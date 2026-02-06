S kartou od Monety můžete získat až 12 000 Kč zpět

Banka Moneta už na konci ledna připravila novou akci. Je ochotná svým klientům vrátit až 12 000 Kč, pokud budou používat kartu MoneyCard Smart. A k tomu mají ještě možnost čerpat i další výhody.
Nabídka se nevztahuje na debetní platební karty
MoneyCard Smart je pouze kreditní karta, na debetní platební karty se tedy bohužel nevztahuje. Nabídka se vztahuje na nově sjednané kreditní karty a platí po dobu prvních šesti měsíců od jejich založení. Klienti mohou získat dohromady až 12 000 Kč s tím, že měsíčně může banka klientům vrátit až 1500 Kč. Na samotnou kartu se pak vztahuje až 50 dní bezúročné období.
Jak často nakupujete přes internet?
Z čeho vám banka vrátí peníze zpět?
Peníze bude banka vracet zpět z nákupu potravin, které budou uskutečněny právě touto kreditní kartou. Z každého nákupu potravin uskutečněného touto kartou získají klienti 10 % zpět – a to jak z nákupů v kamenných prodejnách, tak i v online supermarketech (např. Rohlík).
Navíc i na tuto kartu se vztahuje věrnostní program Odměny, díky kterému mohou držitelé karty využít další odměny nebo slevy na nákupy v desítkách e-shopů a kamenných prodejnách.