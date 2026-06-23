Trinity Bank nabízí novým i stávajícím klientům Narozeninový spořicí účet s 4,08 % p. a.

Trinity Bank se novým i současným klientům ku příležitosti svých 30. narozenin rozhodla nadělit dárek v podobě narozeninového spořícího účtu s úrokem 4,08 % p. a.
Uročení narozeninového spořáku u Trinity je ale přece jen omezené
Noví klienti Trinity Bank získají zhodnocení 4,08 % p.a. na nové vklady do 200 000 Kč.Nad tento limit platí sazba 3,30 % p.a., a to bez omezení.Vše bez podmínek, jako jsou platby kartou nebo investice.
Sazbu 3,30 % p.a. Trinity Bank garantuje do 31. 8. 2026.
Dobrou zprávou pro stávající klienty je, že si nemusí zakládat nový Narozeninový spořicí účet. Nová úroková sazba jim byla automaticky přidělena na stávající spořák.
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Trinity Bank pořádá i soutěž
V rámci narozenin navíc Trinity Bank pořádá i Narozeninovou soutěž. Ta spočívá v tom, že banka každý měsíc losuje 3 výherce MacBooku Neo a 27 výherců finanční odměny ve výši 1 000 Kč. Do slosování jsou automaticky zařazeni všichni, kteří splní soutěžní podmínky a provedou nový vklad na spořící účet ve výši:
- od 10 000 Kč pro výhry v částce 1000 Kč,
- od 100 000 Kč pro výhru v podobě MacBooku Neo.