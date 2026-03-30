Příspěvek na péči bude od 1. července dostupný širší skupině lidí

Novela zákona o sociálních službách přinese od 1. července částečné zlepšení situace lidí se zdravotním postižením žijících v Česku, kteří pobírají slovenský důchod. Tito lidé se dosud často ocitali bez nároku na příspěvek na péči, přestože jsou odkázáni na každodenní pomoc druhých.
„Tito lidé propadají trhlinou, která vznikla v oblasti dlouhodobé péče. Podle tzv. koordinačních pravidel Evropské unie totiž nemají nárok na český příspěvek na péči. Současně nemohou získat ani obdobný slovenský příspěvek. Ten Slovenská republika vyplácí pouze osobám s pobytem na svém území. Česká republika opakovaně žádala, aby Slovensko zohlednilo sociální dopady na své občany žijící v zahraničí, avšak ke změně dosud nedošlo,“ vysvětlil ombudsman Stanislav Křeček.
Na příspěvek dosáhnou někteří od 1. července
Od 1. července umožní novela zákona o sociálních službách širšímu okruhu lidí žádat o příspěvek na péči. Od této doby budou moci zažádat o příspěvek i lidé se slovenským důchodem. Úřady budou moci zmírnit přísná pravidla pro ty, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, přičemž podmínkou je bydliště v Česku a nepobírání obdobné dávky z jiného státu EU.
Ombudsmani hledají systémové řešení
Téma otevřeli ombudsmani při společném jednání v Brně, kde Stanislav Křeček přivítal slovenského ombudsmana Róberta Dobrovodského. Diskuse navázala na jejich dosavadní spolupráci a zaměřila se na hledání systémového řešení, které by současný stav do budoucna odstranilo. Podle Dobrovodského může nedostatek finanční podpory u lidí odkázaných na péči vést až k pádu do chudoby, a proto chce na Slovensku otevřít debatu o změně legislativy.
„Veľmi si vážim aktivitu môjho českého kolegu doktora Křečka. Rovnako ja ako aj pán doktor Křeček máme rešpekt k životnej situácií ľudí, ktorí sú odkázaní na starostlivosť. Odkázanosť na starostlivosť iných a zároveň nedostatok finančnej podpory tejto starostlivosti môže spôsobiť upadnutie človeka do chudoby. Preto som uistil pána doktora Křečka, že prevezmem si z jeho rúk pomyselnú ľudskoprávnu štafetu v tejto citlivej oblasti a na Slovensku sa budem zaujímať o novú právnu úpravu. Totiž zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby nadobudne účinnosť od 1. januára 2027. Zameriam sa na preskúmanie toho, či by príslušné ministerstvo mohlo zaviesť osobitný mechanizmus podľa ktorého by sa vo výnimočných prípadoch mohlo upustiť od princípu teritoriálnej viazanosti prípadne modifikovať charakter príspevku ako dávky sociálnej pomoci. Do úvahy prichádza aj uzatvorenie bilaterálnej zmluvy, ktorá by odstránila tvrdosť zákona,“ uvedl Róbert Dobrovodský.
Příspěvek na péči je určen lidem, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládají základní každodenní činnosti, jako je například hygiena, stravování nebo komunikace, a jsou proto závislí na pomoci jiné osoby. Finanční podpora jim umožňuje zajistit si potřebnou péči a podporu v běžném životě.