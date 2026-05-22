Maximální vyměřovací základ a důchod: jaký nejvyšší důchod můžete pobírat?

Sociální pojištění se od roku 2008 platí v každém roce pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu. Z částky nad strop již sociální pojištění neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel. Stejný maximální vyměřovací základ platí i pro OSVČ. Pro důchodové účely se tak od roku 2008 může započítávat jenom maximální vyměřovací základ, protože z částky nad strop se neplatí sociální pojištění a takový příjem nemá žádný důchodový vliv.
Praktický příklad: maximální vyměřovací základ a důchod
Pan Roman měl za rok 2025 souhrnnou roční hrubou mzdu 2 600 000 Kč. Maximální vyměřovací základ za rok 2025 však činil 2 234 736 Kč, takže pro důchodové účely se za rok 2025 bude panu Romanovi započítávat částka 2 234 736 Kč, tedy příjem, ze kterého bylo za rok 2025 zaplaceno sociální pojištění.
I maximální vyměřovací základ se přepočítává
Každý příjmový rok má při výpočtu starobního důchodu stejnou váhu, dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. To platí i pro maximální vyměřovací základy. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se pro důchodové účely hodnotí příjmy v letech 1986 až 2025, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Ze všech rozhodných příjmů se následně vypočítá průměrná hrubá důchodová mzda v současné hodnotě (osobní vyměřovací základ).
Nadstandardní příjmy do roku 2007
V letech 1986 až 2007 nebyl pro výpočet sociálního pojištění stanoven maximální vyměřovací základ, sociální pojištění se vypočítávalo z libovolně vysokých aktivních příjmů. To mimo jiné znamená, že mimořádně vysoké příjmy v tomto období více zvyšují starobní důchod, neboť se započítávají v plném rozsahu, od roku 2008 se započítává roční příjem do maximálního vyměřovacího základu.
Vývoj stropu pro platbu sociálního pojištění
V přiložené tabulce níže máme uveden vývoj maximálního vyměřovacího základu od roku 2008 po rok 2026. Máme uvedeny částky maximálních ročních vyměřovacích základů v příslušných letech i přepočtené maximální vyměřovací základy, které se používají při výpočtu starobního důchodu v roce 2026, tedy po vynásobení příslušným koeficientem zohledňujícím inflaci. Při výpočtu starobního důchod v roce 2026 se nehodnotí příjmy dosažené v roce 2026, proto se maximální vyměřovací základ za tento rok nepřepočítává.
Z tabulky vidíme, že přepočtený maximální vyměřovací základ se pohybuje od 2 167 410 Kč (v roce 2018) po 3 475 990 Kč (v roce 2011). Přepočtená hodnota maximálního vyměřovacího základu tedy není ve všech stejně vysoká. Z tohoto pohledu lze říci, že od zavedení maximálního vyměřovacího základu nadstandardní příjmy z let 2010 a 2011 zvyšují starobní důchod nejvíce.
|
Rok
|
Maximální roční vyměřovací základ
|
Přepočtený maximální vyměřovací základ
|
2026
|
2 350 416 Kč
|
-
|
2025
|
2 234 736 Kč
|
2 234 736 Kč
|
2024
|
2 110 416 Kč
|
2 233 032 Kč
|
2023
|
1 935 552 Kč
|
2 169 754 Kč
|
2022
|
1 867 728 Kč
|
2 250 426 Kč
|
2021
|
1 701 168 Kč
|
2 175 284 Kč
|
2020
|
1 672 080 Kč
|
2 266 839 Kč
|
2019
|
1 569 552 Kč
|
2 210 714 Kč
|
2018
|
1 438 992 Kč
|
2 167 410 Kč
|
2017
|
1 355 136 Kč
|
2 200 470 Kč
|
2016
|
1 296 288 Kč
|
2 246 856 Kč
|
2015
|
1 277 328 Kč
|
2 303 278 Kč
|
2014
|
1 245 216 Kč
|
2 313 363 Kč
|
2013
|
1 242 432 Kč
|
2 348 694 Kč
|
2012
|
1 206 576 Kč
|
2 280 912 Kč
|
2011
|
1 781 280 Kč
|
3 475 990 Kč
|
2010
|
1 707 048 Kč
|
3 408 122 Kč
|
2009
|
1 130 640 Kč
|
2 298 139 Kč
|
2008
|
1 034 880 Kč
|
2 176 767 Kč
Redukce osobního vyměřovacího základu v roce 2026
Při výpočtu starobního důchodu se osobní vyměřovací základ redukuje, při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se v první redukční hranici (do 21 546 Kč) započítává z 99 % a ve druhé redukční hranici (od 21 546 Kč do 195 868 Kč) z 26 %. K částce osobního vyměřovacího základu nad 195 868 Kč se při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 nepřihlíží. Nehodnocení osobního vyměřovacího základu nad 195 868 Kč znamená, že při výpočtu starobního důchodu mohou „propadnout“ i příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění.
Redukovaný osobní vyměřovací základ (výpočtový základ) tak nemůže být při výpočtu důchodu v roce 2026 vyšší než 66 655 Kč. Při velmi vysokých příjmech, kdy je výpočtový základ v maximální možné výši, závisí výše státního důchodu již pouze na době pojištění. Např. při době pojištění v rozsahu 46 let činí maximální starobní důchod přiznaný v roce 2026 částku 50 739 Kč.