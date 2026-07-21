Tesco rozšiřuje rozvoz online nákupů. Nově obslouží další oblíbenou oblast

Lidé trávící dovolenou na Lipensku si nově mohou nechat dovézt nákup až na adresu chaty, apartmánu nebo domu. Tesco rozšířilo službu Online nákupy do jedné z nejnavštěvovanějších rekreačních oblastí v Česku. Nově rozváží například do Lipna nad Vltavou, Frymburku, Loučovic, Slupečné, Vyššího Brodu i dalších okolních obcí.
Doprava zdarma při nákupu nad 1 500 korun
Podle obchodního řetězce má nová služba usnadnit pobyt turistům i místním obyvatelům, kteří tak nemusí trávit čas cestami do obchodu. Zákazníci si mohou objednat čerstvé potraviny, pečivo, maso, nápoje, drogerii i další běžný sortiment. Při nákupu nad 1 500 korun je doprava zdarma a stejné jako v kamenných hypermarketech lze využít výhody věrnostního programu Clubcard.
Chceme, aby lidé mohli využívat stejné výhody bez ohledu na to, zda nakupují ve městě, nebo tráví čas v oblíbených rekreačních lokalitách. Zákazníci mohou online nakupovat za ceny jako v hypermarketech a nechat si nákup doručit přímo na adresu svého pobytu,“ uvedl vedoucí online podnikání pro střední Evropu Phil Bennett.
Tesco pokračuje v rozšiřování služby
Rozšíření do oblasti Lipna je součástí dlouhodobého rozvoje služby Tesco Online nákupy, kterou společnost v České republice provozuje od roku 2012. Řetězec postupně rozšiřuje pokrytí do dalších regionů a vedle domácností se nově více zaměřuje také na turisticky atraktivní lokality, kde chce zákazníkům nabídnout pohodlnější způsob nakupování během dovolené.