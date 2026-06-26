Stát v roce 2027 zvýší platby na zdravotní pojištění za státní pojištěnce. O kolik?

Stát v roce 2027 zvýší platby na zdravotní pojištění za státní pojištěnce. Nově má měsíční platba za státního pojištěnce vzrůst na 2 479 korun (nyní 2 188 korun), což odpovídá navýšení vyměřovacího základu na 18 362 korun.
Kdo patří mezi státní pojištěnce
Státní pojištěnci jsou lidé, za které zdravotní pojištění hradí stát. Jde například o děti, studenty, důchodce, nezaměstnané vedené na úřadu práce, rodiče na rodičovské dovolené nebo osoby pečující o malé děti či závislé osoby.
Navýšení má reagovat na očekávaný schodek systému veřejného zdravotního pojištění. Ten je podle materiálu způsoben růstem nákladů na léky, zdravotnické prostředky, demografickým vývojem i vyššími úhradami poskytovatelům zdravotní péče.
„V případě neřešení současné situace by systém veřejného zdravotního pojištění nemusel být nadále schopen zajistit hrazenou (nárokovou) péči pro české pojištěnce,“ uvádí důvodová zpráva návrhu.
Výdaje ve zdravotnictví mají v roce 2027 přesáhnout 600 miliard korun
Celkové výdaje zdravotnictví mají v roce 2027 dosáhnout přibližně 603,1 miliardy korun, zatímco příjmy mají být ve výši 582,1 miliardy korun. Rozdíl má právě pokrýt navýšení plateb státu.
Podle návrhu jde o opatření, které má stabilizovat financování zdravotnictví v situaci, kdy rostou náklady zejména na léčbu, léky a dlouhodobou péči.