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Tesco rozšiřuje rozvoz online nákupů. Nově obslouží další oblíbenou oblast

Veronika Němcová
Dnes

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Tesco online nákupy Autor: Tesco
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Lidé trávící dovolenou na Lipensku si nově mohou nechat dovézt nákup až na adresu chaty, apartmánu nebo domu. Tesco rozšířilo službu Online nákupy do jedné z nejnavštěvovanějších rekreačních oblastí v Česku. Nově rozváží například do Lipna nad Vltavou, Frymburku, Loučovic, Slupečné, Vyššího Brodu i dalších okolních obcí.

Doprava zdarma při nákupu nad 1 500 korun

Podle obchodního řetězce má nová služba usnadnit pobyt turistům i místním obyvatelům, kteří tak nemusí trávit čas cestami do obchodu. Zákazníci si mohou objednat čerstvé potraviny, pečivo, maso, nápoje, drogerii i další běžný sortiment. Při nákupu nad 1 500 korun je doprava zdarma a stejné jako v kamenných hypermarketech lze využít výhody věrnostního programu Clubcard.

Chceme, aby lidé mohli využívat stejné výhody bez ohledu na to, zda nakupují ve městě, nebo tráví čas v oblíbených rekreačních lokalitách. Zákazníci mohou online nakupovat za ceny jako v hypermarketech a nechat si nákup doručit přímo na adresu svého pobytu,“ uvedl vedoucí online podnikání pro střední Evropu Phil Bennett.

Tesco pokračuje v rozšiřování služby

Rozšíření do oblasti Lipna je součástí dlouhodobého rozvoje služby Tesco Online nákupy, kterou společnost v České republice provozuje od roku 2012. Řetězec postupně rozšiřuje pokrytí do dalších regionů a vedle domácností se nově více zaměřuje také na turisticky atraktivní lokality, kde chce zákazníkům nabídnout pohodlnější způsob nakupování během dovolené.

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Autor aktuality

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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