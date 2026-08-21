Finance.cz  »  Účty a spoření

Trinity Bank zvýšila úrok na spořicím účtu. Nabízí přes 4 procenta

Lucie Balová Mečířová
Dnes

Sdílet

newsimg-new-penize-11.jpg Autor: Shutterstock
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Trinity Bank při příležitosti 30. výročí banky vylepšila svou narozeninovou nabídku. Na Narozeninovém Skvělém účtu nyní nabízí úrokovou sazbu 4,08 % ročně až do výše 500 000 korun.

Nad 500 tisíc korun platí nižší sazba

Peníze uložené nad hranici 500 000 korun banka úročí sazbou 3,30 % ročně. Tato sazba přitom není omezena maximální výší vkladu.

Obě sazby banka garantuje do 31. prosince 2026. Nabídka se vztahuje na nově založené účty s novým vkladem a řídí se podmínkami akce platnými od 19. srpna 2026.

Zůstatek na účtu

Úroková sazba p.a.

0–500 000 Kč

4,08 %

Nad 500 000 Kč

3,30 %
Staré vinylové desky nemusí skončit ve sklepě. Podívejte se, kde je vykoupí? Některé i za tisíce korun Přečtěte si také:

Staré vinylové desky nemusí skončit ve sklepě. Podívejte se, kde je vykoupí? Některé i za tisíce korun

Stávající klienti účet zakládat nemusí

Klienti, kteří už Narozeninový účet u Trinity Bank mají, nemusí kvůli nové sazbě zakládat další účet ani podávat žádost. Nabídka se na ně vztahuje za podmínek stanovených bankou.

Pro nové klienty je podmínkou založení účtu a vložení nových peněz. Přesná pravidla včetně definice nového vkladu banka zveřejnila v podmínkách akce.

Je pro vás stavební spoření po snížení maximální státní podpory na 1000 Kč ročně ještě zajímavé?

Zobraz výsledek
Důchody se budou v závislosti na věku nakonec zvyšovat. U někoho v součtu až o 3000 Kč měsíčně Přečtěte si také:

Důchody se budou v závislosti na věku nakonec zvyšovat. U někoho v součtu až o 3000 Kč měsíčně

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

Témata:

Kvíz týdne

Za kolik se kouřilo a pilo za socialismu? Zkuste si RETRO KVÍZ
1/14 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky
Online školení: Podzimní novinky pro mzdové účetní
VÍC INFO