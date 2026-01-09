Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Superdávka se do rozhodného příjmu u slevy na manžela počítat nebude

Superdávka se do rozhodného příjmu u slevy na manžela počítat nebude

Lucie Balová Mečířová
Dnes

Sdílet

newsimg-new-dane-45.jpg Autor: Shutterstock

Nová dávka státní sociální pomoci, tzv. superdávka sloučila několik sociálních dávek do jedné a funguje už několik měsíců. V mnoha ohledech se rozhodně nejedná o zanedbatelný příjem domácnosti, nýbrž o pomoc, která má sloužit k úhradě nákladů na bydlení a živobytí. A právě proto se nebude počítat do rozhodného příjmu, který je jedním z podmínek, aby vůbec vznikl nárok na slevu na manželku.

Kdo může uplatnit slevu na manželku

Slevu na manžela nebo manželku může uplatnit pouze ten poplatník, který žije ve společně hospodařící domácnosti s manželem nebo manželkou, popř. s registrovaným partnerem nebo partnerkou za předpokladu, že společně vychovávají a vyživují dítě do 3 let věku. Na dlouholetou partnerku, přítelkyni nebo družku bez oficiálního svazku slevu uplatnit nelze.

Manžel nebo registrovaný partner pak nesmí mít příjmy přesahující 68 000 Kč za zdaňovací období, kterým je kalendářní rok.

Deset důležitých pravidel pro výpočet předčasného důchodu Přečtěte si také:

Deset důležitých pravidel pro výpočet předčasného důchodu

Jak ovlivní nová superdávka vaše příjmy?

Zobraz výsledek

Co se počítá do rozhodného příjmu

Do tohoto příjmu se započítávají příjmy ze závislé činnosti i samostatné činnosti. Dále sem patří i odměny z DPP a DPČ, příjmy z pronájmu, státní důchody, dávky nemocenského pojištění, podpora v nezaměstnanosti a další.

Připomeňme pak, že sleva na manželku se neuplatňuje měsíčně, ale pouze jednou ročně prostřednictvím ročního zúčtování daně anebo daňového přiznání a snižuje vypočtenou daň pouze do nuly. Pouze díky ní tedy nemůže vzniknout nárok na daňový bonus, ale „jen“ na daňovou vratku.

SIPO od 1. ledna 2026 zdražilo, proč a o kolik? Přečtěte si také:

SIPO od 1. ledna 2026 zdražilo, proč a o kolik?

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz

Témata:

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka 2025 Mzdová kalkulačka 2025 Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web