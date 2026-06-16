Stavba u lesa nesmí být vázána na vzdání se náhrady škody, upozorňuje ombudsman

Veřejný ochránce práv upozornil na situace, které se mohou týkat lidí plánujících stavbu v blízkosti lesa. V praxi se mohou stavebníci při povolování staveb v blízkosti lesa, typicky do 30 metrů od jeho okraje, setkat s požadavkem na uzavření dohody s Lesy ČR. V ní se vzdávají práva na náhradu škody a někdy se počítá i s jejím zápisem do katastru nemovitostí.
Dohoda je dobrovolná, ne povinná
Ombudsman zdůraznil, že případné vzdání se náhrady škody je soukromoprávní dohoda mezi stavebníkem a vlastníkem lesa. Její uzavření musí být zcela dobrovolné. „Lidé by měli vědět, že podpis dohody o vzdání se nároku na náhradu škody je jejich svobodné rozhodnutí. Samotná existence nebo neexistence dohody nerozhoduje o tom, zda úřad stavbu povolí,“ vysvětluje ombudsman Stanislav Křeček.
Podobné dohody se netýkají jen staveb u lesů
Zkušenosti ukazují, že obdobné požadavky se neobjevují pouze v souvislosti s lesy. Úřady se například setkávají také s požadavky na vzdání se nároku na náhradu škody v chráněných ložiskových územích. Někdy vlastníci technické nebo dopravní infrastruktury požadují uzavření zvláštních dohod mezi vlastníky provozně souvisejících zařízení. „Dohody mohou mít význam pro vztahy mezi jednotlivými vlastníky. Samy o sobě ale nepředstavují podklad, bez kterého by úřad nemohl rozhodnout. Pokud si člověk není jistý, zda je podpis dohody skutečně nutný, měl by se obrátit přímo na příslušný úřad a nechat si vysvětlit, jaké podklady jsou pro vydání rozhodnutí opravdu potřeba,“ doplňuje ombudsman.