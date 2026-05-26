Převážíte cigarety přes hranice EU? Může vám vzniknout povinnost zaplatit daň

Veronika Němcová
Dnes

Cigarety Autor: Celní správa

Celní správa ČR upozorňuje na nový výklad pravidel Evropské unie týkajících se převozu tabákových výrobků mezi členskými státy. Vyplývá z něj, že cigarety nebo jiné tabákové výrobky zakoupené v jedné zemi EU nelze automaticky považovat za zboží určené pro „osobní spotřebu“, pokud jsou následně převáženy za účelem darování jiné osobě. V takovém případě může vzniknout povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň v zemi, kam je zboží přivezeno.

Nový výklad Soudního dvora EU

Upřesnění přinesl rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 20. května 2026. Soud v něm zdůraznil, že osvobození od spotřební daně při převozu tabákových výrobků v rámci EU se vztahuje pouze na případy, kdy je zboží určeno výhradně pro osobní užití osoby, která jej sama převáží. Jakmile je však skutečným účelem přepravy předání jiné osobě, a to bez ohledu na to, zda jde o rodinu, známé nebo dar, nelze již hovořit o osobní spotřebě.

Podle soudu je takový výklad nezbytný mimo jiné pro zamezení daňovým únikům a zneužívání rozdílů ve zdanění tabákových výrobků mezi jednotlivými členskými státy EU.

Možné daňové povinnosti při převozu

Celní správa proto upozorňuje, že v situacích, kdy jsou tabákové výrobky nakoupeny v jedné zemi a následně přepraveny do jiné za účelem darování, může v cílovém státě vzniknout povinnost přiznat spotřební daň a tuto daň také uhradit. V některých případech může být takové jednání spojeno i se sankcemi.

Celníci proto doporučují cestujícím, aby při přepravě tabákových výrobků v rámci Evropské unie věnovali pozornost nejen množství převáženého zboží, ale především jeho skutečnému účelu. Právě ten je klíčový pro posouzení, zda se jedná o zboží pro osobní spotřebu, nebo o převoz, který již podléhá daňovým pravidlům v cílové zemi.

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

