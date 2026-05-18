Policie odhalila stovky případů zneužívání dávek, připravovaná novela zpřísní kontroly

Ministerstvo vnitra společně s policií pokračuje v boji proti zneužívání humanitárních a solidárních dávek vyplácených osobám s dočasnou ochranou. Na aktuální situaci reaguje také připravovaná bezpečnostní novela, kterou chce Ministerstvo vnitra tento týden předložit vládě. Dočasná ochrana je zvláštní režim pobytu poskytovaný osobám, které byly nuceny opustit svou zemi například v důsledku ozbrojeného konfliktu.
Od začátku roku 2026 odhalila policie po celé republice stovky případů organizovaného zneužívání dávek. Celková vyčíslená škoda dosahuje téměř 18 milionů korun. Ministerstvo vnitra proto letos v dubnu společně s úřadem práce a policií přijalo opatření, která mají urychlit předávání informací o podezřelých žádostech a zefektivnit trestní řízení, zejména v případech vyžadujících rychlé řešení.
„Česká republika nebude tolerovat zneužívání systému ani organizované podvody. Policie i další státní instituce v této oblasti postupují důsledně a připravovaná novela zároveň posílí kontrolní mechanismy státu,“ zdůrazňuje ministr vnitra Lubomír Metnar.
Dávková turistika patří mezi nejčastější formy zneužívání
Mezi nejčastější způsoby zneužívání dávek patří takzvaná dávková turistika, kdy se žadatelé dlouhodobě zdržují mimo území České republiky a vracejí se pouze kvůli prodloužení dočasné ochrany nebo návštěvě úřadu práce.
Policie eviduje také případy využívání fiktivních adres, padělaných nájemních smluv, zamlčování příjmů členů domácnosti či nepravdivých údajů uváděných v elektronických žádostech.