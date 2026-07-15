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Řidiči by mohli ušetřit. Dálniční známky se už nemají automaticky zdražovat

Veronika Němcová
Dnes

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Poslanecká sněmovna v prvním čtení podpořila novelu zákona o pozemních komunikacích, která ruší automatickou valorizaci cen dálničních známek. Pokud návrh projde celým legislativním procesem, změna by měla vejít v účinnost od 1. ledna 2027. O případném zvýšení cen by pak už nerozhodoval automatický mechanismus, ale vláda prostřednictvím novely zákona.

Ministr dopravy Ivan Bednárik uvedl, že současný systém vedl k opakovanému zdražování dálničních známek. „Automatický mechanismus zavedený minulou vládou totiž v praxi znamenal opakované zdražování dálničních známek, což nepovažuji za dlouhodobě udržitelné ani správné,“ uvedl ministr.

Podle něj by případné zvýšení ceny v budoucnu muselo projít otevřenou odbornou i politickou debatou. Návrh nyní zamíří k projednání do Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

Ceny dálničních známek mají zůstat stejné

Ministerstvo dopravy počítá s tím, že ceny elektronických dálničních známek v roce 2027 zůstanou na stejné úrovni jako letos. 

  • roční dálniční známka: 2 570 Kč,
  • 30denní dálniční známka: 480 Kč,
  • 10denní dálniční známka: 300 Kč,
  • 1denní dálniční známka: 230 Kč.
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Slevy pro nízkoemisní vozy zůstanou zachovány

Novela zachovává také zvýhodnění pro nízkoemisní vozidla. Nadále by tak měly platit slevy pro elektromobily, vodíková vozidla, plug-in hybridy a automobily na CNG a LNG.

Ministerstvo dopravy zároveň upozornilo, že oficiální e-shop pro nákup elektronických dálničních známek nově funguje na státní doméně edalnice.gov.cz. Přechod pod jednotnou doménu gov.cz má řidičům usnadnit rozpoznání oficiálního webu a omezit riziko nákupu přes stránky, které státní e-shop napodobují a účtují si za zprostředkování dodatečné poplatky.

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Autor aktuality

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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