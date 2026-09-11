Provoz ePortálu ČSSZ bude od dnešní 17. hodiny omezen, co (ne)bude fungovat?

Česká správa sociálního zabezpečení upozornila na plánovanou technickou údržbu svých systémů. Od pátečního odpoledne do soboty bude dočasně pozastaveno zpracování elektronických podání. Co vše bude omezeno?
ČSSZ: technická údržba ePortálu proběhne od 11. září od 17:00
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) provede plánovanou technickou údržbu produkčního prostředí. Omezení začne v pátek 11. září 2026 v 17:00 a skončit má v sobotu 12. září v 17:00.
Údržba se dotkne především zpracování elektronických podání. ePortál ČSSZ bude po celou dobu dostupný.
ePodání bude možné odeslat, na protokol si ale počkáte
Uživatelé mohou elektronická podání odesílat i během technické údržby. ČSSZ přijatá podání bezpečně uloží, jejich samotné zpracování ale dočasně pozastaví.
To znamená, že odesílatelé bezprostředně po odeslání neobdrží protokol o výsledku zpracování, jak jsou běžně zvyklí. Neznamená to však, že by bylo nutné podání po skončení odstávky posílat znovu.
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ČSSZ podání zpracuje automaticky po skončení údržby
Jakmile bude plánovaná technická údržba dokončena, všechna podání přijatá během odstávky budou automaticky předána ke zpracování.
Po jejich zpracování ČSSZ standardním způsobem vygeneruje a odešle příslušné protokoly. Uživatelé tedy nemusí kvůli odstávce provádět žádné další kroky.