SIPO od 1. ledna 2026 zdražilo, proč a o kolik?

Michal Bureš
Dnes

Česká pošta logo Autor: Dalibor Z. Chvátal
Ilustrační fotografie. Školicí a regreační zařízení České pošty, Moravec. (23. 6. 2023)
Od 1. ledna 2026 se zvýšila cena služby SIPO, protože už není od DPH osvobozena a nově podléhá základní sazbě 21 %.

Proč od 1. ledna služba SIPO zdražila?


V roce 2025 byla schválena novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Ceny SIPO se tedy zvýší o DPH ve výši 21 %.
Do konce roku 2025 byla tato služba od daně osvobozena.

O kolik zdražila služba SIPO?

V tabulce se podívejte, jak se ceny SIPO od 1. ledna 2026 změnily:
Srovnání cen SIPO v roce 2025 a 2026
Služba SIPO Cena do 31. prosince 2025 Cena od 1. ledna 2026
Platba SIPO na přepážce včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost 28 Kč 34 Kč
Platba SIPO na přepážce se Zákaznickou kartou včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost  22 Kč 27 Kč
Platba SIPO u doručovatele včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost  32 Kč 39 Kč
Platba SIPO uhrazená Jednorázovým příkazem k úhradě včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Hotovost 18 Kč 22 Kč
Platba SIPO Inkasem včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost poštou 18 Kč 22 Kč
Platba SIPO Inkasem včetně zaslání Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost e-mailem 5 Kč 7 Kč
Vyhotovení Platebního dokladu SIPO nebo Upomínky neuhrazených plateb SIPO na vybrané platby 5 Kč 7 Kč
Vyhotovení Platebního dokladu SIPO – Hotovost z důvodu překročení inkasního limitu 18 Kč 22 Kč
Vyhotovení měsíčního Potvrzení o uhrazených platbách SIPO 10 Kč 13 Kč
Vyhotovení čtvrtletního Potvrzení o uhrazených platbách SIPO 15 Kč 19 Kč
Vyhotovení pololetního Potvrzení o uhrazených platbách SIPO 25 Kč 31 Kč
Vyhotovení ročního Potvrzení o uhrazených platbách SIPO  50 Kč 61 Kč 
Zaslání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO poštou 18 Kč 22 Kč 

Zdroj: Česká pošta

Jak se na zdražení připravit?

Česká pošta poskytla svým zákazníkům návod, jak se na tuto legislativní změnu připravit:
  • V případě, že poplatky hradíte prostřednictvím SIPO v hotovosti na přepážkách ČP nemusíte se o nic starat. Počínaje lednovým dokladem vám bude automaticky předepsána nová výše poplatku, kterou uhradíte prostřednictvím dokladu SIPO, jak jste zvyklí na kterékoli pobočce ČP.
  • Při úhradě SIPO jednorázovým příkazem z vašeho bankovního účtu je potřeba dodržet předepsanou částku včetně dalších údajů uvedených na dokladu SIPO, který vám zašleme vždy počátkem daného měsíce jako dosud.
Česká pošta upozorňuje, že jestliže platíte SIPO inkasem z vašeho účtu, tak se ujistěte, že ve své bance máte nastaven dostatečný limit pro inkaso. Je-li inkasní limit nastaven v dostatečné výši, aby mohlo být provedeno inkaso platby SIPO i s novou cenou služby, nemusíte nic dělat, o vše se již postaráme za vás. V případě, že potřebujete inkasní limit zvýšit a nestihnete tak učinit v rámci lhůt stanovených vaší bankou, uhraďte doklad SIPO prostřednictvím jednorázového příkazu a to tak, aby úhrada byla na účet České pošty připsána nejpozději poslední pracovní den daného inkasního měsíce nebo hotovostně na kterékoli poště i poslední pracovní den měsíce.

