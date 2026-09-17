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Přišla vám SMS zpráva od ČSSZ? Pozor může jít o podvod

Michal Bureš
Včera

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ČSSZ Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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ČSSZ upozorňuje na podvodné SMS zprávy, které informují o údajném nedoplatku na sociálním pojištění a vyzývají příjemce k návštěvě internetového odkazu. Jak je poznat?

ČSSZ: SMS s nedoplatkem může být podvodná, jak ji poznat?

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) uvedla, že se šíří SMS, které mají například takovou podobu:

„Dobrý den, při kontrole evidence sociálního pojištění byl u Vás zjištěn evidovaný nedoplatek. Info zde: eportal-cssz-cz.casa“.

Uvedený odkaz nevede na oficiální internetové stránky ČSSZ. Jedná se o podvodnou zprávu, jejímž cílem může být získání osobních, přihlašovacích nebo platebních údajů.

Zjišťovali jste si někdy u ČSSZ průběh svého důchodového pojištění?

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Informace si ověřujte pouze na oficiálních stránkách ČSSZ

Informace o sociálním pojištění a službách ČSSZ ověřujte pouze prostřednictvím jejích oficiálních internetových stránek:

  • ČSSZ: cssz.gov.cz (v případě Institutu posuzování zdravotního stavu ipzs.gov.cz),

  • ePortál ČSSZ: eportal.cssz.cz. 

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Jak se podvodným SMS bránit?

ČSSZ doporučuje při obdržení podezřelé SMS s nedoplatkem od ČSSZ, nereagovat na zprávu, ani neklikat na uvedený odkaz. Rozhodně nezadávat žádné osobní přihlašovací ani platební údaje. A nakonec si vždy ověřit informace o sociálním pojištění pouze na oficiálních internetových stránkách ČSSZ a na ePortálu ČSSZ

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Co dělat, jestliže jste na odkaz klikli a zadali své údaje?

Jestliže jste na podvodný odkaz klikli a zadali své údaje, neprodleně kontaktujte svou banku
a postupujte podle jejích pokynů. V případě podezření na podvod kontaktujte také Policii České republiky.

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Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktům.

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