
Vklad od 500 000,01 Kč do 3 000 000 Kč je úročen sazbou 3,61 % p.a., částka nad 3 000 000 Kč je úročena sazbou 3,21 % p.a.
První 3 měsíce je zvýhodněná sazba bez podmínek, od třetího měsíce je podmínkou vklad minimálně ve výši 15 000 Kč a 5 plateb kartou měsíčně.
Klienti mladší 18 let pro úrokovou sazbu ve výši 4,01 % nemusí tyto podmínky splnit.
mBank má v nabídce ještě další spořicí účty – mSpoření a mSpořicí účet s úrokovými sazbami 3,01 % p.a.
Raiffeisenbank: Bonusový spořicí účet s úrokem 4,00 %
Raiffeisenbank na svém Bonusovém spořicím účtu nabízí úrokovou sazbu ve výši 4,00 % p.a., pro její získání je nutné splnit tyto podmínky:
- 10 plateb kartou měsíčně v kamenném či online obchodě,
- aktivace spořicího účtu v aplikaci Raiffeisenbank.
Pokud podmínky splněny nejsou, tak se úroková sazba sníží na 0,10 % p.a. Úroky jsou připisovány 5. dne následujícího měsíce.
Bonusovou úrokovou sazbu lze u Raiffeisenbank získat u Chytrého, Aktivního i Exkluzivního účtu do výše vkladu 500 tisíc Kč, nad tuto hranici jsou pak vklady úročeny u každého účtu odlišně:
|Tarif
|Bonusový úrok u vkladu do 500 tis. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč
|Bonusový úrok u vkladu od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč
|Chytrý účet
|4,00 %
|0,10 %
|0,10 %
|Aktivní účet
|4,00 %
|3,00 %
|0,10 %
|Exkluzivní účet
|4,00 %
|3,00 %
|3,00 %
Zdroj: Raiffeisenbank
Raiffeisenbank nabízí akci pro zákazníky, kteří si od 6. ledna 2025 do 31. prosince 2026 zřídili účet. Tito zákazníci mohou za 10 plateb kartou v kalendářním měsíci získat 500 Kč měsíčně, a to až po dobu 6 měsíců.
Česká spořitelna: Spořicí účet pro děti s úrokem 3,80 %
Česká spořitelna u Spořicího účtu pro děti (klienty mladší 18 let) nabízí úrokovou sazbu až ve výši 3,80 %, kterou klienti získají za pravidelné zasílání „kapesného“ ve výši alespoň 50 Kč měsíčně.
Bez kapesného činí základní úroková sazba ve výši 2,80 % p.a. do výše 100 000 Kč. Nad hranici 100 000 Kč je vklad v obou případech dále úročen úrokovou sazbou 0,01 % p.a.
Pro plnoleté klienty Česká spořitelna nabízí spořicí účet s úrokovou sazbou 3,80 % p.a. do 400 000 Kč, ale s podmínkou investování či spoření ve výši alespoň 2000 Kč měsíčně v produktech České spořitelny. Bez investice či spoření dosáhnete na spořicím účtu na úrokovou sazbu ve výši 0,75 % p.a.
ČSOB: Spoření s bonusem a úrokem 3,80 %
ČSOB má v nabídce Spoření s bonusem, v rámci něhož mohou klienti od 18 let do 26 let získat úrokovou sazbu ve výši 3,80 % p.a. do výše vkladu 250 000 Kč.
Podmínkou pro získání bonusové sazby je 5 plateb kartou měsíčně.
V případě, že je klient starší 26 let, tak může získat úrokovou sazbu ve výši 2,75 % p.a. do výše vkladu 250 000 Kč (nad tuto částku je vklad úročen sazbou 2,00 %). Nutné je ovšem splnit následující podmínky:
- zasíláním vkladu alespoň 15 000 Kč měsíčně
- 5 platbami kartou měsíčně
ČSOB nabízí možnost získat úrokovou sazbu ve výši 3,80 % i klientům starším 26 let, ale pod podmínkou investice či zaslání financí na penzijko či stavebko ve výši minimálně 1 500 Kč měsíčně.
Při nesplnění podmínek je vklad úročen pouze základní úrokovou sazbou ve výši 0,25 % p.a.
ČSOB oznámila, že úrokovou sazbu až 3,80 % ročně na vklady do 250 000 Kč si mohou její klienti užívat až do 31. března 2026. Nejpozději 2 týdny před koncem platnosti TOP sazby oznámí ČSOB její výši na svých stránkách.
VÚB banka: Spoření bez limitů s úrokem 3,60 %
Všeobecná úverová banka (VÚB) se sídlem na Slovensku nabízí Spoření bez limitů, na němž najdete úrokovou sazbu ve výši 3,60 % p.a. bez omezení výše vkladu.
VÚB vede účet v korunách, ale jelikož sídlí na Slovensku, tak jsou vklady daněny slovenskou sazbou srážkové daně ve výši 19 %.
