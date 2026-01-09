Superdávka se do rozhodného příjmu u slevy na manžela počítat nebude

Nová dávka státní sociální pomoci, tzv. superdávka sloučila několik sociálních dávek do jedné a funguje už několik měsíců. V mnoha ohledech se rozhodně nejedná o zanedbatelný příjem domácnosti, nýbrž o pomoc, která má sloužit k úhradě nákladů na bydlení a živobytí. A právě proto se nebude počítat do rozhodného příjmu, který je jedním z podmínek, aby vůbec vznikl nárok na slevu na manželku.
Kdo může uplatnit slevu na manželku
Slevu na manžela nebo manželku může uplatnit pouze ten poplatník, který žije ve společně hospodařící domácnosti s manželem nebo manželkou, popř. s registrovaným partnerem nebo partnerkou za předpokladu, že společně vychovávají a vyživují dítě do 3 let věku. Na dlouholetou partnerku, přítelkyni nebo družku bez oficiálního svazku slevu uplatnit nelze.
Manžel nebo registrovaný partner pak nesmí mít příjmy přesahující 68 000 Kč za zdaňovací období, kterým je kalendářní rok.
Jak ovlivní nová superdávka vaše příjmy?
Co se počítá do rozhodného příjmu
Do tohoto příjmu se započítávají příjmy ze závislé činnosti i samostatné činnosti. Dále sem patří i odměny z DPP a DPČ, příjmy z pronájmu, státní důchody, dávky nemocenského pojištění, podpora v nezaměstnanosti a další.
Připomeňme pak, že sleva na manželku se neuplatňuje měsíčně, ale pouze jednou ročně prostřednictvím ročního zúčtování daně anebo daňového přiznání a snižuje vypočtenou daň pouze do nuly. Pouze díky ní tedy nemůže vzniknout nárok na daňový bonus, ale „jen“ na daňovou vratku.