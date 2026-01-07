Pro vstup a výstup do paušální daně máte čas jen do pondělí 12. ledna 2026

Jestliže OSVČ plánuje od roku 2026 vstoupit do paušálního režimu nebo z něj vystoupit, tak je nutné podat oznámení o vstupu (výstupu) do paušálního režimu nejpozději do pondělí 12. ledna 2026.
Plátci paušální daně nic oznamovat nemusejí, jestliže paušální režim neopouští či nemění pásmo paušální daně.
Jakým způsobem podat oznámení o vstupu do paušálního režimu?
Jestliže má OSVČ povinně ze zákona zřízenou datovou schránku, tak oznámení musí podat elektronicky (pošle tedy vyplněný formulář datovou schránkou). Některé OSVČ povinnou datovou schránku zřízenou nemají, ty pak mohou oznámení poslat na příslušný finanční úřad i poštou nebo jej odevzdat osobně na podatelně finančního úřadu.
Do 12. ledna 2026 můžete z paušálního režimu vystoupit či změnit pásmo
OSVČ mohou do pondělí 12. ledna 2026 z paušálního režimu vystoupit.
Rovněž OSVČ mohou změnit pásmo paušálního režimu.
Jaké jsou podmínky pro vstup do paušálního režimu?
OSVČ může vstoupit do paušálního režimu, pokud splňuje tyto podmínky:
- Není plátcem DPH.
- Má roční příjmy do 2 milionů Kč.
- Nevykonává činnost, ze které má příjmy ze závislé činnosti (s výjimkou příjmů zdaňovaných srážkou).
- Není v insolvenčním řízení.
- Není společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti.
- V bezprostředně předcházejícím roce neměla příjmy vyšší, než je rozhodný příjem pro zvolené pásmo paušálního režimu.
- V případě zahájení podnikatelské činnosti v průběhu roku neměla OSVČ před tímto datem příjmy ze závislé činnosti (nezdaňované srážkou) nebo zdanitelné příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo ostatní příjmy, které nejsou zdaňované srážkou, v úhrnu vyšší než 50 000 Kč.
Jaká je výše paušálních záloh na rok 2026?
Od 1. ledna 2026 se mění výše paušálních záloh pouze v prvním pásmu, a to o 1268 Kč měsíčně.
Paušální zálohy ve druhém a třetím pásmu se nemění.
Měsíční paušální zálohy pro rok 2026:
- 1. pásmo: 9984 Kč
- 2. pásmo: 16 745 Kč
- 3. pásmo: 27 139 Kč
OSVČ v prvním pásmu paušální daně si proto musí změnit trvalé příkazy a upravit je nejpozději do 20. ledna 2026, protože se zálohy paušální daně hradí vždy do 20. dne v měsíci.
Zálohy je možné předplatit i na delší období.
Co vše je hrazeno ve vaší paušální dani?
|Pásmo
|Paušální daň měsíčně
|Daň z příjmů
|Důchodové pojištění
|Zdravotní pojištění
|1. pásmo
|9984 Kč
|100 Kč
|6578 Kč
|3306 Kč
|2. pásmo
|16 745 Kč
|4936 Kč
|8191 Kč
|3591 Kč
|3. pásmo
|27 139 Kč
|9320 Kč
|12 527 Kč
|5292 Kč
Zdroj: Finanční správa