Slovenskému zdanění se lze vyhnout vyřízením potvrzení o daňovém domicilu v ČR, o které můžete požádat u českého finančního úřadu (za 100 Kč). O daňovém domicilu a jeho vyřízení se dočtete na webových stránkách VÚB banky.
Komerční banka: Spořicí účet KB s úrokem 3,50 %
Komerční banka nabízí Spořicí účet KB s úrokovou sazbou ve výši 3,50 % p.a. do výše vkladu 1 000 000 Kč, nad tuto hranici je vklad úročen 0,10 % p.a.
Podmínky pro získání bonusové sazby jsou odlišné u stávajících a nových klientů Komerční banky.
Podmínky pro nové klienty:
- mít aplikaci Komerční banky,
- sjednání spořicího účtu a některého z tarifů banky (i tarifu Start, který je zdarma) do 3 měsíců od založení spořicího účtu.
Bonusová sazba začne platit po sjednání obou produktů (spořicího účtu a tarifu).
Podmínky pro stávající klienty:
- jednorázový vklad ve výši 100 000 Kč z jiné banky,
- v internetovém bankovnictví KB+ na počítači v sekci Úročení a detailu spořicího účtu zvolit „Získat bonus“.
Při nesplnění podmínek se vklad úročí základní úrokovou sazbou ve výši 0,10 %.
Fio banka: Fio konto s úrokem 3,25 %
Fio banka na Fio kontu nabízí bonusovou úrokovou sazbu 3,25 % p.a. do výše vkladu 200 000 Kč, nad tuto hranici je vklad úročen následovně:
- od 200 000 Kč do 1 000 000 Kč úrokovou sazbu 0,10 % p.a.
- od 1 000 000 Kč do 10 000 000 Kč úrokovou sazbu 0,15 % p.a.
- nad 10 000 000 Kč úrokovou sazbu 0,20 % p.a.
Fio konto je určeno pro fyzické osoby, právnickým osobám nabízí Fio banka spořicí účet s úrokovou sazbou 2,70 % p.a. bez omezení výše vkladu.
Trinity Bank: Skvělý účet s úrokem 3,21 %
Trinity Bank v prosincovém srovnání nabízela na Skvělém účtu úrokovou sazbu ve výši 3,21 % p.a. bez omezení výše vkladu.
Nyní je úroková sazba odvozena od výše vkladu:
- Základní sazba ve výši 2,01 % platí pro vklady do 300 000 Kč
- Střední sazba 2,80 % je určena pro vklady od 300 000 Kč do 600 000 Kč
- Nejvyšší sazbou 3,21 % se pak úročí vklady nad 600 000 Kč
Celý zůstatek Trinity Bank úročí vždy úrokovou sazbou podle daného rozmezí.
Úroky jsou připisovány v poslední den v měsíci a jsou nadále zhodnocovány.
Oberbank: Spořicí účet s úrokem 3,20 %
Oberbank na Spořicím účtu nabízí úrokovou sazbu ve výši 3,20 % p.a., ale s minimální výší vkladu 2 000 000 Kč.
Vklady od 1 000 000 Kč do 2 000 000 Kč jsou na Spořicím účtu Oberbank úročeny sazbou 3,00 % p.a. Při nesplnění podmínek je úroková sazba ve výši 0,01 % p.a.
Podmínkou pro založení spořicího účtu je zřízení privátního běžného účtu.
Partners Banka: Spořicí účet s úrokem 3,06 %
Partners Banka má v nabídce účty:
- Pro jednoho,
- Pro dva,
- Pro rodinu
U balíčků účtů Pro dva a Pro rodinu nabízí základní úrokovou sazbu ve výši 3,06 % p.a. bez omezení výše vkladu.
U účtu Pro jednoho je nutné pro získání základní úrokové sazby 3,06 % zaplatit 5× kartou v každém měsíci.
Pokud klient nesplní podmínku, tak se po 3 měsících sníží úroková sazba na 1,50 % p.a. Jestliže podmínku klient opětovně splní či přejde na jiný balíček účtů (Pro dva či Pro rodinu), se sazba znovu zvýší na 3,06 % p.a.
U Partners banky může klient získat zvýhodněnou sazbu ve výši 4,06 % p.a. do 500 000 Kč, podmínkou je doporučení jiného klienta. Zvýhodněnou sazbu pak tento klient získá na dobu jednoho měsíce. Doporučený klient získá zvýhodněnou sazbu o 1 procentní bod také, a to dokonce na 3 měsíce.
Další spořicí účty nabízí úrok 3,00 % či nižší
Banky a spořitelny nabízejí celou řadu spořicích účtů, ale většina z nich již jen s úrokovou sazbou 3,00 % p.a. či nižší, anebo s podmínkou investice v některém z finančních produktů.
Srovnání spořicích účtů najdete také ve Srovnávači Měšce: