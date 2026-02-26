Finance.cz  »  Investice  »  Skupina CREDITAS prodala CreditShare. Platformu přebírají Lukáš Hartl a Jan Svoboda

Michal Bureš
Dnes

Creditshare - Jan Svoboda, Lukáš Hartl Autor: Creditshare

Společnost CreditShare, přední česká licencovaná investiční platforma zaměřená na crowdfunding nemovitostních projektů, mění svého vlastníka. Dosavadní majitel, skupina CREDITAS, firmu prodal dvojici českých investorů z oblasti finančnictví, Lukáši Hartlovi a Janu Svobodovi.

Transakce představuje významný milník v dalším směřování CreditShare. Noví vlastníci chtějí navázat na dosavadní růst společnosti a zároveň posílit její pozici na trhu prostřednictvím inovací, technologického rozvoje a také rozšiřování jejích služeb. „Firma CreditShare za sebou má pevné základy. Vidíme v ní značný potenciál a chceme ji dále rozvíjet, aby byla zajímavou alternativou jak pro investory, tak pro podnikatele hledající financování nemovitostních projektů,“ uvedl Lukáš Hartl.

Skupina CREDITAS podpořila CreditShare v klíčové fázi jeho růstu. „Jsme rádi, že se platforma dostala do stavu, kdy je připravena fungovat jako plně samostatný subjekt. Noví vlastníci jsou zkušení finanční manažeři. Jsme tedy přesvědčeni, že pod jejich vedením bude CreditShare pokračovat v úspěšném rozvoji,“ řekla Lucie Brunclíková, ředitelka marketingu a komunikace CREDITAS. Skupina se bude nadále soustředit na své klíčové bankovní a finanční služby a odchod CreditShare je v souladu s její dlouhodobou strategií.

CreditShare bude pod novým vedením pokračovat v poskytování financování za nadstandardních podmínek a zajímavých příležitostí pro investory. Na stávající smlouvy ani provozní fungování společnosti nebude mít přechod vlastnictví vliv. O společnosti CreditShare CreditShare je česká investiční platforma s licencí ČNB specializující se na crowdfunding nemovitostních projektů. Umožňuje investorům podílet se na financování developerských záměrů s atraktivním zhodnocením a vysokou mírou transparentnosti.

Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

Témata:

