Finance.cz  »  Spotřebitel

Bonus 1 000 Kč a spořicí účet s úrokem 4 % – nejlepší finanční a nákupní akce tohoto týdne

mBank láká na nové konto s bonusem i výhodným spořením, Sperky.cz mají slevy až 30 % a na výbavu do přírody stačí znát správný kód. Vybrali jsme akce, které se tento týden skutečně vyplatí.
sleva
Autor: Redakce a ChatGPT
Redakce
Dnes

Sdílet

mBank: konto s bonusem až 1 000 Kč a spořením přes 4 % p.a.

Pokud ještě nemáte výhodný běžný účet, mBank teď nabízí zajímavou kombinaci: k novému mKontu získáte mSpořicí účet Plus s úrokem až 4,01 % p.a. a k tomu bonus až 1 000 Kč. Akce platí do konce června.

Sperky.cz: hodinky a šperky se slevou až 30 %

Na Sperky.cz platí do konce května hned dva kódy. Kód EXTRA30 dává 30 % na vybrané šperky a hodinky označené štítkem „Akce s kódem" a kód SWAROVSKI25 sníží cenu vybraných šperků Swarovski o 25 %.

Notino: až 20 % sleva na vybrané značky

V největším evropském parfumérském e-shopu Notino platí do 24. května kód COMBI, který přinese až 20 % na vybrané značky a produkty. Ideální příležitost doplnit zásoby oblíbené kosmetiky nebo pořídit dárek.

Intimissimi: prádlo 3+1 a kalhotky až 7+3 zdarma

Italská spodní prádlo značky Intimissimi nabízí do 25. května dvě akce najednou. V kategorii Mix&Match platí pravidlo 3+1 zdarma a u kalhotek lze využít ještě výhodnější poměry – 5+2 nebo dokonce 7+3 zdarma.

Alza: televize na MS v hokeji se slevou až 40 %

Mistrovství světa v hokeji je ideální záminka pořídit si konečně pořádnou televizi. Na Alze teď platí slevové kódy, díky nimž lze ušetřit až 40 %.

  • 83" Samsung QE83S85F – OLED, 210 cm, HDR10+, Dolby Atmos, 120 Hz. S kódem CZAVWEEK40 za 44 990 Kč místo 74 983 Kč.
  • 75" Samsung QE75Q8F – QLED, 191 cm, HDR10+, + 43" Samsung zdarma v hodnotě 7 766 Kč. S kódem CZAVWEEK20 za 22 990 Kč.
  • 65" LG OLED65C54 – OLED, 165 cm, 144 Hz, 4× HDMI 2.1. S kódem CZAVWEEK15 za 28 042 Kč.
  • 32" Thomson GO Plus 32UE5M45 – LED, 81 cm, kompaktní varianta do menší místnosti, prémiový záruční servis Door-to-Door. S kódem CZAVWEEK30 za 15 778 Kč.

Tescoma: 20 % sleva na vše při nákupu nad 699 Kč

Oblíbená česká značka kuchyňského nádobí a vybavení Tescoma spustila Týden s Tescomou. S kódem TES26 získáte 20 % slevu na celý sortiment při nákupu nad 699 Kč. Akce neplatí na akční zboží a dárkové poukazy, vyprší 1. června.

Koberce K+K: až 15 % na podlahové krytiny

Na Koberce K+K platí rovnou tři slevové kódy: PVC10 dá 10 % na PVC a lino (do 25. 5.), KOB10 sníží cenu kusových koberců o 10 % a TRAVA15 přinese 15 % na umělé trávy (do 25. 5.).

Isostar: sportovní výživa se slevou až 20 %

Značka sportovní výživy Isostar spustila akční týden se slevami až 20 % na vybrané produkty. Výhodná příležitost zásobit se iontovými nápoji, gely nebo tyčinkami před letní sezónou.

Slevomat: wellness pobyty a dovolená pro dva i celou rodinu

Potřebujete si pořádně odpočinout? Na Slevomatu najdete stovky nabídek wellness pobytů za zvýhodněné ceny — od víkendových únikových pobytů pro dva až po delší rodinné dovolené.

Vybírat můžete z hotelů a penzionů po celém Česku, na Slovensku, v Maďarsku i Polsku včetně Baltu, a nechybí ani nabídky u moře na jihu Evropy. A pokud máte napjatý rozpočet, i mezi levnějšími nabídkami se dají najít opravdové perly.

Zoohit: kočičí stelivo Intersand a Odourlock se slevou 15 %

Chovatelé koček si přijdou na své na Zoohit.cz, kde do 25. května platí 15% sleva na oblíbené stelivo Intersand Classic a Odourlock. Sleva se vztahuje na vybrané produkty označené políčkem „Aktivovat Extra slevu".

Počítače24.cz: repasovaná technika se slevou až 600 Kč

Chcete ušetřit na elektronice, ale nechcete slevovat na kvalitě? Počítače24.cz prodává repasované produkty s kupónovými slevami dle výše nákupu: kód mamslevu200 dá 200 Kč od 2 000 Kč, kód mamslevu400 ušetří 400 Kč od 5 000 Kč a kód mamslevu600 srazí cenu o 600 Kč při nákupu nad 10 000 Kč. Kupóny nelze kombinovat.

MM26_NL

Nejoutdoor.cz: sleva 5 % na veškeré outdoorové vybavení

Plánujete výlety, túry nebo kempování? Na Nejoutdoor.cz ušetříte 5 % na celém sortimentu s kódem SLEVA5. Akce platí do konce května.

Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete nebo nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování.

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Redakce

Redakce


Témata:




Nejnovější články

Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Aktuální cenové stropy PHM

cena benzínu a nafty Maximální cena benzínu a nafty

Dále u nás najdete

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze

Podívejte se, co asi budí šéfa Nvidie ze spaní

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

Vývojáři jsou zahlcení: AI slop mění ekonomiku bezpečnosti

Od tajných spolků k tripartitě: Jak pracující táhnou za jeden provaz

Onkologie už dávno není tak smrtelná, míní odbornice

Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Od kdy a o kolik?

Češi chtějí novou elektroniku, prodeje v březnu rostly

Ověřování digitální identity je klíčem pro digitální ekonomiku

Na Vysočině věří globálnímu cloudu. Jak jste na tom vy?

Kritická chyba ve Windows je i po deseti letech stále nebezpečná

Globální exploze paměťových čipů: uď nejsou, nebo jsou drahé

Na kvantové útoky není připravena většina blockchainů

Hasiči a záchranáři testují, co umí 5G, když jde o život

Zbývá poslední týden pro registraci do TOP 100 ICT společností v ČR

Na léčbu antiobezitiky si připravte až deset a půl tisíc korun měsíčně

Revoluce v síťovém provozu, upload drtí download