Sněmovna přijala EET. Teď míří do Senátu

Včera, tj. 15. července 2026 Poslanecká sněmovna coby dolní komora Parlamentu schválila zákon, který v ČR znovu zavede elektronickou evidenci tržeb. Vládní návrh nyní míří do Senátu. Pokud bude schválen, chybět bude už jen podpis prezidenta.
Sama ministryně financí, Alena Schillerová, však upozorňuje, že EET 2.0 není návratem ke starému systému, ale jeho moderní, pokročilejší a hlavně jednodušší verze.
Na co se bude EET vztahovat?
Evidence se bude vztahovat pouze na kontaktní platby. Zařadit sem tedy můžeme hotovost, platební karty, QR platby nebo obdobné způsoby úhrady, zatímco platby realizované na dálku bez „fyzického osobního“ kontaktu prodávajícího se zákazníkem jako např. běžné bankovní převody či úhrady faktur se evidovat nebudou.
Systém bude pracovat pouze s minimálním rozsahem nezbytných údajů, nezavádí povinný tisk účtenek ani nevyžaduje pořizování nových pokladních zařízení.
Nejmenším podnikatelům stát nabídne bezplatnou webovou aplikaci Finanční správy, kterou bude možné využívat prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu nebo počítače. Cílem je, aby zavedení systému nepředstavovalo nové náklady ani zbytečnou administrativní zátěž.
Jste pro znovuzavedení EET?
U nealka v restauracích a kavárnách se sníží DPH
Součástí schváleného návrhu jsou také opatření na podporu gastronomie a zaměstnanců. Návrh snižuje sazbu DPH na nealkoholické nápoje podávané ve stravovacích službách na 12 % a zavádí osvobození dobrovolného spropitného od daní a odvodů do výše sedmi procent tržeb.
Od kdy se znovu zavede elektronická evidence tržeb?
Pokud novela projde celým legislativním procesem, počítá se s tím, že se EET znovu zavede k 1. lednu 2027.
Ministerstvo financí zároveň odhaduje, že EET 2.0 přinese veřejným rozpočtům přibližně 14,4 miliardy korun ročně. Tyto prostředky umožní návrat daňových opatření zrušených v minulém volebním období, zejména školkovného a slevy na studenta. Významnou změnou je také úprava zaměstnaneckých benefitů, a to nejen volnočasových, ale i vybraných zdravotních.