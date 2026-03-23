Spolupráce Albertu a Mendelovy univerzity má zlepšit podmínky chovu a přispět k vyšší kvalitě potravin

Veronika Němcová
Dnes

newsimg-new-obchody-22.jpg Autor: Shutterstock

Mendelova univerzita v Brně navázala spolupráci s obchodním řetězcem Albert, která se zaměří na zlepšení podmínek chovu hospodářských zvířat na českých farmách. Partnerství bylo stvrzeno podpisem memoranda a jeho hlavním cílem je přenést výsledky výzkumu přímo do praxe.

Odborníci z Agronomické fakulty budou dlouhodobě sledovat životní podmínky zvířat a hledat způsoby, jak je postupně zlepšovat. Důraz přitom kladou na opatření, která budou pro zemědělce reálně proveditelná a zároveň přispějí k udržitelnějšímu zemědělství i potravinářství.

Slevy tohoto týdne: kuchyně z Lidlu, jarní móda, kosmetika i technika z Alzy

Praktické kroky k vyšší kvalitě chovů a potravin

Spolupráce stojí především na praktickém výzkumu. Ten má přinést konkrétní doporučení, která pomohou zlepšit fungování chovů i kvalitu života zvířat přímo na farmách. Součástí projektu budou také stáže a odborné praxe pro studenty, kteří tak získají zkušenosti v reálném prostředí.

Podle zástupců univerzity je klíčové, aby výzkum zůstal nezávislý a objektivní. „Naším úkolem v rámci této spolupráce je přinést nezávislá data a odbornou expertízu, která umožní reálně posoudit úroveň welfare v chovech a navrhnout cesty k jeho dalšímu zvyšování v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky,“ uvedl prorektor Jiří Skládanka.

Spolupráce mezi Mendelovou univerzitou a řetězcem Albert má již konkrétní výsledky. V minulosti se obě strany podílely například na projektu udržitelné certifikace českých chovů ryb, jehož cílem je posílit udržitelnost akvakultury v České republice. 

Letos v lednu na tuto spolupráci navázali také společným seminářem zaměřeným na bezpesticidové pěstování potravin, který se uskutečnil v Lednici ve spolupráci se Zahradnickou fakultou. V obdobném formátu plánuje obchodník ve spolupráci s univerzitou uskutečnit další setkání v průběhu léta.

Zdroj: Mendelova univerzita

Levná koupě iPhonu, iPadu či MacBooku? Finanční správa chystá dražbu 2000 zboží od Applu

Konec zavřených obchodů o svátcích? Opozice chce zrušit současný zákaz

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Kvíz týdne

KVÍZ: Ruská ekonomika v číslech: Potěmkinova vesnice či statný medvěd?
1/12 otázek
Spustit kvíz

