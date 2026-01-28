Termín přiznání k dani z nemovitých věcí se blíží, čas máte do pondělí 2. února

Koupili, prodali, zdědili či darovali jste v roce 2025 pozemek či dům? Prováděli jste velkou rekonstrukci či přestavbu nemovitosti či měnili charakter nemovitosti? Tak máte povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Jak na to?
Termín daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je 2. února 2026
V roce 2026 je termínem pro podání daňového přiznání 2. února 2026, protože 31. leden vychází na sobotu.
Vypočtěte si daň z nemovitých věcí
Jak podat daňové přiznání?
Daňové přiznání můžete podat snadno elektronicky skrze portál MOJE daně.
Dále můžete využít našeho formuláře, který vás snadno provede vyplněním daňového přiznání.
|Název formuláře
|Interaktivní XLS
|Přiznání k dani z nemovitých věcí
|stáhnout
Formulář můžete poslat datovou schránkou či e-mailem s ověřeným podpisem na adresu finančního úřadu.
Rovněž můžete formulář zaslat v listinné podobě poštou, rovněž jej můžete podat osobně na příslušném územním pracovišti.
Finanční správa: doporučujeme předvyplnění
Finanční správa doporučuje využít služby předvyplnění daňového přiznání údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí.
Rovněž je vhodné využít daňové přiznání z loňského roku, kde pouze přidáte (odeberete) či změníte údaje o nemovitostech.
Předvyplnění finanční správa nedoporučuje využívat subjektům s velkým množstvím nemovitých věcí, neboť práce v průvodci s velkým množstvím nemovitých věcí není zatím řešena komfortním způsobem.
Finanční správa dále doporučuje před odesláním daňového přiznání provést ověření daňového přiznání k dani z nemovitých věcí oproti údajům v katastru nemovitostí.
V případě, že z technických důvodů nebude možné daňové přiznání předvyplnit nebo dojde k nesprávnému předvyplnění, kontaktujte prosím ePodporu finanční správy.
Do kdy je nutné daň z nemovitých věcí zaplatit?
Daň z nemovitých věcí je splatná nejpozději do 1. června 2026.
Jestliže daň přesáhne 5 000 Kč, lze ji zaplatit ve dvou splátkách:
- první do 31. května 2026,
- druhou do 30. listopadu 2026.