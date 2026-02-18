Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Sledujte svou neschopenku a dávky jednoduše online na ePortálu ČSSZ

Sledujte svou neschopenku a dávky jednoduše online na ePortálu ČSSZ

Veronika Němcová
Dnes

newsimg-new-nemoc-03.jpg Autor: Shutterstock

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná lidem, kteří jsou v dočasné pracovní neschopnosti, že všechny důležité informace ke své neschopence i k výplatě dávek najdou přehledně na ePortálu ČSSZ. Tato platforma představuje nejrychlejší způsob, jak získat aktuální údaje bez nutnosti osobní návštěvy úřadu nebo telefonování.

Vše o neschopence a dávkách přehledně na jednom místě

Na ePortálu mají pojištěnci nepřetržitý přístup k informacím o své dočasné pracovní neschopnosti. Mohou si zde ověřit, zda jsou jejich údaje správně evidovány a zda odpovídají informacím od lékaře nebo zaměstnavatele. 

Odpadá tak čekání na dokumenty zasílané poštou i potřeba kontaktovat okresní či územní pracoviště kvůli dotazům na výplatu dávek nebo potvrzení o trvání neschopenky.

Historie nemocenské až 5 let zpětně

Služba umožňuje zobrazit přehled všech případů dočasné pracovní neschopnosti za aktuální rok i až pět let zpětně. U každého případu jsou dostupné podrobnosti, například informace o ošetřujícím lékaři, místu pobytu během nemoci nebo o povolených vycházkách. Uživatelé mohou také sledovat historii vyplacených dávek a průběh jejich zpracování. 

Všechny údaje pocházejí z oficiální evidence ČSSZ a jsou zabezpečené prostřednictvím elektronické identifikace.

Podání dokumentů i žádostí jednoduše přes portál

Součástí ePortálu je také možnost elektronicky podat potřebné žádosti a doložit dokumenty související s průběhem nemoci. Pokud pojištěnci potřebují potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti pro zaměstnavatele či jiný úřad, mohou si jej jednoduše vyžádat online přímo v systému, bez nutnosti osobní návštěvy úřadu.

Jak se do ePortálu přihlásit

Přihlášení je možné prostřednictvím identity občana, například pomocí eObčanky, bankovní identity nebo mobilního klíče eGovernmentu. Využít lze také přihlašovací údaje k datové schránce nebo zahraniční identifikační prostředek podle nařízení eIDAS.

Podrobnosti o nemocenském pojištění jsou dostupné na webu ČSSZ. Dotazy k nemocenským dávkám vyřizuje také call centrum na bezplatné lince 800 050 248, ze zahraničí je možné volat na číslo +420 257 066 077.

Autor aktuality

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

