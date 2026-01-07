Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Pro vstup a výstup do paušální daně máte čas jen do pondělí 12. ledna 2026

Pro vstup a výstup do paušální daně máte čas jen do pondělí 12. ledna 2026

Michal Bureš
Dnes

Sdílet

newsimg-new-podnikani-02.jpg Autor: Shutterstock

Jestliže OSVČ plánuje od roku 2026 vstoupit do paušálního režimu nebo z něj vystoupit, tak je nutné podat oznámení o vstupu (výstupu) do paušálního režimu nejpozději do pondělí 12. ledna 2026.

Plátci paušální daně nic oznamovat nemusejí, jestliže paušální režim neopouští či nemění pásmo paušální daně.

Jakým způsobem podat oznámení o vstupu do paušálního režimu?

Jestliže má OSVČ povinně ze zákona zřízenou datovou schránku, tak oznámení musí podat elektronicky (pošle tedy vyplněný formulář datovou schránkou). Některé OSVČ povinnou datovou schránku zřízenou nemají, ty pak mohou oznámení poslat na příslušný finanční úřad i poštou nebo jej odevzdat osobně na podatelně finančního úřadu.

Do 12. ledna 2026 můžete z paušálního režimu vystoupit či změnit pásmo

OSVČ mohou do pondělí 12. ledna 2026 z paušálního režimu vystoupit.

Rovněž OSVČ mohou změnit pásmo paušálního režimu.

Jaké jsou podmínky pro vstup do paušálního režimu?

OSVČ může vstoupit do paušálního režimu, pokud splňuje tyto podmínky:

  • Není plátcem DPH.
  • Má roční příjmy do 2 milionů Kč.
  • Nevykonává činnost, ze které má příjmy ze závislé činnosti (s výjimkou příjmů zdaňovaných srážkou).
  • Není v insolvenčním řízení.
  • Není společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti.
  • V bezprostředně předcházejícím roce neměla příjmy vyšší, než je rozhodný příjem pro zvolené pásmo paušálního režimu.
  • V případě zahájení podnikatelské činnosti v průběhu roku neměla OSVČ před tímto datem příjmy ze závislé činnosti (nezdaňované srážkou) nebo zdanitelné příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo ostatní příjmy, které nejsou zdaňované srážkou, v úhrnu vyšší než 50 000 Kč.

Jaká je výše paušálních záloh na rok 2026?

Od 1. ledna 2026 se mění výše paušálních záloh pouze v prvním pásmu, a to o 1268 Kč měsíčně.

Paušální zálohy ve druhém a třetím pásmu se nemění.

Měsíční paušální zálohy pro rok 2026:

  • 1. pásmo: 9984 Kč
  • 2. pásmo: 16 745 Kč
  • 3. pásmo: 27 139 Kč

OSVČ v prvním pásmu paušální daně si proto musí změnit trvalé příkazy a upravit je nejpozději do 20. ledna 2026, protože se zálohy paušální daně hradí vždy do 20. dne v měsíci.

Zálohy je možné předplatit i na delší období.

Zdravotní pojištění pro OBZP se zvyšuje. Už je přes 3000 korun Přečtěte si také:

Zdravotní pojištění pro OBZP se zvyšuje. Už je přes 3000 korun

Co vše je hrazeno ve vaší paušální dani?

V rámci paušální daně jsou hrazeny odvody zdravotního a sociálního pojištění, stejně jako daň z příjmů. V tabulce uvádíme, jaká je výše jednotlivých složek

Pásmo Paušální daň měsíčně Daň z příjmů Důchodové pojištění Zdravotní pojištění
1. pásmo 9984 Kč 100 Kč  6578 Kč 3306 Kč
2. pásmo 16 745 Kč 4936 Kč 8191 Kč 3591 Kč
3. pásmo 27 139 Kč 9320 Kč 12 527 Kč 5292 Kč

Zdroj: Finanční správa

Paušální daň se ještě v tomto roce pravděpodobně sníží

Aktuálně se v Poslanecké sněmovně nachází novela, která pro rok 2026 (a další roky) navrací minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění OSVČ na 35 % průměrné mzdy. 
Právě její zvýšení od roku 2026 na 40 % razantně zvýšilo paušální daň v prvním pásmu. Po schválení a nabytí účinnosti novely by se tak zálohy na sociální pojištění i paušální daň v prvním pásmu měly snížit. Paušální daň v prvním pásmu by se tedy měla snížit na 9162 Kč měsíčně.
Nicméně paušalisté v prvním pásmu musí do změny zákona hradit zálohy ve výši 9984 Kč měsíčně. Dle předkladatelů zákona by po jeho schválení mělo u paušalistů dojít k zápočtu případných přeplatků a ponížení platby v dalším měsíci či měsících. Konkrétní řešení ale bude na straně ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení v závislosti na datu účinnosti zákona a velikosti případného přeplatku, upřesnila osud paušální daně v prvním pásmu pro server Podnikatel.cz Alena Schillerová, ministryně financí, která návrh novely spolupředložila. 

Uvažovali jste o vstupu do paušální režimu?

Zobraz výsledek
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz

Témata:

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka 2025 Mzdová kalkulačka 2025 Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Finanční limity, které se od letoška mění

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?