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Stát v roce 2027 zvýší platby na zdravotní pojištění za státní pojištěnce. O kolik?

Veronika Němcová
Dnes

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Stát v roce 2027 zvýší platby na zdravotní pojištění za státní pojištěnce. Nově má měsíční platba za státního pojištěnce vzrůst na 2 479 korun (nyní 2 188 korun), což odpovídá navýšení vyměřovacího základu na 18 362 korun.

Kdo patří mezi státní pojištěnce

Státní pojištěnci jsou lidé, za které zdravotní pojištění hradí stát. Jde například o děti, studenty, důchodce, nezaměstnané vedené na úřadu práce, rodiče na rodičovské dovolené nebo osoby pečující o malé děti či závislé osoby.

Navýšení má reagovat na očekávaný schodek systému veřejného zdravotního pojištění. Ten je podle materiálu způsoben růstem nákladů na léky, zdravotnické prostředky, demografickým vývojem i vyššími úhradami poskytovatelům zdravotní péče.

„V případě neřešení současné situace by systém veřejného zdravotního pojištění nemusel být nadále schopen zajistit hrazenou (nárokovou) péči pro české pojištěnce,“ uvádí důvodová zpráva návrhu.

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Výdaje ve zdravotnictví mají v roce 2027 přesáhnout 600 miliard korun

Celkové výdaje zdravotnictví mají v roce 2027 dosáhnout přibližně 603,1 miliardy korun, zatímco příjmy mají být ve výši 582,1 miliardy korun. Rozdíl má právě pokrýt navýšení plateb státu.

Podle návrhu jde o opatření, které má stabilizovat financování zdravotnictví v situaci, kdy rostou náklady zejména na léčbu, léky a dlouhodobou péči.

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Autor aktuality

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Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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