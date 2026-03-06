Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Průměrná mzda se zvýšila. Už je přes 52 tisíc korun

Průměrná mzda se zvýšila. Už je přes 52 tisíc korun

Lucie Balová Mečířová
Dnes

newsimg-new-penize-148.jpg Autor: Shutterstock

Průměrná mzda rostla navzdory inflaci

Průměrná mzda pro poslední čtvrtletí roku 2025 vzrostla a dosáhla částky 52 283 Kč hrubého měsíčně. Jen pro upřesnění je to o 3616 Kč více než v posledním čtvrtletí roku 2024. Český statistický úřad dále uvádí, že se jedná o nárůst o 7,4 % a při odečtu inflace o 5,1 %.

V loňském roce pak nejvíce rostly mzdy v odvětví energetiky, zejména v odvětvích, která se týkala výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Tam průměrná mzda dosáhla částky 82 236 Kč hrubého měsíčně.

Minimální mzda je o více jak polovinu nižší

Snad ještě důležitějším ukazatelem pro českou ekonomiku je výše minimální mzdy, od které se odvíjí např. minimální zdravotní pojištění anebo také nárok na daňový bonus díky uplatnění daňového zvýhodnění na dítě.

Minimální hodinová hrubá mzda v České republice činí 134,40 Kč a ta měsíční 22 400 Kč. Minimální mzda v roce 2026 je tedy o více než polovinu nižší než průměrná mzda za poslední čtvrtletí kalendářního roku 2025.

