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Provoz ePortálu ČSSZ bude od dnešní 17. hodiny omezen, co (ne)bude fungovat?

Michal Bureš
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ČSSZ odstávka Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
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Česká správa sociálního zabezpečení upozornila na plánovanou technickou údržbu svých systémů. Od pátečního odpoledne do soboty bude dočasně pozastaveno zpracování elektronických podání. Co vše bude omezeno?

ČSSZ: technická údržba ePortálu proběhne od 11. září od 17:00

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) provede plánovanou technickou údržbu produkčního prostředí. Omezení začne v pátek 11. září 2026 v 17:00 a skončit má v sobotu 12. září v 17:00.

Údržba se dotkne především zpracování elektronických podání. ePortál ČSSZ bude po celou dobu dostupný.

ePodání bude možné odeslat, na protokol si ale počkáte

Uživatelé mohou elektronická podání odesílat i během technické údržby. ČSSZ přijatá podání bezpečně uloží, jejich samotné zpracování ale dočasně pozastaví.

To znamená, že odesílatelé bezprostředně po odeslání neobdrží protokol o výsledku zpracování, jak jsou běžně zvyklí. Neznamená to však, že by bylo nutné podání po skončení odstávky posílat znovu.

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ČSSZ podání zpracuje automaticky po skončení údržby

Jakmile bude plánovaná technická údržba dokončena, všechna podání přijatá během odstávky budou automaticky předána ke zpracování.

Po jejich zpracování ČSSZ standardním způsobem vygeneruje a odešle příslušné protokoly. Uživatelé tedy nemusí kvůli odstávce provádět žádné další kroky.

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Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktům.

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