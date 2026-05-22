Maximální vyměřovací základ a důchod: jaký nejvyšší důchod můžete pobírat?

Výpočet starobního důchodu ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Od roku 2008 je však pro výpočet ročního sociálního pojištění zaveden maximální vyměřovací základ. Jaké to má důchodové důsledky?
Petr Gola
Dnes

Sociální pojištění se od roku 2008 platí v každém roce pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu. Z částky nad strop již sociální pojištění neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel. Stejný maximální vyměřovací základ platí i pro OSVČ. Pro důchodové účely se tak od roku 2008 může započítávat jenom maximální vyměřovací základ, protože z částky nad strop se neplatí sociální pojištění a takový příjem nemá žádný důchodový vliv.

Co se dozvíte v článku
  1. Praktický příklad: maximální vyměřovací základ a důchod
  2. I maximální vyměřovací základ se přepočítává
  3. Nadstandardní příjmy do roku 2007
  4. Vývoj stropu pro platbu sociálního pojištění
  5. Redukce osobního vyměřovacího základu v roce 2026

Praktický příklad: maximální vyměřovací základ a důchod

Pan Roman měl za rok 2025 souhrnnou roční hrubou mzdu 2 600 000 Kč. Maximální vyměřovací základ za rok 2025 však činil 2 234 736 Kč, takže pro důchodové účely se za rok 2025 bude panu Romanovi započítávat částka 2 234 736 Kč, tedy příjem, ze kterého bylo za rok 2025 zaplaceno sociální pojištění. 

I maximální vyměřovací základ se přepočítává

Každý příjmový rok má při výpočtu starobního důchodu stejnou váhu, dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. To platí i pro maximální vyměřovací základy. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se pro důchodové účely hodnotí příjmy v letech 1986 až 2025, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Ze všech rozhodných příjmů se následně vypočítá průměrná hrubá důchodová mzda v současné hodnotě (osobní vyměřovací základ).

Výpočet důchodu v roce 2026, na jaký důchod byste měli nárok?
Znám "Osobní vyměřovací základ":

Nadstandardní příjmy do roku 2007

V letech 1986 až 2007 nebyl pro výpočet sociálního pojištění stanoven maximální vyměřovací základ, sociální pojištění se vypočítávalo z libovolně vysokých aktivních příjmů. To mimo jiné znamená, že mimořádně vysoké příjmy v tomto období více zvyšují starobní důchod, neboť se započítávají v plném rozsahu, od roku 2008 se započítává roční příjem do maximálního vyměřovacího základu.

Která opatření brání vyššímu důchodu?

Vývoj stropu pro platbu sociálního pojištění

V přiložené tabulce níže máme uveden vývoj maximálního vyměřovacího základu od roku 2008 po rok 2026. Máme uvedeny částky maximálních ročních vyměřovacích základů v příslušných letech i přepočtené maximální vyměřovací základy, které se používají při výpočtu starobního důchodu v roce 2026, tedy po vynásobení příslušným koeficientem zohledňujícím inflaci. Při výpočtu starobního důchod v roce 2026 se nehodnotí příjmy dosažené v roce 2026, proto se maximální vyměřovací základ za tento rok nepřepočítává.

Z tabulky vidíme, že přepočtený maximální vyměřovací základ se pohybuje od 2 167 410 Kč (v roce 2018) po 3 475 990 Kč (v roce 2011). Přepočtená hodnota maximálního vyměřovacího základu tedy není ve všech stejně vysoká. Z tohoto pohledu lze říci, že od zavedení maximálního vyměřovacího základu nadstandardní příjmy z let 2010 a 2011 zvyšují starobní důchod nejvíce.

Rok

Maximální roční vyměřovací základ

Přepočtený maximální vyměřovací základ

2026

2 350 416 Kč

-

2025

2 234 736 Kč

2 234 736 Kč

2024

2 110 416 Kč

2 233 032 Kč

2023

1 935 552 Kč

2 169 754 Kč

2022

1 867 728 Kč

2 250 426 Kč

2021

1 701 168 Kč

2 175 284 Kč

2020

1 672 080 Kč

2 266 839 Kč

2019

1 569 552 Kč

2 210 714 Kč

2018

1 438 992 Kč

2 167 410 Kč

2017

1 355 136 Kč

2 200 470 Kč

2016

1 296 288 Kč

2 246 856 Kč

2015

1 277 328 Kč

2 303 278 Kč

2014

1 245 216 Kč

2 313 363 Kč

2013

1 242 432 Kč

2 348 694 Kč

2012

1 206 576 Kč

2 280 912 Kč

2011

1 781 280 Kč

3 475 990 Kč

2010

1 707 048 Kč

3 408 122 Kč

2009

1 130 640 Kč

2 298 139 Kč

2008

1 034 880 Kč

2 176 767 Kč

Redukce osobního vyměřovacího základu v roce 2026

Při výpočtu starobního důchodu se osobní vyměřovací základ redukuje, při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se v první redukční hranici (do 21 546 Kč) započítává z 99 % a ve druhé redukční hranici (od 21 546 Kč do 195 868 Kč) z 26 %. K částce osobního vyměřovacího základu nad 195 868 Kč se při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 nepřihlíží. Nehodnocení osobního vyměřovacího základu nad 195 868 Kč znamená, že při výpočtu starobního důchodu mohou „propadnout“ i příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění.

Redukovaný osobní vyměřovací základ (výpočtový základ) tak nemůže být při výpočtu důchodu v roce 2026 vyšší než 66 655 Kč. Při velmi vysokých příjmech, kdy je výpočtový základ v maximální možné výši, závisí výše státního důchodu již pouze na době pojištění. Např. při době pojištění v rozsahu 46 let činí maximální starobní důchod přiznaný v roce 2026 částku 50 739 Kč.

Pět důchodových chyb, které vám mohou důchod zkrátit o tisíce

