Spolupráce Albertu a Mendelovy univerzity má zlepšit podmínky chovu a přispět k vyšší kvalitě potravin

Mendelova univerzita v Brně navázala spolupráci s obchodním řetězcem Albert, která se zaměří na zlepšení podmínek chovu hospodářských zvířat na českých farmách. Partnerství bylo stvrzeno podpisem memoranda a jeho hlavním cílem je přenést výsledky výzkumu přímo do praxe.
Odborníci z Agronomické fakulty budou dlouhodobě sledovat životní podmínky zvířat a hledat způsoby, jak je postupně zlepšovat. Důraz přitom kladou na opatření, která budou pro zemědělce reálně proveditelná a zároveň přispějí k udržitelnějšímu zemědělství i potravinářství.
Praktické kroky k vyšší kvalitě chovů a potravin
Spolupráce stojí především na praktickém výzkumu. Ten má přinést konkrétní doporučení, která pomohou zlepšit fungování chovů i kvalitu života zvířat přímo na farmách. Součástí projektu budou také stáže a odborné praxe pro studenty, kteří tak získají zkušenosti v reálném prostředí.
Podle zástupců univerzity je klíčové, aby výzkum zůstal nezávislý a objektivní. „Naším úkolem v rámci této spolupráce je přinést nezávislá data a odbornou expertízu, která umožní reálně posoudit úroveň welfare v chovech a navrhnout cesty k jeho dalšímu zvyšování v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky,“ uvedl prorektor Jiří Skládanka.
Spolupráce mezi Mendelovou univerzitou a řetězcem Albert má již konkrétní výsledky. V minulosti se obě strany podílely například na projektu udržitelné certifikace českých chovů ryb, jehož cílem je posílit udržitelnost akvakultury v České republice.
Letos v lednu na tuto spolupráci navázali také společným seminářem zaměřeným na bezpesticidové pěstování potravin, který se uskutečnil v Lednici ve spolupráci se Zahradnickou fakultou. V obdobném formátu plánuje obchodník ve spolupráci s univerzitou uskutečnit další setkání v průběhu léta.
Zdroj: Mendelova univerzita