Primark otevře 8. září 2026 novou prodejnu

Primark chystá otevření nové prodejny v úterý 8. září 2026. Kde se na ni mohou zákazníci Primarku těšit?
Primark nově otevře prodejnu v Ostravě
Primark otevře svou čtvrtou prodejnu v Česku, zároveň půjde o první pobočku v Moravskoslezském kraji. Nová pobočka vzniká v obchodním centru Avion Shopping Park Ostrava.
Do vybudování ostravské pobočky společnost investovala více než 9 milionů eur, tedy v přepočtu přes 220 milionů korun. Prodejna má zároveň vytvořit téměř stovku nových pracovních míst.
Kdy bude nová prodejna Primarku otevřena?
První zákazníci se do nové prodejny dostanou 8. září v 9:30 hodin. Nový Primark bude mít přibližně 3100 metrů čtverečních prodejní plochy rozdělené do dvou podlaží. Nabídne dámské, pánské a dětské oblečení, kosmetiku, bytové doplňky a další sortiment pro domácnost.
První Primark se samoobslužnými pokladnami v Česku
Ostravská pobočka bude mít jednu novinku. Jako první prodejna Primarku v Česku bude vybavena samoobslužnými pokladnami.
Společnost při výběru lokality počítá také se zákazníky ze sousedního Polska. Avion Shopping Park leží přibližně 20 kilometrů od polských hranic.
„Otevření naší první prodejny v Moravskoslezském kraji představuje pro Primark významný milník. Máme radost, že můžeme naši nabídku zpřístupnit zákazníkům v Ostravě i jejím okolí a zároveň jim poskytnout ještě lepší nákupní zážitek díky prvním samoobslužným pokladnám v Primarku v České republice,“ uvedl Maciej Podwojski, ředitel Primarku pro střední a východní Evropu.
Primark chystá v Česku už pátou prodejnu, opět v Praze
Primark vstoupil na český trh v roce 2021, kdy otevřel svou první tuzemskou prodejnu na Václavském náměstí v Praze. V současnosti má v Česku tři pobočky – dvě v Praze a jednu v nákupním centru Olympia Brno. Ostravská prodejna tak bude čtvrtá.
Další expanzi už společnost připravuje. Pátý český Primark má vzniknout v obchodním centru Westfield Černý Most v Praze. Podle dříve zveřejněných plánů má být otevřen v období mezi zářím 2027 a zářím 2028.
Primark pochází z Irska, kde vznikl v roce 1969. V současnosti provozuje více než 480 prodejen v 19 zemích Evropy, Spojených státech a na Blízkém východě a zaměstnává přes 80 tisíc lidí.