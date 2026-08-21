Trinity Bank zvýšila úrok na spořicím účtu. Nabízí přes 4 procenta

Trinity Bank při příležitosti 30. výročí banky vylepšila svou narozeninovou nabídku. Na Narozeninovém Skvělém účtu nyní nabízí úrokovou sazbu 4,08 % ročně až do výše 500 000 korun.
Nad 500 tisíc korun platí nižší sazba
Peníze uložené nad hranici 500 000 korun banka úročí sazbou 3,30 % ročně. Tato sazba přitom není omezena maximální výší vkladu.
Obě sazby banka garantuje do 31. prosince 2026. Nabídka se vztahuje na nově založené účty s novým vkladem a řídí se podmínkami akce platnými od 19. srpna 2026.
|
Zůstatek na účtu
|
Úroková sazba p.a.
|
0–500 000 Kč
|
4,08 %
|
Nad 500 000 Kč
|
3,30 %
Stávající klienti účet zakládat nemusí
Klienti, kteří už Narozeninový účet u Trinity Bank mají, nemusí kvůli nové sazbě zakládat další účet ani podávat žádost. Nabídka se na ně vztahuje za podmínek stanovených bankou.
Pro nové klienty je podmínkou založení účtu a vložení nových peněz. Přesná pravidla včetně definice nového vkladu banka zveřejnila v podmínkách akce.