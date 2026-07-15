Řidiči by mohli ušetřit. Dálniční známky se už nemají automaticky zdražovat

Poslanecká sněmovna v prvním čtení podpořila novelu zákona o pozemních komunikacích, která ruší automatickou valorizaci cen dálničních známek. Pokud návrh projde celým legislativním procesem, změna by měla vejít v účinnost od 1. ledna 2027. O případném zvýšení cen by pak už nerozhodoval automatický mechanismus, ale vláda prostřednictvím novely zákona.
Ministr dopravy Ivan Bednárik uvedl, že současný systém vedl k opakovanému zdražování dálničních známek. „Automatický mechanismus zavedený minulou vládou totiž v praxi znamenal opakované zdražování dálničních známek, což nepovažuji za dlouhodobě udržitelné ani správné,“ uvedl ministr.
Podle něj by případné zvýšení ceny v budoucnu muselo projít otevřenou odbornou i politickou debatou. Návrh nyní zamíří k projednání do Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.
Ceny dálničních známek mají zůstat stejné
Ministerstvo dopravy počítá s tím, že ceny elektronických dálničních známek v roce 2027 zůstanou na stejné úrovni jako letos.
- roční dálniční známka: 2 570 Kč,
- 30denní dálniční známka: 480 Kč,
- 10denní dálniční známka: 300 Kč,
- 1denní dálniční známka: 230 Kč.
Slevy pro nízkoemisní vozy zůstanou zachovány
Novela zachovává také zvýhodnění pro nízkoemisní vozidla. Nadále by tak měly platit slevy pro elektromobily, vodíková vozidla, plug-in hybridy a automobily na CNG a LNG.
Ministerstvo dopravy zároveň upozornilo, že oficiální e-shop pro nákup elektronických dálničních známek nově funguje na státní doméně edalnice.gov.cz. Přechod pod jednotnou doménu gov.cz má řidičům usnadnit rozpoznání oficiálního webu a omezit riziko nákupu přes stránky, které státní e-shop napodobují a účtují si za zprostředkování dodatečné poplatky.