Termín přiznání k dani z nemovitých věcí se blíží, čas máte do pondělí 2. února

Michal Bureš
Dnes

newsimg-new-stavba-dom-pozemok.jpg Autor: Pixabay

Koupili, prodali, zdědili či darovali jste v roce 2025 pozemek či dům? Prováděli jste velkou rekonstrukci či přestavbu nemovitosti či měnili charakter nemovitosti? Tak máte povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Jak na to?

Termín daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je 2. února 2026

V roce 2026 je termínem pro podání daňového přiznání 2. února 2026, protože 31. leden vychází na sobotu.

Vypočtěte si daň z nemovitých věcí

nápověda
Vyberte druh nemovitosti
nápověda
Zahrnuje se do daňového přiznání a vypočítává se tedy pouze v případě, že výměra zastavěné plochy přesahuje 16 m2.
nápověda
V případě, že na pozemku žádnou nemovitou stavbu nemáte, zadejte 0.
nápověda
Uveďte pouze podlaží s výměrou alespoň dvou třetin zastavěné plochy.
nápověda
Údaj naleznete v Seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, stanovenými vyhláškou ministerstva zemědělství.
Koeficienty pro svou nemovitost
nápověda
Obec může vyhláškou pro jednotlivá území obce koeficient zvýšit o jednu kategorii. V Praze může město koeficient 4,5 navýšit na 5,0.
nápověda
Pokud je nemovitost umístěna v národním parku nebo v I. zóně chráněné krajinné oblasti, pak vyplňte 2; pokud nikoli vyplňte 1.
nápověda
Uveďte místní koeficient, pokud jej stanovila obec, v jejímž katastru se nemovitost nachází. Pozor, některé obce mohou mít odlišné místní koeficienty i pro některé ulice či parcely v rámci stejné obce.
Nemovitost je umístěna v národním parku nebo v zóně I. chráněné krajinné oblasti
nápověda
Je-li předmětem daně zdanitelná stavba, vyplňte číslo popisné nebo evidenční, které jí bylo přiděleno.
nápověda
Uveďte parcelní číslo, na kterém se označený druh pozemku nachází. Parcelní číslo se zapíše tak, že před lomítkem se zapíše kmenové číslo parcely a za lomítkem poddělení.

Jak podat daňové přiznání?

Daňové přiznání můžete podat snadno elektronicky skrze portál MOJE daně.

Dále můžete využít našeho formuláře, který vás snadno provede vyplněním daňového přiznání.

Název formuláře Interaktivní XLS
Přiznání k dani z nemovitých věcí stáhnout

Formulář můžete poslat datovou schránkou či e-mailem s ověřeným podpisem na adresu finančního úřadu.

Rovněž můžete formulář zaslat v listinné podobě poštou, rovněž jej můžete podat osobně na příslušném územním pracovišti.

Finanční správa: doporučujeme předvyplnění

Finanční správa doporučuje využít služby předvyplnění daňového přiznání  údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí.

Rovněž je vhodné využít daňové přiznání z loňského roku, kde pouze přidáte (odeberete) či změníte údaje o nemovitostech.

Předvyplnění finanční správa nedoporučuje využívat subjektům s velkým množstvím nemovitých věcí, neboť práce v průvodci s velkým množstvím nemovitých věcí není zatím řešena komfortním způsobem.

Finanční správa dále doporučuje před odesláním daňového přiznání provést ověření daňového přiznání k dani z nemovitých věcí oproti údajům v katastru nemovitostí. 

V případě, že z technických důvodů nebude možné daňové přiznání předvyplnit nebo dojde k nesprávnému předvyplnění, kontaktujte prosím ePodporu finanční správy.

Do kdy je nutné daň z nemovitých věcí zaplatit?

Daň z nemovitých věcí je splatná nejpozději do 1. června 2026.

Jestliže daň přesáhne 5 000 Kč, lze ji zaplatit ve dvou splátkách:

  • první do 31. května 2026,
  • druhou do 30. listopadu 2026.
Autor aktuality

Bureš Michal

Michal Bureš

Šéfredaktor Finance.cz. Věnuje se daním, důchodům, makroekonomice, spotřebitelskému chování a finančním produktů.

