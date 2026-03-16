Posíláte listovní zásilky do zahraničí? Česká pošta mění pravidla jejich obsahu

Na základě rozhodnutí Světové poštovní unie (UPU) dochází ke změně pravidel pro obsah mezinárodních listovních zásilek. Nová úprava se promítá také do služeb České pošty.
Které dokumenty lze zasílat?
Nově je možné v zásilkách typu Doporučené psaní, Doporučené slepecké psaní a Cenné psaní zasílat pouze dokumenty. Do této kategorie patří například:
- dopisy a korespondence
- smlouvy, dohody a úřední listiny
- osobní doklady, průkazy, osvědčení a jiná oprávnění
- zprávy, protokoly, zápisy z jednání
- deníky, poznámky, rukopisy
- mapy a plány
- technické výkresy, schémata
- náčrty, ilustrace, diagramy
- brožury
- pozvánky a jiná oznámení
- formuláře, manuály, katalogy (pokud nejsou zbožím)
- fotografie (pokud nejsou zbožím)
- zvukové nahrávky (rozhovory, záznamy jednání)
- videozáznamy (pokud jsou nositelem informací)
Naopak zboží již není možné v těchto listovních zásilkách do zahraničí zasílat. Pokud zákazníci potřebují odeslat drobné předměty, produkty nebo jiné fyzické zboží, je nutné využít některou z jiných služeb České pošty.
Například:
- Obyčejnou zásilku do zahraničí (psaní) - ekonomicky výhodnější, ale neumožňuje sledování zásilky a pošta za její obsah neodpovídá.
- Balíkovou zásilku do zahraničí, např. Standardní balík nebo Cenný balík do zahraničí – umožňují sledování zásilky a pošta za zásilku odpovídá.
Možnost sledovat zásilku v zahraničí
Česká pošta zároveň spouští od 1. 4. 2026 novou službu Sledování v zahraničí, díky které bude možno sledovat stav Obyčejné listovní zásilky do zahraničí. Zákazníci tak budou vědět, zda zásilka již opustila ČR nebo že již byla doručena adresátovi.
Zdroj: Česká pošta