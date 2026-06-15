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Pozor na falešné SMS o dopravních pokutách. Ministerstvo varuje před podvodem

Veronika Němcová
Dnes

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newsimg-new-mobil-10.jpg Autor: Pixabay
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Ministerstvo dopravy upozorňuje na novou vlnu podvodných SMS zpráv, které se tváří jako výzvy k úhradě dopravních pokut. V posledních dnech eviduje zvýšený počet dotazů od lidí, kteří takové zprávy obdrželi a varuje, že jde o phishingový útok zaměřený na získání citlivých údajů.

Podvodné SMS informují příjemce o údajné pokutě za dopravní přestupek a obsahují odkaz na falešné internetové stránky, například doprava.eu.cc, které se snaží napodobit oficiální státní portály. Cílem útočníků je přimět adresáty k rychlé reakci, zadání osobních či platebních údajů nebo instalaci škodlivé aplikace.

V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na infolinku Ministerstva dopravy na čísle 222 266 759.
 
Ministerstvo dopravy zdůrazňuje, že:

  • informace o dopravních přestupcích nejsou tímto způsobem rozesílány,
  • SMS zprávy neobsahují odkazy na úhradu pokut přes neoficiální weby,
  • seriózní komunikace vždy obsahuje konkrétní identifikaci přestupku (např. místo, čas, vozidlo).

Podvodníci podle ministerstva spoléhají na psychologický nátlak. Ve zprávách často hrozí vymáháním dluhu, soudním řízením nebo blokací účtu, aby příjemce jednal bez rozmyslu.

SMS

Autor: Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy proto doporučuje:

  • neklikat na odkazy v podezřelých SMS zprávách,
  • nereagovat na výzvy k platbě,
  • neinstalovat žádné aplikace, na které SMS odkazuje.
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Autor aktuality

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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