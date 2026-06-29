Senioři v ohrožení. Nelegální domovy fungují dál, varuje zástupce ombudsmana

Zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm upozornil na tři nelegálně provozovaná zařízení poskytující péči především seniorům. Jde o domovy v Mutěnicích, Svitavách a Českých Budějovicích, které fungují bez zákonem požadované registrace. Nepodléhají tak standardnímu dohledu státu, jenž má klientům zajistit bezpečnost a odpovídající kvalitu poskytované péče.
Při návštěvách pracovníci kanceláře zaznamenali závažné nedostatky. Týkaly se zejména nakládání s léky, respektování soukromí klientů, zajištění výživy i bezbariérovosti zařízení. Zástupce ombudsmana zároveň upozornil, že podobných nelegálních zařízení může být v České republice podstatně více.
Mutěnice: Psychofarmaka podávali i bez rozhodnutí lékaře
Nejzávažnější pochybení odhalili kontroloři v zařízení v Mutěnicích. Podle jejich zjištění zde pečovatelé podávali klientům psychofarmaka k tlumení jejich projevů, přičemž o jejich použití někdy rozhodovali sami. Léky navíc mohli dostat i lidé, kterým je lékař nepředepsal.
„Laičtí pečující v mutěnickém zařízení opakovaně podávali psychofarmaka, aby utlumili projevy klientů. O jejich použití někdy rozhodovali sami, lék navíc mohli dostat i klienti, kterým ho nepředepsal lékař. Takový postup je naprosto nepřijatelný,“ uvedl zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm.
Kontroloři zároveň zjistili, že o klienty pečuje provozovatel zařízení, který není oprávněn vykonávat lékařské povolání. Česká lékařská komora jej totiž ze svých řad vyloučila.
Svitavy: Zanedbané prostředí i jídlo v plastové lahvi
Ve svitavském zařízení Hotel Schindlerův Háj kontroloři popsali velmi špatný technický i hygienický stav budovy. Upozornili na propálené deky, znečištěný nábytek, vlhké stěny, zanesené toalety i silný zápach v některých částech objektu. Zařízení podle kanceláře nesplňovalo ani požární předpisy.
Výhrady směřovaly také ke způsobu poskytování péče. Podle Schorma personál v některých případech nerespektoval důstojnost klientů.
„Byli jsme svědky toho, že lidé, kteří měli potíže s polykáním, dostali k obědu francouzské brambory rozmixované dohromady s čočkovou polévkou. Tento oběd obdrželi v plastové lahvi Rajec se savičkou,“ uvedl.
České Budějovice: Klienti neměli dostatek soukromí
V zařízení v Českých Budějovicích vytkl zástupce ombudsmana především nedostatečný respekt k soukromí klientů. Některé koupelny a toalety neměly dveře, ale pouze závěsy. Péče o klienty na vícelůžkových pokojích probíhala před zraky ostatních.
„Klienti neměli možnost zamknout se v koupelně. Část koupelen a toalet měla dokonce místo dveří jen závěs. O hygienu klientů a výměnu inkontinenčních pomůcek na vícelůžkových pokojích asistenti pečovali před zraky ostatních klientů,“ popsal Schorm.
Kontrola upozornila také na to, že lidé se sníženou pohyblivostí měli jen omezenou možnost pobytu na čerstvém vzduchu. Ležící klienti se podle zjištění kanceláře ven nedostávali vůbec.
Nelegální zařízení pokračují v provozu, chystají se legislativní zásahy
Zástupce ombudsmana doporučil všem třem provozovatelům, aby svou činnost legalizovali registrací, nebo ji ukončili. Podle informací Kanceláře veřejného ochránce práv však žádné ze zařízení doporučení nevyhovělo a všechna pokračují v provozu.
Schorm zároveň upozornil, že nelegální domovy nejsou v Česku ojedinělým problémem. Jeho kancelář nyní shromažďuje údaje od krajských úřadů o dalších podobných zařízeních. Na základě výsledků výzkumu chce následně navrhnout legislativní změny, které by posílily ochranu klientů sociálních služeb.
Lidem, kteří hledají pobytovou sociální službu pro své blízké, kancelář doporučuje ověřit si, zda je zařízení uvedeno v registru poskytovatelů Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud v registru vedeno není, nemá podle zákona oprávnění sociální služby poskytovat.