Sněmovna podpořila zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun

Veronika Němcová
Dnes

Poslanecká sněmovna dnes zahájila projednávání návrhu, který počítá se zvýšením rodičovského příspěvku ze současných 350 tisíc na 400 tisíc korun. U vícerčat by se částka měla zvýšit na 800 tisíc korun.

Vyšší rodičovský příspěvek pro děti narozené od roku 2027

Návrh dnes podpořila v prvním kole hlasování Poslanecká sněmovna. Změna by se měla týkat rodičů dětí narozených nebo převzatých do péče od 1. ledna 2027.

Cílem navýšení je podle předkladatelů reagovat na růst životních nákladů a inflaci v posledních letech. Po projednání ve Sněmovně bude návrh dále pokračovat do Senátu.

Návrh podporuje KDU-ČSL, která jej dlouhodobě prosazuje jako součást svého rodinného balíčku RODIČE+. Podle lidovců má navýšení rodičovského příspěvku pomoci rodinám lépe zvládnout rostoucí životní náklady a inflaci posledních let.

„Zvýšení rodičovského příspěvku je jedna ze zásadních věcí, jak říct rodičům, kteří mají malé děti, že na ně stát se svojí podporou pamatuje. Pro lidovce je navýšení příspěvku důležitou prioritou. My jsme chtěli příspěvek navýšit od 1. července 2026. Vládní návrh ho bohužel zvýší až od 1. ledna 2027. První věc je ale splněna a na dalších bodech balíčku budeme pokračovat,“ uvedl předseda Poslaneckého klubu KDU-ČSL Marian Jurečka.

Policie odhalila stovky případů zneužívání dávek, připravovaná novela zpřísní kontroly

Policie odhalila stovky případů zneužívání dávek, připravovaná novela zpřísní kontroly

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

