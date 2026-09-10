Raiffeisenbank vypne internetové i mobilní bankovnictví. Omezení začne v pátek večer

Klienty Raiffeisenbank čeká další plánovaná odstávka elektronického bankovnictví. Jaké služby nebudou fungovat? Jak bude odstávka dlouhá?
Odstávka u Raiffeisenbank začne v pátek 22:00
Odstávka u Raiffeisenbank začne v pátek 11. září ve 22:00 a omezení mají pokračovat do sobotního dopoledne. V brzkých ranních hodinách v sobotu chce ale spustit internetové a mobilní bankovnictví alespoň v omezeném režimu. Klienti v něm uvidí přehled účtů a transakcí a budou moci zadávat platby se standardní splatností. Omezení mají skončit během sobotního dopoledne.
Využíváte služeb bankovní identity?
Co u Raiffeisenbank nebude fungovat?
Během odstávky se klienti Raiffeisenbank nedostanou do internetového ani mobilního bankovnictví. Mimo provoz budou také platby prostřednictvím QR kódů, aplikace Raiffeisen Investice a ověřování prostřednictvím Bankovní identity RB. Platební karty a výběry z bankomatů budou fungovat bez omezení.
Ověřovací kódy potřebné při placení kartou na internetu bude banka během odstávky posílat prostřednictvím SMS.
Klienti, kteří plánují v pátek večer nebo v sobotu ráno větší nákup či výběr hotovosti, by si měli ještě před začátkem odstávky zkontrolovat a případně upravit limity platebních karet. Platby, které spěchají, je rovněž vhodné zadat s předstihem.
Hotovost bude možné vložit prostřednictvím vkladových bankomatů. Peníze vložené během odstávky však banka připíše na účet nejpozději v průběhu pondělí.