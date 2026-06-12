Povinná záloha na sociální pojištění u OSVČ může být vyšší než 5005 Kč. Kdo si nakonec připlatí?

S účinností od 1. července 2026 dojde ke změně Zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, což bude mít za následek snížení současné zálohy na pojistné. Ne u každého však dojde ke snížení zálohy na 5005 Kč.
Jak se sníží záloha na sociální pojištění pro OSVČ?
Pokud při hlavní činnosti Váš měsíční vyměřovací základ neboli příjem připadající na jeden kalendářní měsíc činnosti, který odpovídá 55 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti, nedosahoval alespoň částky minima 40 % průměrné mzdy (tj. 19 587 Kč měsíčně), bylo pojistné stanoveno ve výši tohoto minima (5 720 Kč).
Nově tak dojde k přehodnocení a nové, nižší minimum 5 005 Kč bude stanoveno těm OSVČ, jejichž měsíční příjem při hlavní činnosti nedosahoval alespoň částky minima 35 % průměrné mzdy (tj. 17 139 Kč měsíčně).
Platí OSVČ příliš vysoké povinné odvody?
Co když byl příjem než vyšší 35 % průměrné mzdy?
Pokud byl však příjem připadající na jeden kalendářní měsíc v roce 2025, popř. v roce 2024, nižší než 19 587 Kč, a přesto vyšší než 17 139 Kč, bude nová výše zálohy na pojistné stanovena z výpočtu Vašeho skutečného měsíčního příjmu (např. pokud měsíční příjem v roce 2025 činil 18 560 Kč, pak nová výše zálohy na pojistné bude od července činit 5 420 Kč).
Jestliže tedy jako OSVČ vykonáváte hlavní činnost a doposud hradíte zálohu na pojistné 5 720 Kč, pak od 1. července 2026 (počínaje první zálohou na pojistné za červenec 2026) dojde k přepočtu předpisu výše záloh na pojistné. Ten bude stanoven buď ve výši nového minima 5 005 Kč, nebo na základě výpočtu z Vašich příjmů z podnikání v předchozím kalendářním roce.